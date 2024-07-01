Шутки после терактов обошлись жителю Махачкалы в трое суток ареста

01 июля 2024, 09:18

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Суд в Махачкале арестовал на трое суток местного жителя Магомеда Маликова, признав его виновным в хулиганстве. По версии следствия, Маликов ранее в шутку сказал прохожим, что готовится стрельба, из-за чего к Университетской площади были стянуты крупные силы полиции.

Как сообщал "Кавказский узел", 26 июня стало известно, что полицейские задержали жителя Махачкалы, подозреваемого в ложном сообщении о готовящейся стрельбе на площади. Мужчина объяснил, что пошутил и был неверно понят прохожими.

25 июня силовики были стянуты в район Университетской площади Махачкалы после сигнала от очевидца о вооруженном мужчине. После проверки информация не подтвердилась, сообщили в полиции.

Советский районный суд Махачкалы арестовал на трое суток местного жителя Магомеда Маликова, который объяснил шуткой свои слова прохожим о том, что на Университетской площади будто бы готовится стрельба, сообщила руководитель пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарема Мамаева.

Маликов признал в суде вину и раскаялся, привел 28 июня ТАСС слова Мамаевой.

Суд признал Магомеда Маликова виновным в хулиганстве, уточнил телеграм-канал "Сапа Кавказ".

Напомним, по версии следствия, Маликов заявил прохожим, что в Махачкале будто бы будет перестрелка, после чего те сообщили об этом силовикам. На место были стянуты крупные силы полиции, квартал был взят в оцепление. Происходящее сняли на видео местные жители и эти видеоролики распространились в соцсетях.

"Кавказский узел" также писал, что 23 июня в Дербенте и Махачкале боевики совершили нападения на синагогу и православные храмы. Среди участников атак оказались сыновья и племянник главы Сергокалинского района Дагестана. "Кавказский узел" подготовил справки "Главное об участниках атак в Махачкале и Дербенте" и "Нападения на церковь, синагоги и силовиков в Дагестане".

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