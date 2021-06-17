17 июня 2021, 10:13
Более 8 тысяч краснодарцев остались без света после аварии на сетях
В зону отключения электричества попали жители Пашковского жилого массива и Новознаменского района, сообщили в администрации Краснодара.
По данным мэрии, на электросетях произошли локальные аварии.
"В результате повреждений на линиях электропередачи вышли из строя ряд трансформаторных подстанций в Карасунском внутригородском округе", - проинформировала пресс-служба администрации.
Без света оказались более 8 тысяч человек - жители почти 30 улиц в Пашковском жилом массиве и Новознаменском жилом районе. Ориентировочно завершить восстановительные работы планируется к полудню, пишет со ссылкой на пресс-службу мэрии "Интерфакс".
"Жильцы сочинской многоэтажки пожаловались на незаконное отключение света", "Мэрия Сочи отчиталась о частичном восстановлении подачи электричества", "Жители Кубани возмущены длительными отключениями электричества".
Автор: "Кавказский узел"
17 июня 2021, 12:04
-
18 тысяч жителей Кубани попали в зону отключения электричества
Отключения в электросетях происходят в связи с непогодой в Краснодарском крае. Без электроснабжения оказались уже около 18,7 тысячи человек.
17 июня 2021, 10:46
-
Тело пропавшего школьника найдено на Кубани
Участники поискового отряда обнаружили тело одного из двух подростков, пропавших на реке Пшеха в Апшеронском районе Краснодарского края, сообщил региональный Следком.
17 июня 2021, 10:37
-
Житель Агдама подорвался на мине
Тело Джасарата Хатемханова, пропавшего без вести 7 июня, было обнаружено 16 июня на территории Агдамского района. Он погиб, подорвавшись на противопехотной мине, сообщила генпрокуратура Азербайджана.
17 июня 2021, 09:46
-
Миротворцы обеспечили доставку стройматериалов в Нагорный Карабах
Российские военные сопроводили 53 грузовика, которые доставили в Нагорный Карабах строительные материалы для восстановления инфраструктуры, сообщило Минобороны России.
17 июня 2021, 09:08
-
Дома жителей Кубани пострадали из-за стихии
Сильный град повредил кровли жилых домов и социально-значимых объектов в Павловском районе Краснодарского края.
-
17 июня 2021, 05:30
Строители тоннеля в Аджарии прекратили забастовку
-
17 июня 2021, 02:56
Директор интерната в Ниноцминде озвучил план реформ
-
16 июня 2021, 23:591
Свидетели дали показания в пользу лидеров ингушского протеста
-
16 июня 2021, 15:141
Астраханский пенсионер оштрафован за пикет в поддержку Навального
-
16 июня 2021, 01:55
Жители Калмыкии представили свои творческие работы на закрытии "Глокализации"
-
15 июня 2021, 21:151
"Редакция": адлерцы солидарны с Вартаном Кочьяном после расстрела судебных приставов
-
17 июня 2021, 12:04
18 тысяч жителей Кубани попали в зону отключения электричества
-
17 июня 2021, 10:37
Житель Агдама подорвался на мине
-
17 июня 2021, 09:46
Миротворцы обеспечили доставку стройматериалов в Нагорный Карабах
-
16 июня 2021, 21:50
Спасатели в Абхазии продолжили поиски российского туриста с воздуха
-
16 июня 2021, 21:25
Астраханский чиновник оштрафован за халатность при организации отлова бездомных собак
-
16 июня 2021, 20:35
Житель Абхазии арестован после стрельбы в пансионате
-
16 июня 2021, 19:44
Сообщение о минировании поступило в волгоградские детсады
-
16 июня 2021, 19:171
Уроженец Чечни задержан по делу об атаке на псковских десантников
Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ
- Присоединиться к нашему Дзен каналу
- Добавить в Яндекс.Новости
- Получить КУ на почту
-
17 июня 2021, 12:04
18 тысяч жителей Кубани попали в зону отключения электричества
-
17 июня 2021, 10:46
Тело пропавшего школьника найдено на Кубани
-
10 сентября 2020, 20:0727
Кадыров Рамзан Ахматович
-
13 июня 2021, 08:49
BERG...man TbilisiCурков хвалит Минск 2. Кто лепит жертву из адлерского стрелка? ЧЕ по футболу 37
-
09 июня 2021, 16:27
BERG...man TbilisiАдлерский стрелок, причина и следствие? видео 82
-
23 мая 2021, 19:25
Северный Кавказ сквозь столетия. Наима Нефляшева21 мая -День Памяти и Скорби черкесов. 18
-
15 июня 2021, 12:082
Что скрывается за арестом Ахры Авидзбы
-
11 июня 2021, 15:4211
Похищение невест – преступление или традиция?
-
16 июня 2021, 18:11В Адыгее запустили акцию "Бесплатный билет - "Приглашение "
-
15 июня 2021, 23:01В Адыгее вводятся поощрения за прививку от Covid 19
-
15 июня 2021, 18:59В Москве пройдет концерт традиционной адыгской музыки
-
12 июня 2021, 15:19Прокуратура отменила приказ министра здравоохранения Республики Адыгея
-
12 июня 2021, 14:07Хадж 2021 пройдёт только для граждан КСА, сделавших вакцины
-
11 июня 2021, 14:16
Элла Манжеева: в Калмыкии дефицит творцов, а не денег
-
01 июня 2021, 21:211
В мае 2021 года жертв вооруженного конфликта на Северном Кавказе зафиксировано не было