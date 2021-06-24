Власти Кабардино-Балкарии позволили провести выпускные с ограничениями

24 июня 2021, 20:13

Оперативный штаб в Кабардино-Балкарии разрешил школам провести выпускные вечера на открытом воздухе и при условии участия в каждом мероприятии не более чем 50 человек.

Как писал "Кавказский узел", Роспотребнадзор в Кабардино-Балкарии зафиксировал рост числа заражений коронавирусом и заявил, что он вызван игнорированием существующих ограничений. Однако глава республики Казбек Коков 21 июня заявил, что в Кабардино-Балкарии не будет вводиться обязательная вакцинация, как в ряде других российских регионов. Коков объяснил это возросшими темпами вакцинации. При этом пользователи соцсетей усомнились, что жители республики прививаются добровольно.

Вопрос о формате проведения выпускных поставил на заседании Оперативного штаба министр просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарии Анзор Езаов. "На сегодняшний день в 41 образовательной организации количество выпускных классов в параллели составляет два и более. Исходя из этого, хотелось бы вынести на решение оперштаба вопрос с проведением выпускных. Просим разрешить провести мероприятия в очном формате, на свежем воздухе и по графику, для того чтобы развести потоки людей", - сказал Езаов.

Оперативный штаб согласился с предложенным форматом и разрешил проведение праздничных мероприятий, при условии участия в каждом мероприятии не более чем 50 человек, передал сегодня "Интерфакс".

В Кабардино-Балкарии за все время пандемии скончался 491 человек, в том числе один за минувшие сутки. На 14 выздоровевших за сутки приходятся 28 новых случаев заражения, указано в публикации на правительственном сайте "Стопкоронавирус.рф". В ковидных госпиталях на сегодняшний день остаются 306 пациентов, в том числе с неподтвержденным COVID-19. 44 из этих больных лежат в реанимациях. Всего в Кабардино-Балкарии развернуты 420 коек, говорится в сегодняшней публикации на странице Минздрава Кабардино-Балкарии в Instagram.

Число вакцинированных в республике превысило 56 тысяч человек, второй этап вакцинации прошли около 37 тысяч человек, указано в публикации на сайте главы Кабардино-Балкарии.

Отметим, что в других регионах юга России вводится все больше ограничений, связанных с коронавирусом. Кубань стала первым регионов в ЮФО и СКФО, где введена обязательная вакцинация. Ограничения коснулись и туристов. С 1 июля заселение в гостиницы, санатории и пансионаты Краснодарского края разрешено только с отрицательным тестом на коронавирус, а с 1 августа - с сертификатом о вакцинации. Губернатор Волгоградской области заявил сегодня об ограничении массовых мероприятий и необходимости вакцинации от коронавируса для чиновников. Также власти региона рассматривают возможность обязательной вакцинации для сотрудников сферы услуг.

Власти Дагестана объявили сегодня, что во всех видах общественного транспорта, включая такси, проезд разрешен только в масках. В переполненных маршрутках в жаркую погоду ехать в масках очень сложно, посетовали пользователи Instagram.

Динамика распространения коронавируса, в том числе на юге России, отражена в справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".