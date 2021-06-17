Более 8 тысяч краснодарцев остались без света после аварии на сетях

17 июня 2021, 10:13

Без света оказались более 8 тысяч человек - жители почти 30 улиц в Пашковском жилом массиве и Новознаменском жилом районе. Ориентировочно завершить восстановительные работы планируется к полудню, пишет со ссылкой на пресс-службу мэрии "Интерфакс".

"В результате повреждений на линиях электропередачи вышли из строя ряд трансформаторных подстанций в Карасунском внутригородском округе", - проинформировала пресс-служба администрации.

В зону отключения электричества попали жители Пашковского жилого массива и Новознаменского района, сообщили в администрации Краснодара.

Автор: "Кавказский узел"

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