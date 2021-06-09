Омбудсмен раскритиковал Пашиняна за спекуляции на теме пленных

09 июня 2021, 12:59

И.о. главы правительства Армении Никол Пашинян поручил отправить официальное предложение Азербайджану об обмене пленных на своего сына, заявил он сегодня. Использование темы возврата пленных является проявлением неуважения к военнослужащим и их семьям и усложняет возвращение солдат на родину, указал омбудсмен Армении Арман Татоян.

Как сообщал "Кавказский узел", шесть армянских военнослужащих 27 мая попали в плен в приграничной Гегаркуникской области. По данным Минобороны Армении, солдаты выполняли инженерные работы на территории воинской части. Азербайджан объявил задержанных разведчиками, добавив, что они пытались перейти границу, чтобы заминировать дорогу. 8 июня в плен был взят армянский солдат, заблудившийся из-за тумана, но сегодня Азербайджан вернул его.

Власти Азербайджана не считают военнопленными граждан Армении, которые были задержаны после подписания соглашения о прекращения огня. По данным Баку, в Азербайджане содержатся 62 или 63 таких человека. Армянская сторона, в свою очередь, заявляет, что в Азербайджане удерживается около 200 пленных. 3 мая армянские правозащитники назвали имена 19 человек, которые, по их данным, были убиты в плену.

Омбудсмен Армении Арман Татоян отреагировал сегодня на заявления об обмене пленными, сделанные в ходе предвыборной кампании и потребовал прекратить в предвыборной кампании спекуляции на вопросах возвращения пленных. "Нужно не усложнять процесс спекуляциями, а прилагать реальные усилия для возвращения наших соотечественников в незаконном плену в Азербайджане. Спекуляции только усиливают напряжение в стране и усложняют возвращение пленных. Таким образом, для азербайджанских властей только повышается "цена" возврата пленников. И, конечно же, очевидно неуважение к пленникам и их членам семьи, их чувствам", - написал Татоян в своем Facebook.

В ходе встречи с избирателями в селе Мец Манташ Ширакской области Никол Пашинян сегодня заявил, что поручил передать Азербайджану предложение об обмене пленных. "Я поручил соответствующим органам официально передать азербайджанской стороне наше предложение о том, что мой сын готов отправиться к ним в качестве пленного в обмен на возвращение всех остальных пленных", - процитировал слова и.о. главы правительства "Sputnik Армения".

Предложение обменять пленных на сына Никола Пашиняна сделал 8 июня третий президент Армении, председатель Республиканской партии Армении Серж Саргсян, отреагировав на фразу и.о премьер-министра о том, что находящиеся в плену военные могут потерпеть 1-2 месяца ради свободы и независимости Армении. "Пусть он отдаст своего сына и вернет из Азербайджана 20-25 военнопленных. Посмотрю тогда, будет ли он после этого так говорить о военнопленных или нет. Но очевидно же, что он этого не сделает?" - процитировала слова Саргсяна Panorama. Саргсян также отметил, что если бы обмен все же состоялся, Пашинян стал бы заниматься вопросом возвращения пленных каждый день.

Пашинян в ответ на это заявил, что готов обменять своего сына на пленных и попросил считать это официальным заявлением, сообщило 8 июня издание Aysor.Am.

Его сын Ашот согласился на обмен, так как служение родине важнее, чем "собственное я, семья". "Готов поехать в Азербайджан с условием возвращения армянских военнопленных, находящихся в статусе пленных или другом статусе", - написал он в своем Facebook.

Заявление Пашиняна об обмене пленных представитель блока "Армения" Ишхан Сагателян счел "кривлянием". "Будь отцом своему сыну и не вмешивай детей в политику", - привело его слова News.Am.

Напомним, 7 июня в Армении стартовала предвыборная кампания, досрочные выборы в парламент намечены на 20 июня.

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