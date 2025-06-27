Защита сочла незаконным отказ в медобследовании инвалида Ободенко

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В Волгоградской области осужденного инвалида Сергея Ободенко без объяснения причин вернули из лечебного учреждения в колонию, не организовав необходимое медобследование. Лишение Ободенко медпомощи противоречит закону, указал адвокат.

Как писал "Кавказский узел", инвалид II группы Сергей Ободенко, страдающий рассеянным склерозом, получил отказ в освобождении из колонии в Волгоградской области. Суд проигнорировал медицинское заключение о том, что заболевание Ободенко препятствует содержанию под стражей. 18 апреля осужденного перевели из колонии в лечебное исправительное учреждение (ЛИУ) № 15. Там он третий месяц ждет ключевого обследования, которое могло бы подтвердить прогрессирующий характер его заболевания, сообщила 22 июня "Кавказскому узлу" супруга Ободенко.

За два года пребывания в колонии Ободенко перестал ходить и может передвигаться только в инвалидной коляске. "Он утратил способность даже держать ложку. Чтобы принять пищу или попить воды, ему приходится удерживать ложку или кружку двумя руками, что он делает с большим трудом. Однако и эта жизненно важная функция постепенно начинает атрофироваться. Регресс здоровья и жизненно важных функций организма происходят из-за того, что Сергей не получает обязательные при его заболевании ежедневные инъекции препарата", - рассказала ранее супруга Ободенко.

26 июня Сергей Ободенко был неожиданно отправлен из ЛИУ № 15 обратно в колонию без объяснения причин и без проведения обследования, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" супруга осужденного Светлана Ободенко.

По ее словам, муж рассказал, что утром, за два часа до этапа, получил от дежурного уведомление об этапировании и даже не успел позавтракать, хотя с его заболеванием "это критично". Этап перенёс тяжело – по словам Ободенко, ему после таких переездов нужно "минимум два дня, чтобы прийти в себя". Осужденный также пожаловался на "очень сильную слабость".

Сергей Ободенко признан виновным в убийстве тещи и покушении на убийство шурина. В феврале 2021 года суд приговорил его к 19 годам лишения свободы, апелляционная инстанция оставила приговор в силе. Однако Светлана Ободенко уверена, что ее муж невиновен, а преступление совершил родственник, который проживал с ее матерью в одной квартире и плохо к ней относился. По ее словам, у мужа с тещей были прекрасные отношения, а кроме того, из-за особенностей своего заболевания он физически не был способен на такое преступление. Сергей Ободенко полагает, что этот родственник имеет связи в силовых структурах, которые помогли ему избежать наказания.

На вопросы о причине этапирования и о результатах анализов, взятых ранее, Сергей Ободенко не получил ответа. Также ему отказали в предоставлении медицинской информации - как устно, так и в письменной форме. Аналогичный отказ получил и адвокат, несмотря на действующую доверенность.

Никаких объяснений, почему его вернули без обследования, нам не дали

"Врач в ЛИУ №15 назначил ему обследование, но оно так и не было проведено за два месяца. Это крайне странно. Никаких объяснений, почему его вернули без обследования, нам не дали. Мы вновь будем обращаться к прокурору", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Сергей Яновский.

Светлана Ободенко также рассказала, что по прибытии в колонию её муж обнаружил, что лишён даже минимального медицинского обслуживания. «Препаратов, которые ему кололи в ЛИУ № 15, в колонии нет. Он сам должен идти в медчасть, а это через улицу, и коляску никто не везёт. Медсестры не приходят. Он просит других заключённых довезти его, иначе не сможет получить укол. После еды и водных процедур, когда ему даже помогают другие заключенные, ему становится все равно плохо - организм не справляется без терапии», - объяснила она.

Мы не знаем даже, насколько ухудшилось состояние Сергея

Женщину возмущает "система, где нет места гуманности и закону". "Людей, которые не могут жить без постоянной медпомощи, отправляют обратно в колонии без обследований, а их родным отказывают в информации. Мы не знаем даже, насколько ухудшилось состояние Сергея. Он сам не может добиться ответа, а я по доверенности - тоже", - сказала женщина, добавив, что намерена выехать в колонию и подать прошение о длительном свидании, чтобы ухаживать за мужем и сопровождать его в медчасть.

Отказ в предоставлении медицинской информации и обследования инвалида нарушает целый ряд норм, в том числе федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», указал адвокат.

Он отметил, что статья 22 этого закона гарантирует право пациента на получение информации о состоянии здоровья, включая диагноз, результаты обследования, методы лечения и риски, статья 13 гласит, что «медицинская помощь должна быть доступной и соответствующей состоянию пациента», а статья 19 прямо говорит «о недопустимости отказа в медицинской помощи».

Его не обследовали, его лишили доступа к лечению

В ситуации с Ободенко нарушены несколько его прав, подчеркнул адвокат. «Его не обследовали, его лишили доступа к лечению, не предоставили документы, а он - инвалид, который не может самостоятельно добраться до медчасти. Это системное нарушение законодательства и прав человека. Мы намерены добиваться реакции прокуратуры и привлечения внимания общественности», - сказал он.

И супруга и адвокат Ободенко настаивают на срочном возвращении его в больничное учреждение, проведении комплексного обследования, восстановлении доступа к лечению и предоставлении всей медицинской документации.

Комментариями представителей ФСИН относительно ситуации с Ободенко "Кавказский узел" пока не располагает.