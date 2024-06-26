Махачкалинец объяснил шуткой свое сообщение об угрозе стрельбы на площади

26 июня 2024, 09:02

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Полицейские задержали жителя Махачкалы, подозреваемого в ложном сообщении о готовящейся стрельбе на площади. Мужчина объяснил, что пошутил и был неверно понят прохожими.

Как писал "Кавказский узел", 25 июня силовики были стянуты в район Университетской площади Махачкалы после сигнала от очевидца о вооруженном мужчине. После проверки информация не подтвердилась, сообщили в полиции.

27-летний житель Махачкалы после инцидента был доставлен в отдел полиции, сообщила сегодня, 26 июня, глава пресс-службы республиканского МВД Гаяна Гариева в своем телеграм-канале "Криминальная хроника МВД Дагестана". Публикация проиллюстрирована видеозаписью опроса задержанного.

"То, что говорит он, вы можете послушать и сами. А я опишу события по показаниям 17-летней девушки, которая и обратилась в полицию, заявив о готовящемся нападении на мирных жителей. Она рассказала, что сидела на скамейке у кофейни с подругой в 22.00 вечера. Недалеко от них припарковался чёрный внедорожник, из которого вышли трое мужчин. Один из них (тот, что на видео) подошёл к ним сзади и сказал: "Смывайтесь отсюда, сейчас здесь будет перестрелка!". И девушки "смылись", но перед этим позвонили в полицию и сообщили о том, что "сейчас на Университетской площади будет перестрелка". Ну а дальше вы знаете", - написала Гаяна Гариева.

В опубликованном видеоролике молодой мужчина отвечает на вопросы человека за кадром. Объясняя, за что его доставили в отдел полиции, задержанный сообщил, что, выходя из машины около скамейки, на которой сидели девушки, комментировал "какое-то видео". "Я, выходя, прокомментировал, что сейчас опасное время, чтобы выходить, всякое происходит, типа сейчас тоже где-то что-то происходит", - сказал он.

По его версии, девушки "не так поняли шуточный формат" его слов и "не так донесли". Человек за кадром поинтересовался, что сделали девушки после этих слов. "Они встали резко и ушли. Я прошелся, и братья мне сказали: "Что стало?". Я говорю: "Я не знаю", - рассказал задержанный.

Моя шутка меня сюда привела

Отвечая на следующий вопрос, мужчина признал, что ему известно о событиях, которые происходили в Махачкале 23 июня. "Честно говоря, первый и последний раз в жизни [так пошутил]. Не шутите так, пацаны. Моя шутка, например, меня сюда привела сегодня", - сказал задержанный на видео.

23 июня, в христианский праздник Дня Святой Троицы, в Махачкале произошло нападение боевиков на Свято-Успенский кафедральный собор и на пост ДПС, а в Дербенте - на православный храм и синагогу. В результате атак погиб 21 человек, 46 пострадали. Три дня (24, 25 и 26 июня) объявлены днями траура в Дагестане.

Одним из убитых силовиками оказался племянник главы Сергокалинского района Али Закаригаев, который возглавлял районное отделение "Справедливой России". Глава района Магомед Омаров после атаки боевиков был исключен из "Единой России" и освобожден от должности. Сыновья Омарова, как и племянник, причастны к нападению боевиков, заявил глава Дагестана.

"Кавказским узлом" подготовлены справки "Нападения на церковь, синагоги и силовиков в Дагестане" и "Религиозный подтекст атак в ростовском СИЗО и в Дагестане".

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