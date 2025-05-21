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04:57, 21 мая 2025

Подросток из Дагестана задержан за ложное сообщение о террористах в московской школе

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Дагестанские силовики задержали подростка, который позвонил в полицию и сообщил, что в одной из московских школ находятся террористы. Информация не подтвердилась, задержанный подросток признался, что просто пошутил.

14-летний подросток из Дагестана был задержан за сообщение о теракте в одной из московских школ.

По данным МВД по республике Дагестан, 19 мая в дежурную часть Ботлихского отдела полиции поступило сообщение, что на номер 112 позвонил неизвестный, который сообщил, что в одной из московских школ находятся террористы. Дагестанские силовики связались с московскими коллегами, которые выехали на место, эвакуировали учеников и педагогов, пишет 20 мая ведомство на своем официальном сайте.

Поступившая информация не подтвердилась. Силовики установили, что звонивший - 14-летний подросток, который взял мобильный телефон у одноклассника, позвонил на номер экстренной службы, после чего вернул телефон владельцу. В отделе полиции юноша признался, что сделал это ради шутки.

В отношении родителей подростка, пишет МВД по Дагестану, будут приняты соответствующие меры.

Ведомство опубликовало видео, на котором подросток дает показания по факту произошедшего. На видео также выступает отец юноши, который призвал родителей "контролировать своих детей, особенно вот этот интернет". Подросток, в свою очередь, заявил, что раскаивается и не советует звонить на номер 112 ради шутки.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в июне 2024 года полицейские задержали жителя Махачкалы, подозреваемого в ложном сообщении о готовящейся стрельбе на площади. Мужчина объяснил, что пошутил и был неверно понят прохожими. Его признали виновным в хулиганстве и арестовали на трое суток.

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Автор: "Кавказский узел"

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