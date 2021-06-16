Омбудсмен счел угрожающей предвыборную риторику Пашиняна

16 июня 2021, 13:58

Высказывания Пашиняна о возможности уголовного преследования глав общин после выборов и массовых увольнений являются неприемлемыми, заявил сегодня омбудсмен Армении Арман Татоян. Он подчеркнул, что молоток, который и.о. главы премьер-министра использует на митингах с требованием дать ему "стальной мандат", прямо ассоциируется с насилием.

Как писал "Кавказский узел", 8 июня Никол Пашинян заявил избирателям, что воспримет свою победу на выборах как "стальной мандат" на "кадровый разгром" и отстранит от власти чиновников, которые использовали против него административный ресурс. Омбудсмен Армении Арман Татоян 9 июня раскритиковал и.о. премьер-министра Никола Пашиняна за спекуляции на теме пленных.

Омбудсмен Армении Арман Татоян опубликовал сегодня в своем Facebook заявление в связи с выступлениями Пашиняна в Сюникской области. Пашинян регулярно размахивал молотком, повязанным цветными лентами, призывая сограждан дать ему "стальной мандат" и предупреждая о намерении после победы на парламентских выборах произвести кадровую чистку в местных органах власти, сообщило АМИ "Новости-Армения".

Риторика и.о. премьера вкупе с демонстрацией молотка ассоциируется с насилием (к примеру: "это – молоток, принадлежащий народу, и 20 июня он опустится на ваши пустые головы"), заявил Татоян. По его словам, после заявлений и.о. премьера подобную риторику начинают использовать и другие высокопоставленные должностные лица. "Недопустимо угрожать правоохранительными органами другим политическим силам, участвующим в предвыборной кампании ("хочет попасть под полицейские дубинки" и прочее). Принимая во внимание то, что полиция непосредственно подчиняется премьер-министру Армении, подобный словарный запас может быть неверно воспринят силовиками", - привела слова Татояна Panorama.

По мнению Татояна, даже статус премьера не дает права Пашиняну угрожать главам органов местного самоуправления уголовным преследованием, а слова и.о. премьера о массовых увольнениях ассоциируются с нарушениями трудовых прав и самоуправством исполнительной власти, сообщил "Sputnik-Армения".

Напомним, 7 июня в Армении стартовала предвыборная кампания, досрочные выборы в парламент намечены на 20 июня.