Учащийся колледжа в Волгоградской области задержан за ложное сообщение о минировании

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В Дубовском районе 16-летний юноша сообщил в полицию о минировании местного колледжа. Он признался, что сделал это в шутку. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

16-летний учащийся колледжа в Дубовском районе обвинен в ложном сообщение о минировании образовательного учреждения.

26 мая на номер экстренных служб поступил звонок о минировании Дубовского колледжа, на место выехали полицейские, кинолог с служебно-розыскной собакой и сотрудники МЧС. Учащихся и преподавателей эвакуировали. Однако взрывчатых устройств найдено не было, пишет 27 мая "Высота 102".

Силовики установили личность звонившего. Учащийся колледжа признался, что звонил он в шутку, причем сделал это с телефона своего однокурсника. На время следствия юноше избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее "Кавказский узел" писал, что дагестанские силовики задержали 14-летнего подростка, который позвонил в полицию и сообщил, что в одной из московских школ находятся террористы. Информация не подтвердилась, задержанный подросток признался, что просто пошутил. По мнению экспертов, детали инцидента свидетельствуют, что действия школьника не координировались извне.

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