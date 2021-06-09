Ереван подтвердил возвращение пленного солдата

09 июня 2021, 09:43

Рядовой Артур Катанян, который заблудился на границе был взят в плен, после возвращения из Азербайджана доставлен в Степанакерт, сообщило Минобороны Армении.

Как писал "Кавказский узел", поздно вечером 8 июня Минобороны Азербайджана сообщило, что контрактник Артур Катанян, который заблудился и перешел границу в Лачинском районе, возвращен армянской стороне. Версия о том, что он диверсант, не подтвердилась, пояснило военное ведомство.

Утром 8 июня Минобороны Азербайджана заявило о пленении армянского диверсанта на границе. Армянское оборонное ведомство возразило в тот же день, что контрактник Артур Катанян просто заблудился.

Рядовой Артур Катанян, оказавшийся из-за тумана на подконтрольной Азербайджану территории, утром 9 июня был возвращен армянской стороне и находится в Степанакерте, сообщает сегодня со ссылкой на пресс-службу Минобороны Армении News.am.

Ранее, 8 июня, представительство Армении в ЕСПЧ обратилось в этот суд с требованием защитить его право на жизнь и гарантии от пыток, предусмотренные Европейской конвенцией о правах человека, пишет сегодня "Новости-Армения". Сообщений о том, отозвано ли это обращение, к 09.40 мск 9 июня не поступало.

Напомним, осенью 2020 года, после войны в Нагорном Карабахе, между Азербайджаном и Арменией возник вопрос об определении границы. Когда на восточной границе Сюникской области Армении появились азербайджанские погранпосты, часть жителей вынуждена была покинуть свои дома. Первоначально Ереван настаивал, что демаркация границы возможна только при условии восстановления дипломатических отношений с Баку, однако в мае выразил согласие на предложение Москвы создать трехстороннюю комиссию. Согласием на предложение российских властей ответил и Азербайджан.

Ранее Армения просила вмешаться в ситуацию союзников по Организации договора о коллективной безопасности, отмечается в материале "Кавказского узла" "На Черном озере: пограничный конфликт Азербайджана и Армении".

Материалы о ходе пограничного конфликта между Арменией и Азербайджаном "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Ереван и Баку делят границы".