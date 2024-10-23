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04:58, 23 октября 2024

Заключенный пожаловался на отсутствие медицинской помощи в волгоградской колонии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сергей Ободенко отбывает наказание в исправительной колонии в Волгоградской области, он болен рассеянным склерозом, не может самостоятельно передвигаться, нуждается в постоянном лечении, которое, по словам его супруги и адвоката, ему не оказывается.

В волгоградской исправительной колонии четвертый год отбывает наказание инвалид второй группы, 46-летний Сергей Ободенко, который признан виновным в убийстве тещи и покушении на убийство шурина (пункт "з" статьи 105 УК РФ и часть 3 статьи 30 - подпункты "а" и "з" части 2 статьи 105 УК РФ). В феврале 2021 года Волгоградский областной суд приговорил его к 19 годам лишения свободы, апелляционная инстанция оставила приговор в силе.

Супруга заключенного Светлана Ободенко сообщила 22 октября корреспонденту "Кавказского узла", что муж не получает обязательной при его заболевании медицинской помощи. "За два года нахождения в исправительной колонии он перестал ходить, передвигаться может только на инвалидной коляске. Он утратил способность даже держать ложку. Чтобы принять пищу или попить воды, ему приходится удерживать ложку или кружку двумя руками, что он делает с большим трудом. Однако и эта жизненно важная функция постепенно начинает атрофироваться. Регресс здоровья и жизненно важных функций организма происходят из-за того, что Сергей не получает обязательные при его заболевании ежедневные инъекции препарата «Тимексон», стоимость которых по закупочной цене составляет 1000 рублей", -рассказала Светлана Ободенко.

Ободенко, его жена и адвокат Сергей Яновский написали уже полсотни жалоб во все инстанции, однако в итоге заключенному ужесточили режим содержания, наложили на него различные штрафные санкции.

Светлана Ободенко уверена, что муж не совершал преступление, а преступление совершил родственник, который проживал с матерью в одной квартире и плохо к ней относился. По ее словам, у мужа с матерью были прекрасные отношения. Кроме того, Ободенко является инвалидом второй группы и в силу своего заболевания не мог никого убить. Однако доказать свою невиновность Сергей не смог, он полагает, что упомянутый родственник имеет связи в силовых структурах, которые помогли ему уйти от наказания.

Его медленно убивают и только за то, что он жалуется

"Это невыносимо. Я не могу даже думать об этом, мне страшно и больно <...> Его медленно убивают и только за то, что он жалуется. Но как ему не жаловаться, если у него все болит, отказали ноги и теперь руки", - сказала Светлана Ободенко.

Прокуратура Волгоградской области в феврале 2024 года в своем письме сообщила, что в 2022 году Ободенко написал 27 обращений по вопросам неоказания квалифицированной медпомощи в колонии. Были проведены проверки, по выявленным нарушениям при оказании медицинской помощи Ободенко в адрес начальника медико-санитарной части вносилось представление, по результатам которого были приняты меры по устранению нарушений и недопущению их впредь, а виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Адвокат Сергей Яновский рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что здоровье Ободенко с 2022 года ухудшилось в разы. «Если два года назад он мог еще ходить на костылях, то сейчас уже пересел на инвалидную коляску. Налицо прогресс разрушения ЦНС, особенно нижних конечностей. Проблемы с мочеиспусканием – добавилось недержание мочи, теперь ему каждый день нужен новый подгузник. Если два года назад у него было (близорукость), то врач-офтальмолог уже диагностировал у него сложный миопический астигматизм обоих глаз слабой степени, амблиопия правого глаза слабой степени. По шкале EDDS – 7 (семерку) поставила комиссия врачей при очном обследовании Ободенко С.Ю., а это означает, что по этой шкале он прикован к инвалидной коляске, перемещение и вращение колес самостоятельное, а это прямое последствие развития у него неизлечимого заболевания.  Он нуждается в проведении мероприятий медицинской реабилитации с 31.05.2024 бессрочно. Медработниками установлено и даны заключения о нарушении функций нижних конечностей; нарушении функций опорно-двигательного аппарата, вызывающее необходимость использования кресла-коляски, нарушении мочевыделительной функции. Он нуждается в социально-средовой, социально-психологической, социокультурной реабилитации и абилитации, социально-бытовой адаптации. Ободенко нуждается в оборудовании жилого помещения, занимаемого инвалидом, специальными средствами и приспособлениями. Он нуждается в кресле-коляске с ручным приводом комнатной, в кресле-коляске с ручным приводом прогулочной, очистителе во флаконе для кожи, подгузниках взрослые раз в сутки. Нуждается в помощи в передвижении на объектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, при входе в такие объекты и выходе из них, в том числе с использованием кресла-коляски. Но ничего этого у него нет, равно как и нет инъекций жизненно важного препарата «Тимексон» для того чтобы сдержать прогресс болезни», - рассказал адвокат.

Такой терапии Ободенко в условиях пенитенциарной системы Волгоградской области не получает

По его словам, диагноз Ободенко - рассеянный склероз - не лечится, процесс развития болезни можно только остановить при помощи постоянной терапии и наблюдения врача. «Но, к сожалению, такой терапии Ободенко в условиях пенитенциарной системы Волгоградской области не получает. Почему? Это проблема системная, но прежде всего из-за отношения работающих там людей к нему. Я оказываю юридическую помощь по этому делу с января 2024 года. Признаюсь, что такого количества жалоб и адвокатских запросов я не делал ни по одному своему делу. Все жалобы и запросы в основном касались неоказания медицинской помощи моему клиенту. То уколы ему не ставят, то просроченные колют, не переводят в больницу для лечения. Если колют препарат, то неправильно, у него появляются синяки и отеки. То врачей с воли не пускают для осмотра. Как указано в письме [медико-санитарной части] в адрес Ободенко С.С., оказывается, медицинскими работниками филиала лечение и обследование основного заболевания у Ободенко С.Ю. проводится в соответствии с требованиями приказа министерства здравоохранения РФ от 24 декабря 2012 года №1542-н «Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи при рассеянном склерозе в стадии ремиссии», что, естественно, не соответствует действительности», - сообщил адвокат.

В октябре он посетил Ободенко в колонии. Заключенный в ходе опроса подтвердил, что ему не делают уколы лекарства по причине того, что он должен самостоятельно являться ежедневно в медчасть для получения инъекций. Одна инъекция такого препарата стоит около 1000 рублей. «Ободенко С.Ю. ко мне на свидание привез сотрудник ИК-26 в инвалидном кресле-коляске. Он не пришел на костылях, потому как пройти на них не мог и 15 метров. Писать самостоятельно он уже не может… Болезнь уже поразила и руки, - рассказал адвокат.

Он составил жалобу и направил ее в управление Генпрокуратуры Российской Федерации. "Оттуда моя жалоба спустилась в Волгоградскую областную прокуратуру и ее разрешение было поставлено на контроль в Генеральной прокуратуре. Какой результат проверки жалобы? Он был ожидаемый. Понятно, что областная прокуратура не доложит в Генеральную прокуратуру, что озвученные Ободенко С.Ю. факты подтвердились. Если бы это было сделано, то в областной прокуратуре бы получили по «шапке» за то, как осуществляется надзор за ИУ в области, что имеются такие нарушения прав человека", - рассказал адвокат.

«Я пытаюсь сделать все возможное, чтобы спасти человека. Подано заявление в суд об освобождении Ободенко из-под стражи ввиду, того что его заболевания в перечне, не позволяющем содержать его под стражей. Суд назначен на 30 октября. До этого срока судья назначил переосвидетельствование заключенному инвалиду. Успеют ли его сделать до 30 октября - неизвестно», - добавил Сергей Яновский.

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Автор: Кристина Романова

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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