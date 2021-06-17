Блок Кочаряна обвинил полицию в выполнении политического заказа

17 июня 2021, 17:48

Полиция необоснованно применяет силу к активистам и мешает проведению агитакампании, заявил оппозиционный блок Роберта Кочаряна "Айастан". Представитель блока Сержа Саргсяна "Честь имею" пожаловался на уничтожение плакатов и баннеров с предвыборной агитацией.

Как писал "Кавказский узел", во время шествия сторонников Никола Пашиняна в ереванском районе Малатия-Себастия вечером 14 июня состоялась потасовка, в которой участвовали сторонники Пашиняна и сотрудники штаба партии "Процветающая Армения. В конфликт вмешались полицейские.

Внеочередные выборы в Национальное собрание Армении назначены на 20 июня, для участия в выборах зарегистрированы 22 партии и четыре избирательных блока. По мнению политологов, итоги выборов предсказать трудно из-за сильного влияния изменчивых внешнеполитических факторов и большой доли неопределившихся избирателей. Фаворитами на предстоящих внеочередных парламентских выборах в Армении являются партия Никола Пашиняна "Гражданский договор" и блок Роберта Кочаряна "Айастан" - обе политические силы идут вровень с переменным успехом, поэтому не исключен второй тур выборов, указали политологи.

Блок "Айастан" сегодня распространил заявление, в котором обвинил полицейских в несоразмерном применении силы к оппозиционерам у штаба "Айастана". Инцидент произошел вчера, 16 июня, в Ехегнадзоре. Подобное произошло и сегодня, в Егварде. "Полицейские без каких-либо причин подвергли приводу нескольких представителей блока "Айастан", тем самым на некоторое время воспрепятствовав агитационной работе", - говорится в заявлении блока.

Отвечать за подобные инциденты придется лично главе Полиции, пригрозили оппозиционеры. "Несмотря на то, что Полиция заявила, что не станет выполнять политические заказы, поведение силовиков в последние дни говорит о противоположном. Впредь за каждое незаконное действие ответственность лежит лично на главе Полиции Армении Ваге Газаряне и руководящем состава ведомства", - говорится в переведенном корреспондентом "Кавказского узла" заявлении блока "Айастан".

Договоренность о внеочередных выборах была достигнута после нескольких месяцев протестов оппозиции, недовольной поражением Армении в Нагорном Карабахе. Новости о протестных акциях армянской оппозиции публикуются "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Протесты в Армении". Кто из политических деятелей Армении и с каких позиций выступал за отставку премьер-министра Никола Пашиняна и как к этому относится народ, можно узнать из справки "Кавказского узла" "Бывшие против проигравших: кто есть кто в армянской оппозиции".

В целом "Айастан" пока сталкивался лишь с мелкими инцидентами, предвыборная кампания идет относительно спокойно, заявил корреспонденту "Кавказского узла" представитель штаба блока "Айастан" Ваагн Матинян. "[16 июня] возле штаба блока "Айастан" был инцидент с молодыми представителями штаба. Подобные мелкие инциденты могут быть. Сказать, что это кем-то направляется, сложно. Но, по большому счету, каких-то серьезных факторов, мешающих агиткампании, нет", - заключил Матинян.

Ответственный по связям с общественностью блока третьего президента Армении Сержа Саргсяна "Честь имею" Сос Акопян также указал на отсутствие значимых инцидентов, но пожаловался на уничтожение агитационных материалов - плакатов и баннеров. По его словам, особенно остро эта проблема стоит за пределами Еревана. Акопян подчеркнул, что уничтожаются материалы, которые развешены на законно предоставленных местах - например, на зданиях штабов "Честь имею".

Имеются у блока и претензии к Общественному телевидению Армении. "Общественное ТВ смонтировало слова представителя блока по своему усмотрению, посчитав конкретные слова оскорблением. ТВ также отказалось от показа ролика от блока, посчитав его клеветническим", - пояснил Акопян. Жалуется "Честь имею" и на применение административного ресурса. "Государственных служащих на автобусах везут на митинги по районам", - заявил Сос Акопян.

Пашинян также обвинял оппозицию в использовании админресурса, и 8 июня заявил избирателям, что воспримет свою победу на выборах как "стальной мандат" на "кадровый разгром" и отстранит от власти чиновников, которые занимались мобилизацией подчиненных на акции против него. Омбудсмен Армении Арман Татоян назвал эти высказывания Пашина неприемлемыми. Он подчеркнул, что молоток, который и.о. главы премьер-министра использует на митингах с требованием дать ему "стальной мандат", прямо ассоциируется с насилием.

Инциденты в ходе агиткампании пока происходили лишь незначительные, указал, в свою очередь, корреспонденту "Кавказского узла" депутат Национального собрания, координатор связи "Гражданского договора" с общественностью Ваагн Алексанян. "Везде - как в городах, так и в селах - граждане нас очень тепло встречают, приветствуют нас из своих окон, балконов. Какие-то мелкие провокации были, СМИ зафиксировали эти инциденты, но все они были без последствий", - отметил Алексанян.

Однако те инциденты, которые все же произошли, он считает спланированными. По данным Алексаняна, провокаторам платят за то, чтобы они ходили на митинги и выкрикивали оскорбления. "Думаю, каждый понимает, от какой политической силы исходят подобные действия", - заявил Алексанян, не уточнив, кого имеет в виду.

У Ваагна Алексаняна нет информации о том, что кто-либо пострадал в ходе потасовки в районе Малатия-Себастия.

В "Процветающей Армении" (ППА) отметили, что случившееся в районе Малатия-Себастия - единственная конфликтная ситуация такого рода за всю агиткампанию. В тот день сторонники "Гражданского договора" вошли на территорию штаба ППА, уточнили в штабе. "Сложно сказать, этот инцидент был спланированным или спонтанным", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" представитель штаба "Процветающей Армении", кандидат в депутаты по спискам партии Нуне Давтян.

В Полиции Армении не дали никакой конкретной информации об инциденте в районе Малатия-Себастия. Собирается материал, опубликованный в СМИ и соцсетях, итоги будут озвучены по результатам проверки, сказал корреспонденту "Кавказского узла" начальник отдела связей со СМИ Зарзанд Габриелян.