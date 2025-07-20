Названы победители кинофестиваля "Золотой абрикос"
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В Ереване состоялось награждение победителей XXII кинофестиваля "Золотой абрикос". Главный приз получила картина "Фиуме или смерть" режиссера Игоря Безиновича.
Как писал "Кавказский узел", гран-при XXI Международного кинофестиваля "Золотой абрикос" в 2024 году награждена итальянская картина "Евангелие от Чиретты" режиссера Каролине ван дер Тан. Армянские кинематографисты получили призы в номинациях короткометражных фильмов и "Региональная панорама".
В Ереване 19 июля завершился XXII кинофестиваль "Золотой абрикос". Фильм "Фиуме или смерть" совместного производства Хорватии, Италии и Словении режиссера Игоря Безиновича получил главный приз фестиваля в номинации "Международный конкурс полнометражных фильмов". Фильм рассказывает о событиях в городе Фиуме в период после Первой Мировой войны, пишет РИА "Новости".
"Серебряный абрикос" достался грузинскому фильму "Святое электричество" Тато Котетишвили.
В региональном конкурсе "Золотой абрикос" получила иранка Сепиде Фарси за документальную картину "Возьми свою душу в руку и иди" (совместное производство Ирана, Палестины и Франции). В картине рассказывается жизни в Секторе Газа во время военной кампании, проводимой Израилем.
Премию Международной федерации кинопрессы (FIPRESCI) получил египетский режиссер Морад Мостафа за фильм "Айша не может улететь".
В конкурсе короткометражных фильмов победу одержала картина "Родина" Гора Арушаняна.
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