19 июня 2021, 13:06

Родители ребенка в Грузии заподозрены в издевательствах над ним

Мать и отчим семилетнего ребенка в Тбилиси задержаны по подозрению в пытках над ним, сообщило МВД Грузии.

По данным ведомства, родители ребенка подозреваются в том, что продолжительное время пытали его, наказывая таким образом за провинности.

Мать и отчим ребенка задержаны. Дело расследуется по статье о пытках над несовершеннолетним, максимальная санкция по которой - до 15 лет лишения свободы. Пострадавшего и его младшего брата забрали органы соцопеки, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте МВД Грузии.

Ранее "Кавказский узел" писал о насилии над детьми в воспитательных учреждениях в Грузии. В апреле телеканал "Рустави 2" провел расследование, сообщив, что трехлетний воспитанник детского сада в Тбилиси был избит воспитателем, а ранее на систематическое насилие и психологическое давление жаловались воспитанники детского дома в Коджори. Офис омбудсмена Грузии сообщил о случаях насилия над воспитанниками школы-интерната в Ниноцминде.

Примечание:

"Жительница Кабардино-Балкарии заподозрена в истязании ребенка", "Супруги из Новошахтинска арестованы по делу об истязании дочери", "Полиция в Ростовской области ищет подозреваемую в издевательствах над ребенком".

Автор: "Кавказский узел"

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