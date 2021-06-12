Прохожая сорвала оппозиционный пикет в Волгограде

12 июня 2021, 23:20

Волгоградский активист Владимир Тельпук пожаловался в полицию на угрозы убийством и нападение женщины, недовольной его плакатом с критикой президента России.

"Кавказский узел" информировал, что сегодня празднуется День России, приуроченный к дате принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации в 1990 году. Активисты "Левого фронта" провели в Волгограде три одиночных пикета, они назвали сегодняшний день "трагической датой" и указали на негативные социально-экономические последствия распада Советского Союза, а также на гегемонию партии власти в современной России. Жители Волгограда, опрошенные "Кавказским узлом", по-разному относятся к празднику. Активные участники сегодняшних мероприятий рассказали о своих патриотических чувствах, а скептически относящиеся к празднику горожане отметили отсутствие демократии и преследование по политическим мотивам.

Активист Владимир Тельпук сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что также вышел сегодня на пикет и развернул плакат с критикой президента. "Я стоял с плакатом. Ко мне подошла женщина, она была подшофе, и сказала, чтобы я убрал плакат, или она меня убьет – ножиком зарежет. Рядом стояли полицейские. Я обратился к ним и сказал, что эта женщина угрожала мне убийством. Они постояли и ушли. Женщина тоже ушла. Через час она опять подошла с двумя пацанами – одному на вид лет 14, другому 18. Они какие-то ее родственники. С ней была дочка лет 8-10. Женщина была пьяная", - подчеркнул Тельпук.

По словам активиста, подростки напали на него, вырвали плакат. "Я схватил одного напавшего пацана и начал кричать на всю аллею Героев: «Полиция!». Полиции в этот момент, как ни странно, не оказалось. Я его отпустил. Валявшийся на земле плакат они разорвали. Женщина начала меня оскорблять и кидаться – бить руками и ногами, царапать. Она объясняла свои действия тем, что любит Путина. Я отмахнулся, и она упала на землю. Прохожие побежали искать полицию. Нас забрали в опорный пункт и там брали показания", - рассказал Владимир Тельпук.

По словам Тельпука, он и женщина рассказали в полиции свои версии произошедшего. "У меня приняли заявление и отпустили. Мне дали направление медосвидетельствование, но его можно будет пройти лишь через 3 дня, поскольку ближайшие дни нерабочие. Ушибов у меня нет, на шее царапина", - отметил активист.

Владимир Тельпук регулярно проводит одиночные пикеты в Волгограде. Так, в День Победы, 9 мая, активист провел пикет с требованием освободить оппозиционера Алексея Навального из колонии.