09 июня 2021, 12:59
Омбудсмен раскритиковал Пашиняна за спекуляции на теме пленных
И.о. главы правительства Армении Никол Пашинян поручил отправить официальное предложение Азербайджану об обмене пленных на своего сына, заявил он сегодня. Использование темы возврата пленных является проявлением неуважения к военнослужащим и их семьям и усложняет возвращение солдат на родину, указал омбудсмен Армении Арман Татоян.
Как сообщал "Кавказский узел", шесть армянских военнослужащих 27 мая попали в плен в приграничной Гегаркуникской области. По данным Минобороны Армении, солдаты выполняли инженерные работы на территории воинской части. Азербайджан объявил задержанных разведчиками, добавив, что они пытались перейти границу, чтобы заминировать дорогу. 8 июня в плен был взят армянский солдат, заблудившийся из-за тумана, но сегодня Азербайджан вернул его.
Власти Азербайджана не считают военнопленными граждан Армении, которые были задержаны после подписания соглашения о прекращения огня. По данным Баку, в Азербайджане содержатся 62 или 63 таких человека. Армянская сторона, в свою очередь, заявляет, что в Азербайджане удерживается около 200 пленных. 3 мая армянские правозащитники назвали имена 19 человек, которые, по их данным, были убиты в плену.
Омбудсмен Армении Арман Татоян отреагировал сегодня на заявления об обмене пленными, сделанные в ходе предвыборной кампании и потребовал прекратить в предвыборной кампании спекуляции на вопросах возвращения пленных. "Нужно не усложнять процесс спекуляциями, а прилагать реальные усилия для возвращения наших соотечественников в незаконном плену в Азербайджане. Спекуляции только усиливают напряжение в стране и усложняют возвращение пленных. Таким образом, для азербайджанских властей только повышается "цена" возврата пленников. И, конечно же, очевидно неуважение к пленникам и их членам семьи, их чувствам", - написал Татоян в своем Facebook.
В ходе встречи с избирателями в селе Мец Манташ Ширакской области Никол Пашинян сегодня заявил, что поручил передать Азербайджану предложение об обмене пленных. "Я поручил соответствующим органам официально передать азербайджанской стороне наше предложение о том, что мой сын готов отправиться к ним в качестве пленного в обмен на возвращение всех остальных пленных", - процитировал слова и.о. главы правительства "Sputnik Армения".
Предложение обменять пленных на сына Никола Пашиняна сделал 8 июня третий президент Армении, председатель Республиканской партии Армении Серж Саргсян, отреагировав на фразу и.о премьер-министра о том, что находящиеся в плену военные могут потерпеть 1-2 месяца ради свободы и независимости Армении. "Пусть он отдаст своего сына и вернет из Азербайджана 20-25 военнопленных. Посмотрю тогда, будет ли он после этого так говорить о военнопленных или нет. Но очевидно же, что он этого не сделает?" - процитировала слова Саргсяна Panorama. Саргсян также отметил, что если бы обмен все же состоялся, Пашинян стал бы заниматься вопросом возвращения пленных каждый день.
Пашинян в ответ на это заявил, что готов обменять своего сына на пленных и попросил считать это официальным заявлением, сообщило 8 июня издание Aysor.Am.
Его сын Ашот согласился на обмен, так как служение родине важнее, чем "собственное я, семья". "Готов поехать в Азербайджан с условием возвращения армянских военнопленных, находящихся в статусе пленных или другом статусе", - написал он в своем Facebook.
Заявление Пашиняна об обмене пленных представитель блока "Армения" Ишхан Сагателян счел "кривлянием". "Будь отцом своему сыну и не вмешивай детей в политику", - привело его слова News.Am.
Напомним, 7 июня в Армении стартовала предвыборная кампания, досрочные выборы в парламент намечены на 20 июня.
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Автор: "Кавказский узел"