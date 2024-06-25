Полиция объяснила действия силовиков в Махачкале

25 июня 2024, 23:22

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Силовики получили сообщение о человеке с оружием в центре Махачкалы, после проверки информация не подтвердилась, сообщила глава пресс-службы МВД Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", скопление силовиков наблюдается в центре Махачкалы, следует из опубликованных в Telegram видео. Мэрия призвала жителей покинуть территорию улиц Магомеда Гаджиева и Коркмасова, где правоохранительные органы "проводят мероприятия".

Силовики были стянуты в район Университетской площади после сигнала от местного жителя, сообщила сегодня в своем Telegram-канале глава пресс-службы МВД Дагестана Гаяна Гариева.

"Поступило сообщение от очевидца о том, что он "увидел в районе Университетской площади вооруженного человека". На место незамедлительно было направлено несколько нарядов полиции, территория оцеплена. Проведена тщательная проверка площади и окружающей её территории с привлечением кинологов. Информация не подтвердилась. Всё спокойно. Команда - отбой", - написала она в своем Telegram-канале "Криминальная хроника Дагестана".

На месте событий на Университетской площади Махачкалы обстановка спокойная, сообщило РГВК "Дагестан". "Здесь все спокойно, люди гуляют. После последних событий полиция в повышенной готовности и реагирует на любой подозрительный сигнал", - говорит на видео, опубликованном в Telegram-канале телекомпании, корреспондент, которая стоит на фоне как минимум двух машин силовиков с проблесковыми маячками.

Это же подтвердило и РИА "Новости", опубликовав видео с Университетской площади. На видео - по площади движутся машины, спокойно ходят люди. Лишь на одном из кадров видны машины силовиков.

23 июня, в День Святой Троицы, который является одним из главных христианских праздников, в Дербенте и Махачкале боевики совершили нападения на синагоги и православный храм. Эти атаки стали первыми вооруженными инцидентами в Дагестане более чем за год. Число погибших достигло 21, в ночь на 25 июня один из полицейских умер в больнице.

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