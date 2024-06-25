Обстановка на Университетской площади. Стоп-кадр видео РИА "Новости" от 24.06.24, https://t.me/rian_ru/250859

25 июня 2024, 23:22

Полиция объяснила действия силовиков в Махачкале

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Силовики получили сообщение о человеке с оружием в центре Махачкалы, после проверки информация не подтвердилась, сообщила глава пресс-службы МВД Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", скопление силовиков наблюдается в центре Махачкалы, следует из опубликованных в Telegram видео. Мэрия призвала жителей покинуть территорию улиц Магомеда Гаджиева и Коркмасова, где правоохранительные органы "проводят мероприятия". 

Силовики были стянуты в район Университетской площади после сигнала от местного жителя, сообщила сегодня в своем Telegram-канале глава пресс-службы МВД Дагестана Гаяна Гариева. 

"Поступило сообщение от очевидца о том, что он "увидел в районе Университетской площади вооруженного человека". На место незамедлительно было направлено несколько нарядов полиции, территория оцеплена. Проведена тщательная проверка площади и окружающей её территории с привлечением кинологов. Информация не подтвердилась. Всё спокойно. Команда - отбой", - написала она в своем Telegram-канале "Криминальная хроника Дагестана".

На месте событий на Университетской площади Махачкалы обстановка спокойная, сообщило РГВК "Дагестан". "Здесь все спокойно, люди гуляют. После последних событий полиция  в повышенной готовности и реагирует на любой подозрительный сигнал", - говорит на видео, опубликованном в Telegram-канале телекомпании, корреспондент, которая стоит на фоне как минимум двух машин силовиков с проблесковыми маячками.

Это же подтвердило и РИА "Новости", опубликовав видео с Университетской площади. На видео - по площади движутся машины, спокойно ходят люди. Лишь на одном из кадров видны машины силовиков.

23 июня, в День Святой Троицы, который является одним из главных христианских праздников, в Дербенте и Махачкале боевики совершили нападения на синагоги и православный храм. Эти атаки стали первыми вооруженными инцидентами в Дагестане более чем за год. Число погибших достигло 21, в ночь на 25 июня один из полицейских умер в больнице

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Погибший при атаке боевиков охранник храма похоронен в Махачкале","Религиоведы разъяснили мотивы атак боевиков на синагогу и храм в Дагестане", "Меликов привел свои данные о числе погибших во время КТО".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

26 июня 2024, 05:45

  • Политологи оценили вероятность введения Евросоюзом санкций против Грузии

    Грузинские чиновники одновременно говорят о сближении с Евросоюзом и распространяют дезинформацию о европейских ценностях, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. При этом власти Грузии уверены, что опасаться за европейское будущее страны не нужно. Евросоюз сначала ограничится персональными санкциями, но в случае, если грузинские власти не изменят свое поведение, могут перейти к более обширным, считают политологи.

26 июня 2024, 04:48

26 июня 2024, 04:42

  • Фазиль Гасымов попросил ООН помочь его освобождению

    Экономист Фазиль Гасымов, который с 14 июня продолжает голодовку в СИЗО, передал через брата свое обращение к генсеку ООН и лидерам иностранных государств. Гасымов просит международные структуры содействовать его освобождению, заявляя, что его принудили дать показания против Губада Ибадоглу под пытками и психотропными веществами.

26 июня 2024, 03:58

26 июня 2024, 03:09

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи