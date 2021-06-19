Родители ребенка в Грузии заподозрены в издевательствах над ним

19 июня 2021, 13:06

Мать и отчим семилетнего ребенка в Тбилиси задержаны по подозрению в пытках над ним, сообщило МВД Грузии.

По данным ведомства, родители ребенка подозреваются в том, что продолжительное время пытали его, наказывая таким образом за провинности.

Мать и отчим ребенка задержаны. Дело расследуется по статье о пытках над несовершеннолетним, максимальная санкция по которой - до 15 лет лишения свободы. Пострадавшего и его младшего брата забрали органы соцопеки, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте МВД Грузии.

Ранее "Кавказский узел" писал о насилии над детьми в воспитательных учреждениях в Грузии. В апреле телеканал "Рустави 2" провел расследование, сообщив, что трехлетний воспитанник детского сада в Тбилиси был избит воспитателем, а ранее на систематическое насилие и психологическое давление жаловались воспитанники детского дома в Коджори. Офис омбудсмена Грузии сообщил о случаях насилия над воспитанниками школы-интерната в Ниноцминде.