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10:59, 22 мая 2025

Звонок дагестанского подростка о террористах в школе указал на отсутствие зарубежного координатора

Мужчина держит телефонную трубку. Фото: https://www.donland.ru/news/16821/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Детали инцидента со звонком подростка из Дагестана, который сообщил о том, что в московской школе якобы находятся террористы, не содержат признаков координации извне. В последние годы с подобными звонками стали активно бороться власти Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", дагестанские силовики задержали 14-летнего подростка, который позвонил в полицию и сообщил, что в одной из московских школ находятся террористы. Информация не подтвердилась, задержанный подросток признался, что просто пошутил.

МВД по Дагестану опубликовало видео, на котором подросток дает показания по факту произошедшего. На видео также выступает отец юноши, который призвал родителей "контролировать своих детей, особенно вот этот интернет". Подросток, в свою очередь, заявил, что раскаивается.

Звонки с ложными сообщениями о готовящихся терактах и минировании стали редкостью, считает председатель Координационного совета НКО Дагестана, глава ОНК Дагестан Шамиль Хадулаев. «Несколько лет назад такие звонки носили массовый характер. Но против этого явления стали бороться, и борьба дала результаты. Я уверен, что это не результат влияния спецслужб или мошенников из других государств. Как правило, в таких случаях просят что-то взорвать, на кого-то напасть, то есть сделать что-то посерьезнее. Здесь подросток просто глупо пошутил и поплатился за это. Это просто подростковое хулиганство», - отметил он корреспонденту "Кавказского узла".

Хадулаев надеется, что эта история станет уроком для других подростков и их родителей. «Призыв его отца к другим родителям быть бдительными очень правильный. Я надеюсь, что другие родители поговорят со своими детьми, объяснят им, что это уголовное преступление и наказание за это может быть очень серьезным», - подчеркнул он.

В случае координации была бы обнаружена переписка

Дагестанский журналист, пожелавший остаться неназванным, исключает в данном инциденте элемент координации извне. «В случае координации была бы обнаружена переписка, да и сам подросток рассказал бы об этом. В республике был период, когда звонки о ложном минировании были массовыми, примерно 2021-2022 годы. С того времени число ложных звонков уменьшилось, но случаи подростковое хулиганство, все равно время от времени происходят», - считает он корреспонденту "Кавказского узла".

реальное лишение свободы подростку не может быть назначено

Если на момент звонка, подростку было 14 полных лет, то ему грозит уголовное наказание, объяснил юрист Евгений Смирнов, который специализируется на делах по экстремизму. «В российском уголовном кодексе предусмотрена ответственность за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. При этом реальное лишение свободы подростку не может быть назначено. Наказанием может быть штраф до 200 тысяч рублей или принудительные работы», - сказал он..

Штраф придется оплатить родителям. «Уголовный кодекс не предусматривает для них ответственности, однако в случае наложения штрафа на сына это ляжет бременем на семейный бюджет и органы опеки и попечительства могут проводить различные воспитательные беседы и прочую социальную работу с семьей», - отметил юрист.

Смирнов также добавил, что с юридической точки принесенные извинения не  имеют влияния. «Юридически такие покаяния не могут повлиять на квалификацию деяния», - подчеркнул Смирнов.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в июне 2024 года полицейские задержали жителя Махачкалы, подозреваемого в ложном сообщении о готовящейся стрельбе на площади. Мужчина объяснил, что пошутил и был неверно понят прохожими. Его признали виновным в хулиганстве и арестовали на трое суток.

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Автор: Роман Кужев

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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