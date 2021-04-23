23 апреля 2021, 22:14

Жительница Кабардино-Балкарии заподозрена в истязании ребенка

Следователи подозревают жительницу Чегемского района в систематическом избиении своего несовершеннолетнего сына, ей может грозить до семи лет заключения.

По версии следствия, в течение нескольких месяцев 31-летняя жительница Чегемского района наказывала своего девятилетнего ребенка, систематические избивая его.

Телесные повреждения, которые получал ее сын, квалифицируются как легкий вред здоровью, сообщило сегодня Следственное управление Следственного комитета по Кабардино-Балкарии на своем сайте.

Уголовное дело расследуется по статье о причинении физических и психических страданий, путем систематического избиения лица, заведомо находящегося в беспомощном состоянии (пункт "г" части 2 статьи 117 УК РФ), информировали следователи. Отметим, наказание по этой статье - до семи лет лишения свободы.

"Кавказский узел" также писал, что выходец из Кабардино-Балкарии, живущий в Москве, был арестован по обвинению в регулярном избиении детей своей супруги. Арестованного не принимают сокамерники, сообщили в ОНК. Обвиняемому в истязании ребенка нет прощения, прокомментировали пользователи Instagram. 

Примечание:

"Заведующая сельским детсадом в Карачаево-Черкесии отвергла факты избиения детей", "Сотрудники детсада в Карачаево-Черкесии отстранены от работы после жалобы родителя", "Следком заинтересовался методами воспитания в детсаду Батайска".

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