18 тысяч жителей Кубани попали в зону отключения электричества

17 июня 2021, 12:04

Отключения в электросетях происходят в связи с непогодой в Краснодарском крае. Без электроснабжения оказались уже около 18,7 тысячи человек.

Как писал "Кавказский узел", более 8 тысяч краснодарцев остались сегодня без света после аварии на сетях.

Отключения электричества в Краснодарском крае происходят с 08.00 мск из-за грозы и сильного ветра, сообщили в Минэнерго России.

Без электроснабжения остаются около 18,7 тыс. человек. Мощность отключенных потребителей - 8,8 МВт. Аварийно-восстановительные работы ведут 26 бригад, пишет со ссылкой на пресс-службу министерства "Интерфакс".

Последствия непогоды устраняют и сотрудники коммунальных служб в Краснодаре. Там подтоплены 14 улиц, следует из сообщения, опубликованного сегодня на сайте администрации города.

"Для ликвидации локальных подтопления задействовано 15 единиц техники. При необходимости их количество увеличат. Техника работает на участках дорог, где подтопления возникают периодически, а также при поступлении заявок от горожан", - сказано в сообщении мэрии.

Напомним, из-за непогоды 16 июня пострадали дома жителей Кубани и социально-значимые объекты.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Краснодаре идет дождь при скорости ветра 7 метров в секунду, температура воздуха составляет +23 градуса. Ночью дождь усилится, скорость ветра снизится до 4 м/с, температура - до 19 градусов. 17 июня вновь ожидаются осадки, скорость ветра составит 7 м/с, температура поднимется до +23. Погодный сервис является партнерским проектом "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и в приложениях “Кавказского узла” для Android и AndroidGO.