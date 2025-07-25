Жена Сергея Ободенко заявила о резком ухудшении его состояния

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Кассационная инстанция отказала в освобождении парализованному инвалиду Сергею Ободенко в освобождении из колонии в Волгоградской области, при этом состояние осужденного серьезно ухудшилось. Осужденный лишен медицинской помощи и гигиены, такие условия приравниваются к пытке, заявила защита.

Как писал "Кавказский узел", инвалиду Сергей Ободенко, который страдает рассеянным склерозом, отказано в освобождении из колонии в Волгоградской области. Суд проигнорировал медицинское заключение о том, что заболевание Ободенко препятствует содержанию под стражей. 18 апреля осужденного перевели из колонии в лечебное исправительное учреждение (ЛИУ) №15, где он больше двух месяцев ждал ключевого обследования, которое могло бы подтвердить прогрессирующий характер его заболевания. В конце июля Ободенко без объяснения причин вернули из лечебного учреждения в колонию, так и не организовав медобследования.

За два года пребывания в колонии Ободенко перестал ходить и может передвигаться только в инвалидной коляске. "Он утратил способность даже держать ложку. Чтобы принять пищу или попить воды, ему приходится удерживать ложку или кружку двумя руками, что он делает с большим трудом. Однако и эта жизненно важная функция постепенно начинает атрофироваться. Регресс здоровья и жизненно важных функций организма происходят из-за того, что Сергей не получает обязательные при его заболевании ежедневные инъекции препарата", - рассказала ранее супруга Ободенко.

Светлана Ободенко 24 июля вернулась с длительного свидания с супругом в ИК-26 и заявила о критическом состоянии его здоровья. В тот же день она направила жалобу в управление ФСИН и прокуратуру, заявив, что условия содержания Сергея Ободенко равноценны пытке. Одновременно адвокат направил жалобу в интересах Ободенко в Генпрокуратуру РФ.

К заявлению Светлана Ободенко приложила фотографии, подтверждающие состояние осужденного инвалида: тело Ободенко покрыто ярко-красной сыпью.

«Я долго добивалась длительного свидания с Сергеем, а когда добилась и приехала к нему, то была в шоке от того, в каком состоянии он находится. Помимо основного заболевания, у него появилась сильная сыпь по всему телу, предположительно из-за аллергии на препарат, который ему продолжают выдавать от основного заболевания. Все это сопровождается мучительным зудом. Он не может нормально помыться, потому что в отряде нет условий для инвалидов, это настоящие пытки. То есть его не лечат и не оказывают даже экстренной помощи, а просто калечат», - заявила Светлана корреспонденту “Кавказского узла”.

По ее словам, врачи выдали Ободенко противосудорожный препарат, на который у него возникла острая кожная реакция. После жалоб и попыток отказаться от лекарства, его снова отправили в лечебно-исправительное учреждение (ЛИУ-15), где продолжили выдавать тот же препарат. В ответ на ухудшение состояния никакой квалифицированной медицинской помощи не оказывалось.

«Я сама мазала его с ног до головы в колонии мазью, которую мне выдал фельдшер. Это не помогало, он чесался до крови, мучился от жары, боли и бессилия. Один укол "Дексаметазона", сделанный после нашей консультации с врачом на воле, помог, но начальник медчасти отказалась продолжить курс, сославшись на отсутствие врачебного назначения. Хотя стало очевидно, что ему от этого лекарства стало лучше», - рассказала Светлана.

По словам Светланы Ободенко, ее муж фактически парализован: он передвигается на инвалидной коляске, у него ослаблены руки и он не может самостоятельно добраться до душа. При этом душевые не оборудованы поручнями или адаптированными конструкциями.

«Один раз он пытался помыться, но упал, ушибся. С тех пор боится заходить туда. Его гигиеническое состояние ужасное. Администрация колонии не реагирует на просьбы создать безопасные условия», - рассказала женщина.

Адвокат Сергей Яновский 24 июля направил жалобу в управление по надзору за исполнением наказаний Генпрокуратуры РФ. В ней он утверждает, что медперсонал ИК-26 и ЛИУ-15 систематически игнорирует назначения и потребности тяжелобольного заключенного.

«Ободенко страдает тяжелым заболеванием, которое требует регулярного специализированного лечения, в том числе курсов терапии препаратами, тормозящими развитие рассеянного склероза. Последняя консультация профильного невролога была еще в декабре 2024 года. Медицинская часть колонии, по сути, устранилась от лечения. Начальник медчасти отказалась организовать обследование и лечение, ссылаясь на нехватку врачей», - говорится в жалобе, копия которой есть в распоряжении «Кавказского узла».

По мнению защитника, отказ в помощи может быть мотивирован личной неприязнью: руководительница медчасти ранее уже привлекалась к дисциплинарной ответственности после жалоб Ободенко. «Отказ продолжать лечение препаратом, который улучшил его состояние, в такой ситуации может рассматриваться как форма мести», - сказал адвокат.

В жалобе адвоката подчеркивается, что действия должностных лиц МСЧ-34 и администрации ИК-26 нарушают нормы Уголовно-исполнительного кодекса РФ, Конституции и международных правовых актов, гарантирующих запрет на жестокое и унизительное обращение. Защита требует провести проверку по фактам неоказания медпомощи, обеспечить Ободенко квалифицированное обследование и лечение, устранить препятствия к соблюдению личной гигиены и адаптировать условия содержания в ИК-26 к потребностям инвалида.

«24 июля нам стало известно, что кассационная инстанция по нашему требованию освободить супруга из за невозможности содержания в колонии утвердила отказы нижестоящих судов. Осталось пожаловаться только в Верховный суд, но у нас нет больше времени: болезнь прогрессирует, лечение не проводится. Никакие нормы закона и морали не должны допускать, чтобы инвалид в колонии буквально гнил заживо», - заявила Светлана Ободенко.

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