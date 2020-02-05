Уроженец Кабардино-Балкарии обвинен в истязании детей после резонанса в соцсетях

05 февраля 2020, 10:45

Выходец из Кабардино-Балкарии регулярно избивал детей своей супруги, ему предъявлено обвинение в истязании, сообщили сегодня московские следователи. Мужчина попросил прощения за свои действия, но его покаяние вызвало негодование у пользователей Instagram. Сенатор Арсен Каноков предложил лишить мужчину родительских прав.

Фрагмент видеозаписи истязания ребенка размещен, в частности, 4 февраля на странице Instagram-сообщества "Чечня онлайн". Авторы публикации подчеркнули, что размещают лишь ту часть видео, на которой не показано избиение ребенка. На кадрах видео мужчина заставляет плачущего ребенка выполнять приседания под угрозой физического насилия.

На инцидент обратила внимание уполномоченный при главе Кабардино-Балкарии по правам ребенка Светлана Тлинова. "Данный вопрос главой КБР Казбеком Коковым взят на контроль, ведется работа по всем направлениям. Предварительно, на сегодняшний день личность гражданина установлена, это наш земляк, который прописан в селении Малка Зольского района, с семьей в Москве они проживают около 10 лет, у них трое детей, мужчина работает в одном из крупных сетевых магазинов", - привел 4 февраля ее слова ТАСС.

Московские следователи предъявили мужчине обвинение в неоднократном применении насилия в отношении малолетних детей (ст. 117 УК РФ), сообщила сегодня пресс-служба управления СКР по Москве.

"Отчим в ходе воспитания малолетних детей супруги неоднократно применял к ним физическую силу. В ходе допроса мужчина сообщил о применении им недозволенных методов воспитания и подтвердил факт применения насилия в отношении малолетних детей. Сегодня следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении, размещенном на сайте управления.

Часть 2 ст. 117 УК РФ (истязание малолетнего) предусматривает от трех до семи лет лишения свободы.

Член Совета Федерации от Кабардино-Балкарии Арсен Каноков также отреагировал на инцидент. "Пользователи сетей прислали мне видео, где мужчина, выходец из Кабардино-Балкарии, живущий в Москве, демонстрирует жесткие методы воспитания маленького ребенка - бьет его по лицу, плачущего заставляет приседать. Они просят разобраться в ситуации, принять меры, чтобы его лишили родительских прав. Глубоко возмущен поведением этого человека, забывшего кавказские традиции и обычаи. Убежден, ребенка срочно нужно избавлять от такого горе-родителя", - написал 4 февраля Каноков на своей странице в Instagram.

Сенатор заверил, что "готов подключиться, оказать содействие, если мальчику и семье понадобится какая-то помощь".

Мужчина попросил прощения за избиение ребенка

Видеозапись извинения уроженца Кабардино-Балкарии за избиение пасынка опубликована в ночь на 5 февраля в Instagram-паблике "Новости КБР", насчитывающем 69,9 тысячи подписчиков.

"Прошу вас меня простить за сделанную мной ошибку. Это было один раз. Если можете простить, простите, пожалуйста. Я с братом, с бабушкой разговаривал, получил свое. Я не оправдываюсь. Если можете, простите, пожалуйста. Я очень, очень сильно жалею об этом", - говорит на видео мужчина.

"Ранее в соцсетях распространились "дикие" кадры издевательств над пятилетним мальчиком со стороны его отчима. Мужчина пинал ребенка, дергал за руки и бил по лицу. В итоге мальчик потерял зуб и приобрел несколько гематом по всему телу... После общественного резонанса мужчина решил записать на видео свои извинения. Известно, что семья с тремя детьми переехала в Москву из Нальчика", - говорится в аннотации к видеоролику.

Под публикацией, по состоянию на 10.45 мск, размещено 169 комментариев. Авторы многих из них в резких выражениях осудили мужчину за избиение ребенка и сочли извинения недостаточными. "Как мужчина добавь к своим вот этим извинениям и слова, что "понесу заслуженное наказание за содеянное", - предложил, в частности, artyrkynigev.

"Кому нужны извинения твои, попроси прощения у ребёнка", - написал marinadugul. "Просить прощения нужно не у людей, а у ребёнка", - согласился mari.cosmetics_and_flawers. "Как можно поступить так с беззащитным ребенком [...] нет ему прощения", - написал vakha_deshaev. Многие пользователи соцсети также подвергли резкой критике женщину, которая допустила истязания своих детей.