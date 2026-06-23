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08:53, 23 июня 2026

Нападавший на торговый центр в Краснодаре арестован на два месяца

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Краснодаре арестовал до 20 августа юношу, в результате нападения которого на ТЦ West Mall один человек был убит и еще несколько получили ранения.

Как информировал "Кавказский узел", 20 июня одна женщина погибла в Краснодаре в результате нападения молодого человека на торговый центр West Mall. Еще четыре человека получили ранения.

Первомайский районный суд Краснодара арестовал обвиняемого в нападении на людей в ТЦ West Mall, сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

"Следствие ходатайствовало о заключении обвиняемого под стражу. Суд, рассмотрев материалы, пришел к выводу о необходимости удовлетворения ходатайства. Срок меры - до 20.08.2026 года", - уточнила пресс-служба 22 июня в своем телеграм-канале.

Юноша обвинен по пунктам "е", "и" части 2 статьи 105 и части 3 статьи 30 УК РФ ("Покушение на убийство двух и более лиц из хулиганских побуждений"), и пунктам "а", "е", "и" части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство из хулиганских побуждений"), сказано в сообщении.

Часть 2 статьи 105 УК РФ "Убийство" предусматривает до пожизненного заключения.

Напомним, ранее Следком опубликовал видео допроса нападавшего на West Mall. На кадрах ролика тот заявил, что признает вину и раскаивается в содеянном. На допросе юноша заявил, что намеревался совершить самоубийство. Ему назначена судебно-психиатрическая экспертиза.

В результате нападения на ТЦ West Mall один из охранников получил порез руки, другой - порез бедра, остальные пострадавшие также получили порезы конечностей.

По данным источников, нападавшему 19 лет. Очевидцы рассказали, что он забежал в ТЦ и стал кого-то искать. К нему подошел охранник и юноша ударил его ножом, после чего стал бросаться на мужчин, которые пытались его остановить.

Нападавший взорвал самодельное взрывное устройство, из-за чего помещения в ТЦ West Mall были в дыму. Юноша при задержании заявил, что ему никто не платил. "Мне не платили, жизнь надоела просто", - сказал он на кадрах видео, опубликованном в телеграм-канале "RusNews".

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Автор: "Кавказский узел"

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