Часть жителей Кубани получили компенсации после сильного града

23 июня 2021, 18:29

Начаты выплаты материальной помощи жителям Павловского района Краснодарского края, дома которых повредил сильный град. Компенсации уже получили 260 человек из 800 подавших заявки, отчитался сегодня губернатор.

Как писал "Кавказский узел", сильный град 16 июня повредил кровли жилых домов и социально значимых объектов в Павловском районе Краснодарского края, больше всего пострадали станица Новопластуновская и близлежащие хуторы. Власти назначили компенсации по 50 тысяч рублей владельцам поврежденных после сильного града домов и по 10 тысяч тем, кто находился в зоне чрезвычайной ситуации.

Жителям Павловского района Краснодарского края, дома которых пострадали из-за града и ливня, начали выплачивать материальную помощь, сообщил сегодня губернатор Вениамин Кондратьев. "Около 260 человек получили по 10 тысяч рублей за нахождение в зоне чрезвычайной ситуации и 50 тысяч рублей за частичную утрату имущества", - написал он в своем Telegram-канале.

Специалисты продолжают оценку ущерба, проверяют документа и формируют списки на получение материальной помощи, заявил губернатор. Всего заявки подали около 800 жителей Павловского района, проинформировали сегодня "Кубанские новости".

Из-за непогоды в Павловском районе пострадали более 5,3 тысячи гектаров посевов. Пострадавшим фермерам и предпринимателям Фонд микрофинансирования края предоставит льготный займ до 5 миллионов рублей со сниженной ставкой до 0,1% годовых и с отсрочкой по уплате основного долга до одного года, сообщил сегодня со ссылкой на Кондратьева "Интерфакс".

Администрация Павловского района призвала жителей Новопластуновской по всем вопросам приобретения строительных материалов, перекрытия поврежденных кровель обращаться в сельскую администрацию, следует из записи на странице в Instagram районной администрации.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в административном центре Павловского района - станице Павловской - ясно, скорость ветра составляет 4 метра в секунду, температура воздуха +32 градуса. Ночью ожидается ясная погода, скорость ветра снизится до 2 метров в секунду, температура составит +22 градуса. Погодный сервис является партнерским проектом "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.