Скриншот со страницы паблика «Информационный портал КБР» в Instagram. https://www.instagram.com/p/B8t0yrRqXyR/

19 февраля 2020, 22:52

Пользователи Instagram оправдали бойкот уроженцу Кабардино-Балкарии в СИЗО

Уроженца Кабардино-Балкарии, арестованного в Москве за избиение пасынка, не принимают сокамерники, сообщили в ОНК. Обвиняемому в истязании ребенка нет прощения, прокомментировали пользователи Instagram.

Как писал "Кавказский узел", выходец из Кабардино-Балкарии, живущий в Москве, арестован по обвинению в том, что регулярно избивал детей своей супруги. Дело было возбуждено после того, как фрагмент видеозаписи истязания ребенка был размещен в соцсетях. Мужчина попросил прощения за свои действия, но его покаяние ранее вызвало негодование у пользователей Instagram. Сенатор Арсен Каноков предложил лишить мужчину родительских прав.

В ОНК рассказали о проблемах с сокамерниками у арестованного уроженца Кабардино-Балкарии

Уроженец Кабардино-Балкарии, которого арестовали в Москве по делу об избиении пасынка, заявил, что его «не принимают в общих камерах» СИЗО «Матросская Тишина», сообщил 18 февраля член ОНК Москвы Георгий Иванов. По его словам, мужчина сейчас содержится в СИЗО в безопасном месте.

«Так в изоляторах называют камеры, куда помещают заключённых, у которых возникли проблемы с сокамерниками. Сам […] говорит, что ни в одной общей камере его не приняли из-за отрицательного отношения к обвиняемым в преступлениях против детей», - заявил Иванов.

Он отметил, что насилия в отношении обвиняемого не было. «По его словам, при попытках водворить его в общую камеру соседи настойчиво советовали поискать ему другую, и, в конце концов, он оказался в безопасном месте», - уточнил Иванов. По его словам, представитель администрации СИЗО в беседе с членами комиссии связал ситуацию с особенностями характера арестанта, и в ближайшее время мужчина отправлен для обследования в психиатрическое отделение, передает RT.

Пользователи Instagram напомнили о возмездии

Новость о том, что обвиняемого в избиении пасынка мужчину не принимают арестанты в общих камерах московского СИЗО, активно обсуждается в паблике «Информационный портал КБР» в Instagram, насчитывающем 99,3 тысячи подписчиков.

Скриншот комментариев со страницы паблика «Информационный портал КБР» в Instagram. https://www.instagram.com/p/B8t0yrRqXyR/«Это ж надо быть таким отвратительным человеком, что с тобой даже в СИЗО сидеть не хотят, вообще капец», - пишет anuar_aak. «Бумеранг никто не отменял. Каждый получает по заслуге», - рассуждает farida07farida. «Слабо дядечке перед братками силушку свою показать», - продолжает тему  m_a_d_i_s_h_a___07__198.

Скриншот комментариев со страницы паблика «Информационный портал КБР» в Instagram. https://www.instagram.com/p/B8t0yrRqXyR/При этом часть комментаторов удивились поведению арестантов.

«А их что, кто-то спрашивает?!!! а что, они не совершили преступление, а он совершил да?! Как будто его привели к ним домой», - отмечает emm4514. «Заключённые в СИЗО наверное святые люди))) многие из них продавали наркоту детям, воровали у людей, у которых есть наверняка дети. А теперь вдруг в них проснулась честь и совесть?» - согласен lazer_07.

Среди комментариев, оуждающих арестованного, встречаются и гневные заявления в адрес родителей ребенка, за избиение которого арестован мужчина.

Скриншот комментариев со страницы паблика «Информационный портал КБР» в Instagram. https://www.instagram.com/p/B8t0yrRqXyR/«Жену рядом посадите, там ей и место», - пишет zamiramurik. «Почему не обвиняют отца этих детей, где отец находится? Он несёт большую ответственность, чем мамаша», - уверен khapovarita.

За сутки пост о том, обвиняемого в избиении пасынка мужчину не принимают арестанты в общих камерах московского СИЗО, собрал 863 отметки «нравится» и 190 комментариев.

Примечание:

"Заведующая сельским детсадом в Карачаево-Черкесии отвергла факты избиения детей", "Сотрудники детсада в Карачаево-Черкесии отстранены от работы после жалобы родителя", "Следком заинтересовался методами воспитания в детсаду Батайска".

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