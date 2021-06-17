Электрический столб. Фото Елены Синеок для "Кавказского узла"

17 июня 2021, 16:49

Восстановлена подача электричества на Кубани

Электроснабжение в юго-западных районах Краснодарского края возобновлено после аварии, отчитались энергетики.

Как писал "Кавказский узел", без электроснабжения в Краснодарском крае в связи с непогодой остались сегодня около 18,7 тысячи человек.

Восстановлено энергоснабжение потребителей в Краснодарском крае, где из-за непогоды происходят отключения в электросетях, сообщило сегодня Минэнерго России на своем сайте.

Специалисты компании "Россети Кубань" восстановили энергоснабжение населенных пунктов, пострадавших из-за мощного грозового фронта, ливневых дождей и сильного ветра с порывами до 35 метров с секунду. В аварийных работах принимали участие 27 бригад - более 80 специалистов и 29 единиц техники, продолжается устранение точечных нарушений, сообщила сегодня компания.

На территории Краснодарского края и Адыгеи продолжает действовать режим повышенной готовности в связи с штормовым предупреждением и возможными осадками. При необходимости для проведения аварийных работ могут быть мобилизованы 392 бригады: 1774 специалиста, 715 единиц техники, также обеспечить энергоснабжение социально значимых объектов готовы 106 резервных источников энергоснабжения, говорится в сообщении на сайте компании.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Краснодаре идет дождь при скорости ветра 7 метров в секунду, температура воздуха составляет +23 градуса. Ночью дождь усилится, скорость ветра снизится до 4 м/с, температура - до 19 градусов. 17 июня вновь ожидаются осадки, скорость ветра составит 7 м/с, температура поднимется до +23. Погодный сервис является партнерским проектом "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях “Кавказского узла” для Android и AndroidGO.

Примечание:

"Мэрия Сочи отчиталась о частичном восстановлении подачи электричества", "Жители Кубани возмущены длительными отключениями электричества", "Дома жителей Кубани пострадали из-за стихии".

Автор: "Кавказский узел"

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