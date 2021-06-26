26 июня 2021, 05:48

Дома жителей двух райнов Кубани пострадали из-за града

Сильный град повредил крыши домов в Мостовском и Апшеронском районах Краснодарского края.

Как писал "Кавказский узел", сильный град 16 июня повредил кровли жилых домов и социально значимых объектов в Павловском районе Краснодарского края, больше всего пострадали станица Новопластуновская и близлежащие хуторы. 260 из 800 подавших заявки жителей уже получили назначенные краевым руководством компенсации, сообщил 23 июня губернатор.

В двух районах Кубани 25 июня выпал сильный град, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. "Снова в крае прошел сильный дождь и град. На этот раз в Мостовском и Апшеронском районах. По предварительным данным, повреждены кровли частных домов", - написал он в своем Telegram-канале.

Главам муниципалитетов поручено оперативно сформировать межведомственные комиссии для обследования территории и оценки ущерба, сообщил со ссылкой на Кондратьева "Интерфакс".

В Псебае Мостовского района пострадали восемь домов, но спасатели уже устранили повреждения. В станице Андрюки этого же района град повредил кровли 36 домовладений и дома культуры, сообщила 25 июня администрация Краснодарского края на своем сайте.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в ночь на 26 июня в административном центре Мостовского района поселке Мостовской ожидается дождь, скорость ветра составляет метр в секунду, температура воздуха +21 градус. Дождь продолжится днем 26 июня, при этом ветер усилится до трех метров в секунду, температура составит +22. В Апшеронске в ночь на 26 июня ночью также ожидается слабый дождь при температуре + 21 градус, скорость ветра - два метра в секунду. Днем 26 июня ожидается умеренный дождь, температура вырастет до + 23 градусов, скорость ветра - до трех метров в секунду. Погодный сервис является партнерским проектом "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и в приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Примечание:

 "Уровень воды в реках Кубани поднялся до критических отметок", "Режим ЧС введен после града в адыгейском ауле", "Дорожники отчитались о расчистке дорог в Дагестане после камнепада".

Автор: "Кавказский узел"

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