16 июня 2021, 13:58

Омбудсмен счел угрожающей предвыборную риторику Пашиняна

Высказывания Пашиняна о возможности уголовного преследования глав общин после выборов и массовых увольнений являются неприемлемыми, заявил сегодня омбудсмен Армении Арман Татоян. Он подчеркнул, что молоток, который  и.о. главы премьер-министра использует на митингах  с требованием дать ему "стальной мандат", прямо ассоциируется с насилием.

Как писал "Кавказский узел", 8 июня Никол Пашинян заявил избирателям, что воспримет свою победу на выборах как "стальной мандат" на "кадровый разгром" и отстранит от власти чиновников, которые использовали против него административный ресурс. Омбудсмен Армении Арман Татоян 9 июня раскритиковал и.о. премьер-министра Никола Пашиняна за спекуляции на теме пленных. 

Омбудсмен Армении Арман Татоян опубликовал сегодня в своем Facebook заявление в связи с выступлениями Пашиняна в Сюникской области. Пашинян регулярно размахивал молотком, повязанным цветными лентами, призывая сограждан дать ему "стальной мандат" и предупреждая о намерении после победы на парламентских выборах произвести кадровую чистку в местных органах власти, сообщило  АМИ "Новости-Армения".

Риторика и.о. премьера вкупе с демонстрацией молотка ассоциируется с насилием (к примеру: "это – молоток, принадлежащий народу, и 20 июня он опустится на ваши пустые головы"), заявил Татоян. По его словам, после заявлений и.о. премьера подобную риторику начинают использовать и другие высокопоставленные должностные лица. "Недопустимо угрожать правоохранительными органами другим политическим силам, участвующим в предвыборной кампании ("хочет попасть под полицейские дубинки" и прочее). Принимая во внимание то, что полиция непосредственно подчиняется премьер-министру Армении, подобный словарный запас может быть неверно воспринят силовиками", - привела слова Татояна Panorama.

По мнению Татояна, даже статус премьера не дает права Пашиняну угрожать главам органов местного самоуправления уголовным преследованием, а слова и.о. премьера о массовых увольнениях ассоциируются с нарушениями трудовых прав и самоуправством исполнительной власти, сообщил "Sputnik-Армения".

Напомним, 7 июня в Армении стартовала предвыборная кампания, досрочные выборы в парламент намечены на 20 июня.

Примечание:

"Сторонники Кочаряна задержаны на акции протеста в Ереване", "Потасовка с оппозиционерами произошла во время шествия сторонников Пашиняна", "Восемь человек заподозрены по делу о подкупе избирателей главой Армавира".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

16 июня 2021, 16:19

16 июня 2021, 15:45

16 июня 2021, 15:14

16 июня 2021, 14:37

16 июня 2021, 13:15

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи