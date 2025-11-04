Житель Волжского обвинен в ложном сообщении о минировании жилого дома
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
В экстренные службы Волгограда поступил звонок о минировании многоэтажки. За ложное сообщение задержан ранее судимый житель Волжского, который признался, что звонил, находясь в состоянии алкогольного опьянения.
Силовики задержали жители Волгоградской области за ложное сообщение о готовящемся в городе взрыве.
По данным полиции, накануне в экстренные службы позвонил аноним, который сообщил, что в одном из жилых домов Волгограда должен произойти взрыв. На место предполагаемого происшествия выехали сотрудники оперативных служб и кинологи, опасных предметов не нашли, пишет 3 ноября "Высота102".
Личность звонившего выяснили, им оказался 29-летний ранее неоднократно судимый житель города Волжского. Он рассказал, что в указанном им доме находится организация, где он ранее работал. Кроме того, он признался, что находился в состоянии алкогольного опьянения, когда звонил. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).
Ранее "Кавказский узел" писал, что в конце мая 16-летний учащийся колледжа в Дубовском районе был обвинен в ложном сообщении о минировании образовательного учреждения.
