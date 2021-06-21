21 июня 2021, 08:00

«Кавказский узел» публикует очередной бюллетень Правозащитного центра «Мемориал» – краткое описание основных событий трех весенних месяцев 2021 года: о свидетельских показаниях Сулеймана Гезмахмаева по делу о «расстрельном списке» в Чечне, об изменении отношения к кавказским беженцам в Европе, судебном процессе над политическими заключенными в рамках Ингушского процесса, новой степени судебного беззакония в деле Хасанби Индреева, превентивном уничтожении инфраструктуры движения Алексея Навального в Дагестане, текущем развитии вооруженного конфликта на Северном Кавказе, новых решениях ЕСПЧ по делам Северного Кавказа, а также некоторые обобщения и тенденции развития ситуации.

Бюллетень Правозащитного центра «Мемориал»

Ситуация в зоне конфликта на Северном Кавказе: оценка правозащитников

Весна 2021 г.

Правозащитный центр «Мемориал»* продолжает работу на Северном Кавказе. Мы предлагаем вашему вниманию очередной бюллетень – краткое описание основных событий трех весенних месяцев 2021 г., некоторые обобщения и тенденции развития ситуации. При подготовке бюллетеня использованы материалы, собранные сотрудниками ПЦ «Мемориал» на Северном Кавказе и опубликованные на сайте «Мемориала», сообщения других правозащитных организаций, средств массовой информации: «Кавказский Узел», «Новая газета», «Ведомости», «Такие дела», «Кавказ.Реалии», «Медуза», ТАСС, «The Insider», Радиостанция «Эхо Москвы», «Черновик», «Новое дело», «Коммерсантъ», «МБХ Медиа», «Медиазона», «Русская служба ВВС», «Новости Ингушетии», «Интерфакс», «Адвокатская газета», ИА «Чечня сегодня», ИА «Грозный-информ», ЧГТРК «Грозный», ОС Медиа, официальные сообщения представителей федеральных и региональных властей, публикации в заслуживающих доверия блогах и социальных медиа.

Чечня, «расстрельный список»: рассказ непосредственного участника

Весной 2021 года получило развитие важнейшее расследование, которое с самого начало находилось в фокусе нашего внимания. Речь о «расстрельном списке двадцати семи», о совершенной в ночь на 27 января 2017 года бессудной казни 27 жителей Чеченской Республики, ранее задержанных силовиками по обвинению в участии в незаконных вооруженных формированиях .

Вскоре после этого, в том же 2017 году, сотрудник «Новой газеты» Елена Милашина получила по электронной почте от неизвестного источника, предположительно связанного с УФСБ по ЧР, копии фототаблиц (стандартных оперативных документов МВД с краткими установочными данными и фотографиями задержанных), содержавших сведения о 67 задержанных в декабре 2016 – январе 2017 года жителей Чечни, и снимок подготовленной сотрудниками МВД по ЧР схемы незаконного вооруженного формирования с фотографиями и установочными данными на еще 13 задержанных человек. Фотографии на всех этих документах были черно-белые, плохого качества. Среди числившихся там людей присутствовали 26 из 27 фигурантов «списка казненных» .

Теперь журналисты «Новой газеты» получили от своих источников копии других фототаблиц, составленных сотрудниками МВД по ЧР, с данными на 108 задержанных в декабре 2016 – январе 2017 года, хорошего качества, с цветными фотографиями . Из таблиц следует, что в задержаниях принимали участие сотрудники:

ППСП-2 (туда доставили 58 задержанных);

ЦПЭ МВД по ЧР совместно с ОМВД России по Грозненскому району (задержано 17 человек);

ФСВ НГ (Федеральной службы войск национальной гвардии) России СОБР «Терек» ГУ МВД России по СКФО (14 человек);

ОМВД России по г. Аргун (10 человек);

УУР МВД по ЧР (4 человека);

ОМОНа (трое задержанных);

ОП № 2 УМВД России по г. Грозный (1 человек);

ОМВД России по г. Шали (1 человек).

Среди прочих в таблицах были сведения о тех же 26 из 27 фигурантов «расстрельного списка».

В ходе доследственной проверки, проводимой по заявлениям родственников этих людей, руководители всех указанных подразделений республиканского МВД и Росгвардии отрицали сам факт задержаний и свое участие в них, а командир ППСП-2 им. А. Кадырова Аслан Ирасханов вообще не ответил на запрос следователей. Хотя сами таблицы суть важное доказательство события преступления, следствие ими не заинтересовалось.

Журналисты «Новой газеты» и правозащитники ведут собственное расследование этой бессудной казни, в ходе которого было собрано много бесспорных доказательств того, что более двух десятков человек из числа содержавшихся в секретной тюрьме в расположении Полка патрульно-постовой службы полиции № 2 им. Ахмата Кадырова МВД по ЧР (далее – ППСП-2), были тайно казнены .

Важнейшее событие в рамках этого расследования – публикация рассказа бывшего бойца этого полка.

Свидетельство Сулеймана Гезмахмаева

15 марта 2021 года в «Новой газете» была опубликована статья, основанная на показаниях бывшего старшего сержанта ППСП-2 Сулеймана Усмановича Гезмахмаева . Он участвовал в задержаниях жителей Чечни в декабре 2016 года и январе 2017 года, охранял задержанных в подвале спортзала на территории ППСП-2 и знал об обстоятельствах убийства по меньшей мере 13 человек из «расстрельного списка».

Сулейман Гезмахмаев связался с журналистами «Новой газеты» через проживающего в Финляндии чеченского блогера Мусу Ломаева еще в 2017 году, однако публикация его показаний задержалась из-за необходимости обеспечить безопасность Сулеймана и его родственников (это подробно описано в статье Елены Милашиной в «Новой газете»). Последовавшая за публикацией показаний Гезмахмаева реакция властей ЧР подтвердила: для тех, кто готов открыто и предметно говорить о преступлениях кадыровского режима, никакие меры безопасности не могут считаться избыточными.

О службе в ППСП-2

С 2011 года Сулейман Гезмахмаев начал службу в подразделении ППСП-2, расположенном в Ачхой-Мартане, в конце 2012 года его перевели в Грозный.

Говоря об организации службы в полку, Гезмахмаев сообщил, что сотрудники ППСП-2 имеют, кроме собственных, комплекты униформы и нашивок различных подразделений («СОБР», «ОМОН», «МВД России») и на операции по прямому указанию начальства нередко выезжали в форме и с нашивками других подразделений. В ходе задержаний они называли себя чужими именами, чтобы затруднить опознание, а иногда разговаривали только по-русски, чтобы выдать себя за сотрудников федеральных структур. Также на автомашины ППСП-2 нередко ставили номера других автомобилей, в том числе снятых с регистрации; на задания бойцы ППСП-2 выезжали на своих машинах или же на автомобилях, «отобранных у продавцов наркотиков» .

Гезмахмаев рассказал, что в ходе спецопераций силовики добивали раненых боевиков, что укрывали часть изъятого оружия, с помощью которого потом организовывали различные провокации для оправдания продолжения КТО.

По словам Гезмахмаева, бойцы ППСП-2 регулярно привлекались для обеспечения безопасности крупных мероприятий в Чечне, для охраны лично главы региона Рамзана Кадырова, когда он выходил в город или – особенно – когда он выезжал в горы. Гезмахмаев отмечает, что первый, ближний круг охраны Кадырова обеспечивают бойцы СОБРа «Терек» и только второй круг – бойцы ОМОН и ППСП-2. По мнению Гезмахмаева, Кадыров не слишком доверяет бойцам ППСП-2 .

В августе 2014 года командиром полка назначили Аслана Ирасханова, после чего, по словам Гезмахмаева, в организации службы произошел ряд изменений не в лучшую сторону. Он привел эпизод, когда командир полка проверял готовность новобранцев немедленно убивать подозреваемых только на основании приказа командира, – ранее такого не было.

Гезмахмаев отметил, что бойцам ППСП-2 и ранее регулярно не выплачивали премии за участие в спецоперациях. После же назначения Ирасханова с каждого сотрудника стали собирать по 2 000 рублей в месяц якобы на оплату бензина и запчастей для автомобилей, используемых во время операций.

Гезмахмаев рассказал, что Салман Ирасханов, отец командира полка, владеет автозаправочной станцией «Сатурн-М», где бойцы могут заправляться в долг. Большинство так и делает из-за постоянной нехватки денег, а в дни выплаты денежного довольствия старшины рот собирают с них долги перед автозаправкой.

Бойцам запрещено общаться с девушками, работающими в штабе полка. За нарушение запрета нескольких бойцов избили палками члены личной охраны Аслана Ирасханова.

О задержаниях и незаконных местах лишения свободы

В соответствии с российским законодательством, в частности с «Законом о полиции», в функции сотрудников патрульно-постовой службы не входит оперативно-розыскная деятельность, они не имеют права проводить задержание и дознание, на территории их подразделений граждане не могут содержаться под стражей. Однако на протяжении многих лет правозащитники и местные жители сообщали, что на территории ППСП-2 массово и незаконно содержатся лишенные свободы люди, что здесь располагается одна из наиболее известных «секретных тюрем» в Чечне. По словам Сулеймана Гезмахмаева, на территории полка и в Ачхой-Мартане, и в Грозном в разное время содержались многие задержанные, в основном по подозрению в незаконном обороте наркотиков и участии в НВФ.

Именно в этих незаконных тюрьмах содержали задержанных, которых «готовили на результат», то есть планировали затем убить в ходе спецоперации, чтобы отчитаться о ликвидации боевиков. Гезмахмаев рассказал о том, чему был свидетелем, – как молодого человека, задержанного весной 2012 года, держали месяц в подвале в подразделении ППСП-2 в Ачхой-Мартане, а затем убили в ходе спецоперации. Этого молодого человека задержали, когда он возвращался после каникул в институт, никакого отношения к боевикам он не имел .

До января 2017 года произошли два массовых задержания.

В 2015 году в с. Катыр-Юрт Ачхой-Мартановского района были задержаны участники неизвестной Гезмахмаеву группы в мессенджере WhatsApp, примерно 30–35 человек. Какое-то время их держали в подвале, потом всех отпустили.

В 2016 году было много задержанных из с. Беной Ножай-Юртовского района и с. Ойсхара Гудермесского района в связи с подготовкой покушения на Рамзана Кадырова, за которой стоял некогда влиятельный в Чечне клан Ямадаевых. По словам Гезмахмаева, как минимум двое задержанных умерли: одному отбили почки, а второму, по имени Умар, командир СОБР «Терек» Висмурадов (позывной «Патриот») в ходе допроса раздробил кисть руки кувалдой, после чего его забили до смерти и тайно похоронили недалеко от расположения полка.

По словам Гезмахмаева, задержанных пытали и они были вынуждены называть имена соучастников – реальных или мнимых. Те, в свою очередь, тоже называли имена, и число задержанных быстро росло.

О событиях января 2017 года

По словам Гезмахмаева, в начале января 2017 года командир роты Иса Таймасханов сообщил ему о готовящихся масштабных задержаниях.

С 9 или 10 января 2017 года около полусотни бойцов ППСП-2 участвовали в задержаниях, в основном в вечернее и ночное время, на территориях Гудермесского, Курчалоевского, Шалинского, Грозненского районов и в г. Аргун. Бойцы в черной форме, вооруженные автоматами и пистолетами, выезжали на операции на нескольких автомобилях различных марок.

Гезмахмаев с 9-10 по 13 января участвовал в задержаниях в сс. Майртуп и Цоци-Юрт Курчалоевского района и в Шалинском районе. Группа из четырех человек, в которую он входил, проводила каждый день по 6-7 задержаний. Начальство сообщило им, что задержанных подозревают в подготовке нападения на части 42-й гвардейской мотострелковой дивизии, дислоцированные на окраине г. Шали.

У всех задержанных и их родственников при обысках забирали телефоны, которые затем хранились у оперативников включенными, на зарядке, в «режиме полета». Автомобили тех, кто был задержан во время езды, сотрудники ППСП-2 пригнали на территорию полка. Гезмахмаев помнит четыре автомобиля: две «Лады Приоры», ВАЗ-2114 стального цвета и «Ауди А-4». Одну «Приору» сотрудники ППСП-2 разобрали на запчасти, ВАЗ-2114 и вторую «Приору» отдали сотрудникам полка, поставив на них номера автомобилей, снятых с регистрации.

Задержанных сразу по доставлении на территорию полка помещали в подвал под спортзалом. Гезмахмаев в подробностях описал внутренний вид и отделку помещений, где содержали задержанных, и эти описания совпали с фотографиями в полученных «Новой газетой» фототаблицах, доступа к которым Гезмахмаев не имел.

Первым делом оперативники избивали доставленных, пытали их электрическим током. После такой первичной «обработки» задержанных передавали сотрудникам ФСБ для допросов, затем их допрашивали сотрудники ППСП-2. И после этого, по словам Гезмахмаева, задержанных допрашивали и пытали, охранники постоянно слышали их крики.

Все задержанные в камерах были постоянно пристегнуты наручниками к трубам отопления. Кормили их очень плохо – два раза в день по кружке чая, один-два куска хлеба, одно печенье. Спали они на голом полу, подложив под себя свою одежду и обувь.

По словам Гезмахмаева, когда он приступил к охране задержанных в подвале спортзала, там находились 56 человек, имена 41 из которых он смог воспроизвести. В их числе:

12 фигурантов «расстрельного списка»: Абдулкеримов Сайд-Рамзан , Абумуслимов Апти , Дасаев Адам , Лугаев Ризван , Мускиев Махма , Мусханов Тимерлан , Оздиев Усман , Солтахмадов Исмаил , Тучаев Ахмед , Цикмаев Аюб , Шепиев (встречается написание Шапиев ) Муслим , Юсупов Шамхан ;

, , , , , , , , , , (встречается написание ) , ; 7 фигурантов «дела четырнадцати» : Абубакаров Эпсар, Абуев Нур-Али, Асуханов Юнус, Джабихаджиев Абдул-Вахид, Мусаев Магомед, Чимаев Абубакар, Шовхалов Сулейман.

Часть задержанных – около 10 человек – держали в подвальном помещении казармы № 5. Кто именно там находился, Гезмахмаев не знает.

По словам Гезмахмаева, среди задержанных были 13 так называемых «амиров» – командиров небольших подпольных групп. Из них по именам Гезмахмаев назвал Имрана Дасаева, Махму Мускиева, Аюба Цикмаева, Сайд-Рамзана Абдулкеримова, Муслима Шепиева, Саламбека Патаева.

В конце января 2017 года вечером после дежурства Гезмахмаева и его напарника Сулеймана Саралиева в подвал спортзала пришли несколько оперативников Шалинского РОВД. Они вызвали по списку всех 13 «амиров», дали им на подпись некий документ, пояснив, что это подписка о невыезде и что их сейчас освободят. После подписи их по одному, под охраной, выводили из спортзала.

Гезмахмаев и Саралиев сопровождали Саид-Рамзана Абдулкеримова. На «уазике» они довезли его до шестой казармы и отвели в комнату отдыха, расположенную в подвале рядом с вентиляционн ым помещением. Там были начальник ОМВД РФ по Шалинскому району Тамерлан Мусаев, командир ППСП-2 Аслан Ирасханов и четыре их охранника. Все «амиры», давшие «подписку о невыезде», стояли на коленях вдоль стен. Их руки были скованы за спиной наручниками. Некоторые просили их помиловать, говорили, что невиновны. В ответ Мусаев и Ирасханов издевались и оскорбляли их.

Затем открылась дверь вентиляционного помещения, где Гезмахмаев и Саралиев увидели главу администрации Шалинского района Турпал-Али Ибрагимова (позывной «Быстрый») и его охранников. На полу лежали два человека, в т. ч. Адам Дасаев. Позы, в которых застыли тела, указывали, что эти люди мертвы.

Турпал-Али Ибрагимов велел Саралиеву отвести в вентиляционную комнату Махму Мускиева. Поняв, что следующим отвести кого-то в вентиляционную комнату прикажут ему, Гезмахмаев, сославшись на усталость после смены, покинул помещение.

На следующее утро Саралиев рассказал Гезмахмаеву, что всех, кого привезли в подвал, убили. Нескольких застрелил Ибрагимов. Затем Ирасханов сказал, что не надо пачкать помещение кровью. Остальных охранники Ибрагимова задушили спортивным канатом. По словам Гезмахмаева, ему точно известно, что были убиты Абдулкеримов Сайд-Рамзан, Мускиев Махма, Цикмаев Аюб, Мусханов Темирлан, Дасаев Адам и Тучаев Ахмед. Трупы уложили в автомобили «УАЗ-Патриот» охраны Тамерлана Мусаева и увезли в неизвестное Гезмахмаеву место. Бойцам ППСП-2 было приказано держать произошедшее в тайне .

Отметим два обстоятельства: во-первых, из упомянутых Гезмахмаевым в качестве «амиров» по каким-то причинам не были убиты Имран Дасаев и Саламбек Патаев; во-вторых, в списке из 27 убитых, согласно фототаблицам МВД по ЧР, «амиров» только 8 (или «старших группы»), остальные обозначены как рядовые подпольщики.

После этого массового убийства Гезмахмаев и Саралиев продолжали охранять задержанных. В феврале – марте 2017 года большую часть задержанных вывезли из этой секретной тюрьмы в райотделы полиции.

Об убийстве Сулеймана Саралиева

Упомянутый выше Сулейман Саралиев – двоюродный брат Хасана Назирова, заместителя начальника Октябрьского РОВД г. Грозного, друг и напарник Сулеймана Гезмахмаева, служил в ППСП-2 с 2014 года.

Гезмахмаев отмечает, он сильно изменился после казни: страдал бессонницей, начал употреблять «лирику» . Он опасался мести родственников убитых и считал необходимым рассказать о казни.

В начале марта 2017 года Саралиев встретился в Грозном со своим знакомым по имени Минкаил, работавшим в прокуратуре или Следственном комитете. Гезмахмаев сопровождал его, но во встрече не участвовал. По словам Саралиева, Минкаил попросил неделю, чтобы посоветоваться с руководством, но больше на связь не выходил. Ближе к концу марта Гезмахмаеву позвонил Саралиев. Он был страшно напуган, сказал, что находится у своего двоюродного брата Хасана, и попросил: что бы про него ни говорили, никому не верить. Больше Гезмахмаев не смог с ним связаться.

Через некоторое время Гезмахмаев выяснил, что в полк приехал Абузайд Висмурадов («Патриот»), который привез с собой какого-то наркомана. Тот указал на Саралиева и сказал, что тот гей. После этого Висмурадов вызвал Хасана Назирова и спросил: «Ты его убьешь или нам это сделать?» На следующий день Сулеймана Саралиева похоронили – тайно, без соболезнований и поминок.

6 сентября 2017 года сотрудники «Новой газеты» передали следователю ГСУ СКФО Владимиру Кожеву, проводящему проверку по заявлению о внесудебных расправах в Чечне над геями и лицами, подозреваемыми в терроризме, персональные данные Сулеймана Саралиева и сведения о том, что к убийству Саралиева может быть причастен его родственник, который служит в чеченских правоохранительных органах. 12 сентября 2017 года Кожев на основании отписки якобы за подписью командира ППСП-2 Ирасханова (вызывающей сомнение в подлинности и вовсе не процессуальной) о том, что Саралиев уволился по собственному желанию 17 марта 2017 года, сделал вывод, что Саралиев якобы жив, но его местонахождение неизвестно .

Реакция чеченских властей на откровения Гезмахмаева

Реакция властей Чеченской Республики на публикацию последовала незамедлительно.

16 марта жители с. Ачхой-Мартан сообщили, что сотрудники полиции доставили в расположение неизвестного подразделения МВД в г. Грозный троих родственников Гезмахмаева. Там им предъявили ультиматум:

сообщить, где находятся мать, брат и сестра Сулеймана;

добиться от Сулеймана покаянного письма, где бы назвал выдуманными и ложными сведения, сообщенные им «Новой газете».

Если это не будет сделано в ближайшие дни, заявили полицейские, «семье будет очень плохо». После этого мужчин отпустили .. В результате потребовалась эвакуация некоторых родственников Гезмахмаева.

17 марта в Чечне началась массированная «общественная кампания» по защите ППСП-2. О том, как власти республики организуют подобные кампании, как именно в Чечне делают из всех бюджетников «пехотинцев в информационной войне», мы писали в нашем бюллетене за лето прошлого года .

От имени общественности ЧР к Путину обратился председатель Общественной палаты ЧР Исмаил Денильханов. Он просил «защитить сотрудников органов правопорядка» от «очередных клеветнических измышлений и надуманных обвинений в адрес руководства региона, командиров и сотрудников правоохранительных органов» .

Утром 17 марта большую группу старейшин доставили ко входу в расположение ППСП-2. Затем они оказались на главной площади Грозного, чтобы выразить возмущение и обратиться к президенту России . Резко выступили председатель Парламента ЧР Магомед Даудов , министр печати и информации ЧР Ахмед Дудаев , депутаты Государственной Думы и члены Совета Федерации РФ от Чеченской Республики , ряд общественных деятелей и организаций – Уполномоченный по правам человека в ЧР Нурди Нухаджиев , председатель Совета при Главе ЧР по развитию гражданского общества и правам человека Тимур Алиев , Союз журналистов ЧР . Все они в один голос требовали закрыть «Новую газету» и наказать ее журналистов.

18 марта парламент ЧР обнародовал обращение к Владимиру Путину: якобы «Новая газета» преследует цель «дестабилизировать общественно-политическую ситуацию» в России. Президента просили «поручить соответствующим ведомствам дать правовую оценку провокационной деятельности “Новой газеты”». Перед принятием этого заявления, выступая в парламенте ЧР, его председатель Магомед Даудов произнес откровенную ложь, заявив, что «Новая газета» якобы объявлена Минюстом РФ «иностранным агентом», что она «получает деньги с Запада, от Америки, продавшись им» . Впоследствии эта часть выступления была удалена из видеоролика, размещенного на странице Даудова в Instagram.

Принципиально новым в этой кампании стало построение личного состава ППСП-2 для оглашения от имени бойцов полка обращения к президенту РФ с просьбой пресечь «информационную войну», развязанную против их полка . Этот демонстративный акт показывало республиканское телевидение.

Последовал неожиданный ответ пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова: мол, обращение направлено не по адресу, в случае неприятия какой-либо публикации в СМИ нужно, согласно закону, запускать юридические процедуры и обращаться с иском в суд, однако «безопасность журналистов должна быть абсолютно непререкаемой» .

Ситуацию прокомментировал член Совета ПЦ «Мемориал» Олег Орлов: «Включились силовики. Мощная демонстрация. Я не думаю, что это понравилось Кремлю. Думаю, Кадыров перегнул палку. Одно дело, когда, как обычно, обращаются старейшины, журналисты, трудовая интеллигенция, но тут выходит полк, строится и, по сути дела, выдвигает ультиматум президенту: «Либо вы, Владимир Владимирович, поступаете, как мы вам говорим – укрощаете этих журналистов, либо мы берем все в свои руки и делаем, как мы считаем правильным». Отсюда и окрик Пескова. Это же впервые произошло! Сколько угроз шло из Чечни, сколько раз обращались к нему [президенту] и журналисты, и правозащитники, мол, обратите внимание на угрозы. Ни разу из Кремля не реагировали. Говорили: «Ну да, но он [Кадыров] не то имел в виду» или «Ну... горячие ребята», что-то в этом роде. Тут же вдруг прямо и четко сказано про приоритет безопасности журналистов. Я не помню такого, чтобы Кремль отвечал на такие угрозы».

Впрочем, в ответ на слова Пескова Рамзан Кадыров позволил себе маленький бунт. Он выразил недоумение, почему, мол, граждане России не могут обратиться к своему президенту по вопросу, который их волнует, и заявил, что сотрудники «Новой газеты» «являются распоясавшимися от безнаказанности агентами известных западных служб, а не журналистами» .

Судебного иска в адрес «Новой газеты» ожидаемо не последовало. Вместо этого была предпринята попытка дискредитации Сулеймана Гезмахмаева. 24 марта глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Гезмахмаев – наркоман и злостный неплательщик долгов, а рассказанную «Новой газете» историю он якобы выдумал для получения убежища в Европе . 24 и 25 марта ЧГТРК «Грозный» опубликовала несколько видеосюжетов. В одном родственники Сулеймана Гезмахмаева – его дяди Салман и Имран и двоюродный брат Ильван Гезмахмаевы – обвинили его в употреблении наркотиков, заявили о его больших долгах и о том, что он «продался за деньги». Другие видеосюжеты содержали рассказы людей, которым якобы задолжал Гезмахмаев .

24 марта 2021 года Аслан Ирасханов, в 2014–2019 гг. командир ППСП-2, затем – начальник УМВД РФ по г. Грозный, был назначен и. о. заместителя министра внутренних дел по ЧР .

Отметим, что в поддержку попранной чести ППСП-2 выступил председатель Духовно-просветительского центра мусульман Ингушетии «Барт» Ахмед Сагов . В январе 2021 года он, за счет демонстративной сервильности по отношению к главе Чечни Рамзану Кадырову, сыграл важную роль в примирении чеченских и ингушских тейпов. Затем он пытался (пока безуспешно) конвертировать заработанный на этом авторитет в статус, подменив созданным им центром «Барт» упраздненный по решению суда муфтият РИ . Похоже, что в борьбе за обретение общественного статуса он по-прежнему делает ставку на поддержку Рамзана Кадырова, демонстрируя ему безусловную лояльность.

Европа жертвует беженцами

Ужесточение режима в отношении соискателей убежища, в том числе с Северного Кавказа, ощущалось в Европе достаточно давно. Это было связано прежде всего с общим ростом напряженности из-за массового наплыва беженцев из Сирии, где уже много лет идет жестокая гражданская война.

Еще в 2017 году Франция резко изменила отношение к просителям политического убежища из Чечни, отметила Александра Кулаева, в то время руководитель отдела Восточной Европы и Центральной Азии Международной федерации за права человека (FIDH). С этого времени для высылки из Франции властям стало достаточно только недоказанного подозрения спецслужб либо в связях с террористическими группами, либо в причастности к конфликту в Сирии . Вслед за Францией ухудшалась ситуация и в других европейских государствах, ранее предоставлявших убежище: Германии, Швеции, Польше.

Дальнейшее обострение проблемы во Франции закономерно произошло после того, как 16 октября 2020 года в пригороде Парижа выходец из Чечни Абдуллах Анзоров зверски убил учителя истории и географии Самюэля Пати , который на уроке, посвященном свободе слова, демонстрировал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда из журнала Charlie Hebdo.

Франция: депортация Магомеда Гадаева

Магомед Гадаев – уроженец с. Закан-Юрт Ачхой-Мартановского района Чечни. В 2000 году он участвовал во второй чеченской войне. В интервью Кавказ.Реалии он рассказал, как в 2004 году его из дома похитили «кадыровцы». После этого ему предъявили обвинения по ст. 208 (участие в НВФ) и 222 (незаконный оборот оружия) УК РФ, но обещали амнистию в обмен на сотрудничество. Магомед Гадаев отказался и уехал в Казахстан, но его самого объявили в международный розыск, а в Чечне арестовали его друзей, которых вынудили дать показания против него. В 2006 году Гадаев вернулся в Чечню и был осужден на три года.

В октябре 2009 года Магомед Гадаев был освобожден условно-досрочно, но уже 1 ноября его вновь похитили из дома вооруженные люди в масках. Более пяти месяцев – по апрель 2010 года – Гадаева незаконно держали в подвале на базе ОМОН МВД по ЧР в г. Грозном, где его и других узников подвергали пыткам. Его удалось освободить благодаря тому, что в одном подвале с ним держали похищенного в декабре 2009 года Ислама Умарпашаева . Комитет против пыток обратился в интересах Умарпашаева в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), который придал жалобе приоритетный статус и направил властям РФ обращение о принятии срочных мер. Умарпашаева отпустили из секретной тюрьмы, а с ним освободили и еще ряд похищенных, в том числе и Гадаева.

Комитет против пыток добился возбуждения уголовного дела по факту похищения и пыток Умарпашаева. Гадаев, выехав за пределы России, дал свидетельские показания о том, как силовики пытали людей и совершали внесудебные казни. Ответственным за организацию незаконной тюрьмы и пыток в ней он называл Алихана Цакаева, возглавлявшего тогда ОМОН (сейчас он заместитель начальника ГУ МЧС РФ по ЧР).

Несмотря на убедительную доказательную базу, никто не был привлечен к ответственности, расследование уголовного дела было приостановлено .

Борьба за убежище и беззаконие французской полиции

После освобождения в 2010 году Магомед Гадаев, опасаясь за свою жизнь, уехал в Польшу, где в 2012 году получил статус беженца. Ему поступали угрозы от чеченских силовиков, и в сентябре 2012 года Гадаев уехал во Францию, где попросил политического убежища. Его ходатайство и последующие апелляции не были удовлетворены, в основном потому, что у него уже был статус беженца в Польше.

Во Франции Гадаев занимался общественной деятельностью, был членом правления организации «Барт Маршо», входил в Ассамблею чеченцев Европы (обе организации представляют интересы чеченской диаспоры в Европе). Он продолжал предавать гласности факты похищений и пыток в нелегальных тюрьмах в Чечне.

Нельзя сказать, что Магомед Гадаев вел во Франции абсолютно законопослушную жизнь, но никаких связей с радикальными джихадистскими организациями он не поддерживал. Тем не менее, в 2015 году, после серии терактов во Франции, к Гадаеву пришли люди в масках, сказали, что считают его радикалом, и провели обыск у него дома .

В 2019 году французские власти пытались выслать Гадаева в Польшу, но оттуда сообщили, что статус беженца у Гадаева аннулирован. В апреле 2019 года Гадаева пытались выслать в Россию, но суд запретил депортацию. Гадаев снова подал ходатайство о предоставлении ему убежища во Франции, указав на утрату статуса беженца в Польше.

В октябре 2019 года Французское ведомство по защите беженцев и лиц без гражданства (OFPRA) отказалось рассматривать его ходатайство, сочтя, что присутствие Гадаева во Франции угрожает «национальной безопасности». Гадаев подал апелляцию, решение по ней еще не было принято.

В декабре 2019 года полиция предписала Гадаеву выехать из Франции в Польшу, сославшись на отказ OFPRA. Гадаев обжаловал это предписание, но получил отказ. В октябре 2020 года, после убийства Самюэля Пати, его задержали и поместили в депортационный лагерь, однако высылку приостановили, так как Гадаев заболел коронавирусом.

10 марта 2021 года Национальный суд по вопросам убежища отменил депортацию Гадаева, обязав его регулярно отмечаться в полиции. Суд указал, что Гадаев не может быть депортирован в Россию, поскольку это создаст риски для его жизни и физической неприкосновенности, и не может быть выслан в Польшу, так как там ему не гарантирована защита и есть опасность высылки Гадаева в Россию. Суд отдельно указал, что органы исполнительной власти не вправе предпринимать в отношении Гадаева никаких шагов до решения по его апелляции на отказ в убежище со стороны OFPRA. 28 апреля должен был состояться суд по предоставлению Гадаеву статуса беженца во Франции.

Однако французская полиция демонстративно проигнорировала решение суда.

8 апреля 2021 года полицейские, ссылаясь на решение главы МВД Франции Жеральда Дерманена, задержали Магомеда Гадаева в комиссариате г. Лимож, где он должен был регулярно отмечаться. Его сразу отправили в депортационный лагерь в Париже, лишив возможности связаться с адвокатом. В депортационном лагере Гадаев порезал себе живот в знак протеста против незаконной депортации . Медицинскую помощь ему не оказали, а адвокатов и правозащитников, которые пытались воспрепятствовать депортации, просто обманули, сказав, что Гадаева отвезли в больницу. На самом деле утром 9 апреля его насильно посадили в самолет, направлявшийся в Москву .

Россия: претензий к вам нет, но есть «договоренности» с Кадыровым

В аэропорту Шереметьево Магомеда Гадаева задержали сотрудники пограничной службы ФСБ РФ. Они не представились и не предъявили документов, но дали Гадаеву возможность сделать несколько телефонных звонков, в том числе жене, оставшейся во Франции. Так стало известно, что Гадаева опросили сотрудники ФСБ, что претензий к нему нет и что в розыск в России он не объявлен. Тем не менее силовики настаивали на том, что Гадаев обязан отправиться в Чечню, так как у него в Москве нет регистрации и родных, и что они освободят его, только когда проводят в самолет, вылетающий в Грозный. Сотрудники погранслужбы сказали, у них существует «договоренность», что Гадаева отправят в Чечню, но не объяснили, с кем и на каком основании эта «договоренность» была достигнута.

Несколько российских и международных правозащитных организаций – в том числе ПЦ «Мемориал» и Комитет против пыток – занимались судьбой Гадаева, стремясь предотвратить его принудительную высылку в Чечню. Приглашенный правозащитниками для защиты интересов Магомеда Гадаева адвокат Семен Цветков прибыл в аэропорт и попытался выяснить, на каком основании задержан Гадаев. Сначала пограничники отрицали, что Гадаев находится у них. В конце концов они были вынуждены это признать, но объяснить, на каком основании Гадаев лишен свободы, не смогли. Цветков потребовал освободить Гадаева, настаивая на том, что в Чечне его жизни угрожает опасность.

В это время еще один приглашенный правозащитниками адвокат, Артем Немов, обратился в военную прокуратуру Подольского гарнизона с заявлением о нарушении права Гадаева на защиту и его незаконное лишение свободы. Сотрудники прокуратуры связались с погранпунктом в аэропорту, а затем почему-то с УФСБ по ЧР. Из этого телефонного разговора Немов сделал вывод, что инициатором задержания Гадаева были именно ФСБшники из Чечни.

В итоге многочасовых переговоров пограничники согласились посадить Гадаева на рейс в г. Новый Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа, где живет его брат.

Утром 10 апреля Гадаев и Цветков прилетели в Новый Уренгой, где поселились на съемной квартире. Вскоре двое чеченцев пришли в дом брата Гадаева в Новом Уренгое и заявили, что ищут Магомеда. Они потребовали сообщить им его местонахождение, угрожая в противном случае «плохими последствиями».

Вскоре квартиру, где находились Гадаев и Цветков, блокировали люди, настаивавшие, что Гадаев должен отправиться вместе с ними в Чечню. Было очевидно, что это члены местной чеченской организованной преступной группировки и что по их настоянию брат Гадаева присоединился к этому требованию.

Цветков обратился в полицию Нового Уренгоя за защитой, заявив, что жизни его клиента угрожает опасность . Полицейские доставили Гадаева и его адвоката в отдел МВД, где после опроса потребовали не покидать город и либо остаться в отделе, либо вернуться в квартиру под охраной полицейских. Гадаев и Цветков выбрали второй вариант.

Тем временем правозащитникам от источников в Чечне стало известно, что перед местными следственными органами поставлена срочная задача – найти основания для возбуждения уголовного дела в отношении Магомеда Гадаева.

11 апреля около 13:00 по местному времени полицейские сказали, что Цветкову и Гадаеву нужно поехать в управление Следственного комитета для оформления документов по их заявлению. У подъезда стояли две полицейские машины. Однако на выходе из дома какие-то люди в штатском затолкали Гадаева в свою машину. Они не представились, но адвокат по их акценту и особенностям поведения предположил, что это сотрудники чеченских силовых структур. Когда Цветков попытался сесть в ту же машину, один из чеченских силовиков оттолкнул его, сказав, что они забирают Гадаева и что со всеми вопросами адвокат может обращаться в отдел полиции. Все это происходило на глазах у местных сотрудников полиции, которые были в форме и «при исполнении», однако не вмешивались. В итоге Гадаева увезли в неизвестном направлении.

В полиции, куда обратился Цветков, ему заявили, что не располагают сведениями ни о местонахождении Гадаева, ни о личностях забравших его людей. Позднее адвокату неофициально дали понять, что его клиента задержали в связи с каким-то уголовным делом, возбужденным в Чечне.

В Чечне…

12 апреля сотрудники силовых структур Чечни провели обыск в доме отца Гадаева в с. Закан-Юрт и на чердаке «обнаружили» спрятанное оружие.

В ночь на 13 апреля Цветков прилетел в Грозный и стал наводить справки о Гадаеве. Везде ему отвечали, что такой информацией не располагают. Родственники Гадаева сообщили, что утром 13 апреля силовики ненадолго привезли Гадаева в родительский дом, где позволили поговорить с матерью, и сказали, что Гадаев будет в «УСБ по Урус-Мартановскому району». Телесные повреждения у Гадаева заметны не были.

Около 18:00 адвокат выяснил, что Гадаев находится в ИВС ОМВД по Урус-Мартановскому району, однако в отдел его не пустили и ничего не сообщили ни о статусе Гадаева, ни о выдвинутых против него обвинениях.

14 апреля Цветкову удалось связаться с начальником отдела дознания по Ачхой-Мартановскому району, и тот подтвердил, что в отношении Гадаева расследуется уголовное дело. После 14:00 Цветков смог увидеться с клиентом в отделе полиции Ачхой-Мартановского района Чечни. Гадаев выглядел подавленным. В присутствии полицейских он заявил адвокату, что не нуждается в его услугах. Это его заявление было подтверждено письменно, хотя копию отказа Цветкову не выдали . Разговор с полицейскими подтвердил, что Гадаеву вменяют ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия) – т. е. что его обвиняют в хранении оружия на чердаке дома отца, дома, в котором Гадаев не жил и не бывал больше 10 лет. По сведениям ПЦ «Мемориал», Гадаев признал вину. Интересы Гадаева представляет назначенный адвокат Шарип Абдулкадыров.

24 мая адвокат Александр Немов, которого пригласила проживающая во Франции супруга Магомеда Марет Гадаева, встретился с Гадаевым в СИЗО №1 г. Грозный. Магомед Гадаев сказал ему, что не хочет публичности, не хочет, чтобы правозащитники занимались его делом, однако попросил Немова представлять его интересы. 27 мая стало известно, что Гадаев отказался и от Немова – второго адвоката, не назначенного властями .

9 июня стало известно, что Ачхой-Мартановский районный суд ЧР приговорил Магомеда Гадаева к полутора годам колонии-поселения. Суд прошел в кратчайшие сроки и фактически в тайне от общества. Следившие за делом Гадаева правозащитники о суде не знали. По мнению знакомого Гадаева, столь мягкий приговор обусловлен широкой оглаской и общественной поддержкой Магомеда Гадаева .

Реакция общества

Ряд крупнейших международных и российских правозащитных организаций –Amnesty International, Civil Rights Defenders, Комитет «Гражданское содействие», Комитет против пыток, Comité Tchétchénie, FIDH (Международная федерация за права человека), Human Rights Watch, IPHR (Международное партнерство по правам человека), Правозащитный центр «Мемориал», Норвежский Хельсинкский комитет, OMCT (Всемирная организация против пыток), Правовая инициатива – решительно осудили высылку Магомеда Гадаева и потребовали от французских властей обеспечить ему возможность вернуться во Францию .

В знак протеста против высылки Гадаева Елена Милашина, журналист «Новой газеты», специализирующаяся на проблемах прав человека в Чечне, публично отказалась от присужденной ей в 2017 году совместной франко-германской награды «За права человека и верховенство закона» .

Все это не возымело эффекта. Госсовет Франции – высшая судебная инстанция Франции по административным делам – отказал Магомеду Гадаеву в возвращении во Францию на том основании, что его подозревают его в связях с исламистами, а риски для него в России «не установлены» .

Франция: депортации Лези Арцуева, Мансура Исмаилова и многих других

Депортация Магомеда Гадаева – наиболее вопиющий, но далеко не единичный случай. «Почти каждую неделю из Парижа в Москву самолетом доставляют депортированных чеченцев. В аэропорту Шереметьево они, как правило, пропадают и появляются в Чечне уже в качестве обвиняемых по сомнительным уголовным делам. И это — в лучшем случае. Некоторые вообще исчезли», – пишет Елена Милашина.

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Лези Арцуев, 1977 г. р., уроженец Чечни, находился во Франции с 2012 года. 1 апреля 2021 года его задержали, а на следующий день депортировали в Россию. С 3 апреля, по данным источников Telegram-канала 1Adat и автора видеоблога «Мысли Ислама», Арцуев находится в одной из чеченских силовых структур в г. Гудермес , сообщается, что его подвергают пыткам.

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12 мая 2021 года из Франции депортировали уроженца Чечни Мансура Исмаилова, 1982 г. р. Он уехал из России в 2007 году и жил во Франции с женой и четырьмя детьми. Там он был осужден, отбыл в заключении три года, был освобожден в 2018 году. Со слов его супруги, с 9 декабря 2020 года по решению министра внутренних дел Франции он регулярно отмечался в отделе полиции. По словам супруги, в отличие от остальных членов семьи, у Мансура не было статуса беженца. Она не знает о претензиях к нему со стороны российских властей.

11 мая около 18:00 Исмаилов пришел отмечаться в полицию, где его и задержали, а 12 мая утром посадили в самолет и выслали в Россию. Ему позволили позвонить родственникам и сообщить о задержании, но о намерении его депортировать родственники и адвокат (которого к Мансуру не допустили) узнали, только когда он уже был в самолете.

У Мансура Исмаилова серьезные проблемы со здоровьем: в 2019 году ему пересадили почку, у него сахарный диабет и целый ряд серьезных заболеваний сердечно-сосудистой системы. Он должен по жесткому графику принимать медицинские препараты, большинство которых в России не производится. Депортировав Мансура Исмаилова без какой-либо предварительной подготовки, французские власти поставили под угрозу его жизнь .

В московский аэропорт Шереметьево самолет прибыл около 15:00 12 мая. Около 17:00 Исмаилову позволили позвонить жене. Он сообщил, что задержан в аэропорту сотрудниками неизвестной ему силовой структуры (выяснилось, что это сотрудники погранслужбы ФСБ РФ) и что они намерены отправить его в Чечню, для чего требуют от родственников купить Мансуру туда авиабилет.

В 19:20 сотрудничающий с благотворительной и правозащитной организацией «Комитет «Гражданское содействие» адвокат Иван Новиков приехал в Шереметьево и встретился со старшим по смене пограничной службы ФСБ. Тот сообщил, что Мансур Исмаилов «находится у нас», позвонил кому-то и сказал, что сейчас к адвокату выйдет человек, который занимается судьбой задержанного. Человек представился майором воинской части № 9596 М. И. Холмогорцевым и заявил, что Исмаилов уже прошел паспортный и таможенный контроль и вышел в свободную зону аэропорта и что его никто не задерживал. Время прохождения Мансуром государственной границы России Холмогорцев сообщить адвокату отказался .

Между тем, из-за отсутствия необходимых лекарств состояние здоровья Мансура Исмаилова стремительно ухудшалось. В ночь на 13 мая сотрудники погранслужбы вызвали ему врача из медчасти аэропорта, а затем – «Скорую», которые оказали всю возможную помощь, но госпитализировать не стали.

Около 10:00 13 мая пограничник вывел Мансура, который чувствовал себя все хуже, в зал аэропорта и сказал, что тот свободен. Возможно, силовики, видя ухудшение состояния Исмаилова и понимая, что дело уже получило огласку, не хотели рисковать и допустить смерть депортированного на подведомственном им участке.

Мансур попросил о помощи в медчасти аэропорта. После 19:00 в Шереметьево прибыли прилетевший из Чечни дядя Исмаилова и сотрудник ПЦ «Мемориал», еще через час – адвокат Иван Новиков. Они нашли Мансура в медчасти, где ему оказывали помощь. Врач сказал, что есть риск отторжения почки и что они вызвали «Скорую помощь», которая прибыла примерно в 22:00 – через несколько часов после вызова. Исмаилова забрали в Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М. Ф. Владимирского (МОНИКИ), где оказали необходимую экстренную помощь.

14 мая Мансура Исмаилова выписали из больницы, так как необходимости в стационарном лечении не было. Он должен был продолжать принимать 18 дорогостоящих лекарственных препаратов, которые остались во Франции, но врачи смогли предоставить аналоги только двух из них, на три дня, а остальные в России не производятся.

Отметим, что на руках Мансура Исмаилова не было никаких документов, кроме свидетельства на въезд (возвращение) в Россию, выданного посольством России во Франции .

В «Комитете «Гражданское содействие» Мансуру Исмаилову оказали помощь с жильем, лекарствами и оформлением документов в государственных органах. В офисе этой организации его в присутствии адвоката Ивана Новикова опросили под протокол сотрудники МВД по ЧР.

Без внимания со стороны правозащитных и благотворительных организаций к судьбе Мансура Исмаилова после депортации его судьба была бы печальной.

Германия: депортация Нурмагомеда Мамуева

Не менее тревожна ситуация с беженцами из Чечни и в Германии, где столь же противозаконно был схвачен, а затем выслан 32-летний Нурмагомед Мамуев, уроженец с. Шалажи Урус-Мартановского района Чечни.

В 2009 году Нурмагомед Мамуев уехал с матерью в Польшу. До этого в Чечне его задерживали и подвергали пыткам. Польские власти сочли, что дома ему угрожает опасность, и предоставили защиту. Впоследствии он переехал в Германию.

В июне 2018 года польские власти, не оповестив Мамуева, аннулировали ему статус беженца, поскольку что ситуация в России якобы изменилась, а сам Нурмагомед представляет угрозу безопасности страны. Мамуев узнал об аннулировании статуса только в январе 2019 года, когда попытался въехать в Польшу и был задержан.

В июне 2019 года польские власти начали процедуру депортации, решение о которой было принято без разбирательства, в течение нескольких часов. Адвокаты обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), который сразу выдал так называемый interim measures — временное постановление о запрете депортации.

Несмотря на это решение ЕСПЧ, 21 июня 2019 года Мамуева посадили на самолет в Москву, но сняли с рейса за несколько минут до вылета. После этого его освободили, и он жил в Германии в статусе соискателя убежища .

24 марта 2021 года в 1:35 сотрудники германской полиции выломали дверь в берлинской квартире, где Нурмагомед Мамуев жил с женой и четырьмя детьми. Полицейские схватили Мамуева и увезли в неизвестном направлении без вещей, разрешив только обуться и надеть куртку.

Утром жена Мамуева обратилась в полицейский участок, но ей не сказали ни где находится Нурмагомед, ни почему его задержали. Через несколько часов, когда супруга снова пришла в участок, полицейские забрали у нее документ Мамуева, гарантирующий временную приостановку высылки иностранца из Германии, и сообщили, что Мамуев уже в России, не сказав, на каком основании его выслали. Через неделю, 1 апреля 2021 года, полицейские приходили к супруге Мамуева в Берлине и расспрашивали про него; содержание этого разговора ПЦ «Мемориал» неизвестно.

В Москве Мамуева передали представителям властей Чеченской Республики. Поздно вечером 25 марта сотрудники Урус-Мартановского РОВД привезли его в дом его матери в с. Шалажи Урус-Мартановского района ЧР.

Утром 26 марта туда приехали люди в штатском, которые не представились и не предъявили документов. Родственники Нурмагомеда позвонили в Урус-Мартановский РОВД, где им сообщили, что эти люди – сотрудники силовых структур и что Мамуеву следует поехать с ними на беседу. Силовики не сказали, куда увозят Нурмагомеда. Когда родственники снова обратились в Урус-Мартановский РОВД, им ответили, что Мамуева там нет .

Сотрудники ПЦ «Мемориал» при содействии односельчан Мамуева выяснили регистрационные номера и марку машины, на которой его увезли, что его забрали сотрудники урус-мартановской полиции и он находился у них, однако никаких официальных подтверждений этому не было. ПЦ «Мемориал» обратился с заявлениями о похищении в Следственный комитет и прокуратуру ЧР. Вечером 19 апреля сотрудники ОМВД по Урус-Мартановскому району привезли Нурмагомеда Мамуева домой, после чего его родственники попросили правозащитников не предпринимать никаких действий .

Швеция: апелляция на приговор по делу о покушении на Тумсо Абдурахманова

О том, как чеченский блогер Тумсо Абдурахманов стал последовательным критиком режима Рамзана Кадырова, и о развитии его конфликта с руководством Чеченской Республики, в результате чего председатель парламента Чечни Магомед Даудов объявил ему кровную месть, мы подробно писали в выпуске бюллетеня, посвященном событиям весны 2019 года . 26 февраля 2020 года в Швеции на Абдурахманова было совершено покушение, в силу стечения ряда обстоятельств оказавшееся неудачным. Абдурахманов сумел оказать сопротивление и обезвредить нападавшего . 11 января 2021 года суд шведского г. Евле вынес приговор обвиняемым в покушении на убийство Абдурахманова .

1 апреля 2021 года в Швеции Апелляционный суд Нижнего Норрланда вынес решение по апелляционной жалобе, поданной осужденными по делу о покушении на Тумсо Абдурахманова. Суд увеличил срок заключения с 10 до 12 лет нападавшему Руслану Мамаеву, сочтя, что в его действиях были отягчающие обстоятельства: нападение произошло, когда блогер спал, и целью нападения было убийство. При этом суд пришел к выводу, что обвинение не доказало наличия у осужденной Эльмиры Шапиаевой намерения убивать блогера. Апелляционная инстанция переквалифицировала обвинение на пособничество в нападении (вместо соучастия в покушении на убийство) и сократила Эльмире Шапиаевой срок лишения свободы до полутора лет; ее вышлют из Швеции с запретом въезда на пять лет.

При этом суд апелляционной инстанции указал, что итоги расследования не позволяют сделать определенный вывод о мотивах нападения или о его связи с чеченским руководством , хотя многое указывает на такой мотив и такую связь нападавшего .

Тумсо Абдурахманов заявил, что не согласен с этим решением и намерен его обжаловать .

23 мая 2021 года стало известно, что министр иностранных дел Швеции Энн Линде запросила у посла России Виктора Татаринцева информацию о причастности чеченских властей к покушению на Тумсо Абдурахманова. В разговоре с послом она сослалась на вывод апелляционного суда о том, что многое указывает на причастность властей Чечни к покушению, указав, что нет сомнений в ответственности России за действия чеченских властей .

Заключение

Складывается впечатление, что силовые структуры европейских государств переняли худшие приемы, применявшиеся спецслужбами России на Северном Кавказе. Полицейские по ночам силой врываются в квартиры, увозят беженцев в неизвестном направлении, отказывают в связи с родственниками и адвокатами, лгут об их местонахождении, лишают медицинской помощи, силой сажают в самолет, нарушая при этом законы собственной страны и игнорируя судебные решения.

Российское общество проходило через это. В начале 2000-х, напуганное серией терактов 1999 года, затем терактами на Дубровке («Норд-Ост», 2002 г.) и в школе № 1 г. Беслана (2004 г.), оно закрывало глаза на грубые и массовые нарушения прав человека на Северном Кавказе: «Делайте что угодно, только обеспечьте безопасность». Силовики с энтузиазмом приняли эти правила – то есть отказ от правил – и делали что угодно. Терроризм на Кавказе был в основном подавлен. Сколько при этом пострадало невиновных и непричастных, никто не знает. Но безопаснее не стало: привыкнув к решению проблем и достижению результатов незаконными методами, силовики распространили их на остальные регионы России. В итоге к 2021 году в стране установлена, по сути, полицейская диктатура. И карт-бланш силовикам на беззаконие («свобода в обмен на безопасность») – не последняя причина этого.

«Те, кто готов пожертвовать насущной свободой ради малой толики временной безопасности, не достойны ни свободы, ни безопасности» – написанное еще в 1755 году Бенджамином Франклином стало банальностью, но не утратило силу: эволюция российского государства и общества в 1999–2021 гг. в который раз подтвердила его правоту.

Мы надеемся, что представители силовых структур, нарушившие законы и постановления судов своих стран, будут привлечены к уголовной ответственности. Но надежда эта призрачна: европейское общество выглядит испуганным, оно хочет безопасности и готово жертвовать ради нее свободой – пока еще не своей, но свободой тех, кто обратился за помощью, зачастую находясь в безвыходной ситуации.

«Ингушское дело»: продолжение судебного процесса над политзаключенными

Прошло два года после попытки разгона и столкн овений на митинге 27 марта 2019 года в г. Магасе, но продолжающееся уголовное преследование его участников остается важнейшим фактором в жизни Ингушетии.

Число привлеченных к уголовно ответственности продолжает расти. 18 марта 2021 года сотрудники силовых структур задержали двоих жителей г. Назрань – Мурада Горбакова, 1994 г. р., и Амира Газдиева, 1991 г. р. Как и прочим, им предъявили обвинение в причинении представителям властей опасного для жизни и здоровья вреда (ч. 2 ст. 318 УК РФ) . Впервые за два года следователи были вынуждены обратиться для избрания меры пресечения в ингушский суд. Амир Газдиев при попытке убежать от силовиков получил тяжелую травму тазобедренного сустава, и его нельзя было перевозить. Поэтому ходатайство об избрании ему меры пресечения рассматривал Магасский районный суд, который 14 апреля отправил его под домашний арест.

Всего к ответственности на 31 мая 2021 года привлечен 51 человек, преследование троих из них прекращено. Вынесено 35 обвинительных приговоров: 34 активиста признаны виновными в применении к представителям власти неопасного насилия (ч. 1 ст. 318 УК), а Магомед Хамхоев – в подстрекательстве к применению неопасного насилия к представителям власти (ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 318 УК РФ). В действиях всех активистов суд усмотрел политический мотив.

Суд над лидерами ингушского протеста

В г. Ессентуки Ставропольского края Кисловодский городской суд продолжает рассмотрение уголовного дела в отношении лидеров ингушской оппозиции: Ахмеда Барахоева, Мусы Мальсагова, Исмаила Нальгиева, Зарифы Саутиевой, Малсага Ужахова, Багаудина Хаутиева и Бараха Чемурзиева.

На 31 мая изучены все письменные материалы, содержащиеся в 120 томах уголовного дела. Допрошены 28 свидетелей обвинения, которые дали показания в пользу подсудимых: одни ничего не знали об их противоправных действиях, другие утверждали, что подсудимые ни в чем не виноваты.

Из 67 заявленных гособвинением потерпевших сотрудников Росгвардии в суде допрошены 33, показания еще 11 потерпевших оглашены без их участия. Подавляющее большинство потерпевших засекречены. Неоднократные ходатайства защиты рассекретить их имена судья традиционно отклонял.

В большинстве своем сотрудники Росгвардии давали стандартные показания, рассказывая о событиях, которые привели к столкновениям с митингующими утром 27 марта 2019 года. Никто из них не знакомился с материалами уголовного дела и не знал, в чем обвиняют подсудимых. Многие отказывались от всяких претензий к ним и даже не считали себя потерпевшими по данному уголовному делу.

Некоторые из потерпевших давали в суде более подробные показания, чем те, что были даны ими ранее, в ходе предварительного следствия. В суде росгвардейцы говорили, что сопротивлявшиеся им участники митинга действовали организованно, и пытались описать людей, которые, по их мнению, влияли на митингующих. По мнению представителей защиты, обвинение, столкнувшись с тем, что большинство потерпевших дает показания, не подтверждающие вину лидеров протеста, пыталось исправить ситуацию, указывая потерпевшим, что им нужно говорить в суде.

Весною, дабы привлечь как можно большее общественное внимание к процессу, в дело вступили четыре новых общественных защитника. Руководитель Кабардино-Балкарского регионального правозащитного центра Валерий Хатажуков представляет интересы Мусы Мальсагова, юрист общественной организации «Монитор пациента» Ибрагим Султыгов представляет Исмаила Нальгиева, член Совета ПЦ «Мемориал», руководитель программы «Горячие точки» Олег Орлов защищает Зарифу Саутиеву, а руководитель гражданского правозащитного проекта «За права человека» Лев Пономарев – Бараха Чемурзиева. Всего у лидеров протеста семь общественных защитников и 12 адвокатов.

28 апреля ПЦ «Мемориал» признал политзаключенным еще одного лидера протеста, бывшего главу МВД по РИ Ахмеда Погорова .

Избрания и переизбрания меры пресечения

Манипуляции следствия и суда с избранием и продлением меры пресечения трудно назвать иначе как форменным издевательством над подсудимыми и над горячо симпатизирующим им ингушским обществом.

10 марта судья Янис Куцуров внезапно постановил изменить меру пресечения для Зарифы Саутиевой на домашний арест. 11 марта Главное управление прокуратуры РФ в СКФО обжаловало это постановление .

13 марта к хозяйке квартиры, арендованной для проживания Зарифы Саутиевой во время домашнего ареста, звонил незнакомый мужчина. Он назвался майором, но не сообщил, из какой именно структуры, и сказал, что хочет пообщаться с ней лично, но хозяйка отказалась впустить его в подъезд. По словам женщины, накануне к ней приходили двое в штатском, показывали фоторобот неизвестного ей человека и просили опознать его. Адвокат Магомед Беков, представляющий интересы Зарифы Саутиевой, заявил ходатайство об отводе представителей гособвинения, предположив, что именно они передали третьим лицам информацию о местонахождении этой квартиры, но судья адвокату отказал.

16 марта Ставропольский краевой суд рассмотрел апелляционное представление и постановил отменить решение судьи Куцурова и вернуть Саутиеву под стражу. Это решение вызвало возмущение всего ингушского общества, а лидеры ингушского протеста объявляли голодовку и отказались принимать участие в судебном процессе .

Российские правозащитники и ингушская общественность – Совет тейпов РИ, муфтий и алимы Ингушетии, ингушская диаспора Москвы и Подмосковья – обратились к лидерам протеста с просьбой не причинять вред своему здоровью, а также отказаться от голодовки и вернуться в процесс, чтобы иметь возможность донести свою позицию до общества . 23 марта, прислушавшись к этим обращениям, политзаключенные прекратили акцию протеста.

Аналогичная ситуация сложилась и с мерой пресечения в отношении Ахмеда Погорова. 22 апреля Нальчикский городской суд продлил ему арест до 25 июня . Это постановление было обжаловано, и 25 мая судья Верховного суда КБР изменил ему меру пресечения на домашний арест . Однако тем же вечером ему вручили повестку с вызовом на допрос. На следующий день, 26 мая, Ахмеду Погорову стало плохо и около 11:00 его госпитализировали по скорой в Ингушскую клиническую больницу (Назрань). Примерно в 16:45, несмотря на возражения адвоката и врачей, Погорова вывезли из больницы и отвезли на допрос в Ессентуки. Там ему предъявили новое обвинение – в участии в экстремистском сообществе (ч. 2 ст. 282.1 УК РФ). Поздно вечером Ессентукский городской суд удовлетворил ходатайство руководителя следственной группы Евгения Нарыжного об избрании Погорову меры пресечения в виде содержания под стражей .

Интересы Ахмеда Погорова представляет сотрудничающий с Правозащитным центром «Мемориал» адвокат Магомед Гагиев.

Обстоятельства, связанные с «пересмотром» смягчения меры пресечения для фигурантов «ингушского дела» Зарифы Саутиевой и Ахмеда Погорова, еще раз показали политический характер всего процесса и то, что организовавшие его власти готовы в любой момент добиться принятия нужного им решения, не заботясь о том, чтобы суд хотя бы выглядел независимым.

Два приговора за одно преступление: дело Хасанби Индреева

27 апреля 2021 года Южный окружной военный суд г. Ростова-на-Дону признал Хасанби Индреева 1999 г. р., уроженца Кабардино-Балкарии, виновным в пособничестве членам террористической организации и приговорил его к пяти годам колонии общего режима. В 2018 году Хасанби Индреев по тем же эпизодам уже был признан виновным в пособничестве участникам НВФ (ч. 5 ст. 33 и ч. 2 ст. 208 УК РФ). Хасанби Индреева обвиняли в том, что с сентября 2015 года по август 2016 года он оказывал помощь лидеру группировки «Объединенный вилаят Кабарды, Балкарии и Карачая» Хизиру Лихову и члену этой группировки Алиму Битокову.

«Объединенный вилаят…» – структурное подразделение запрещенной в РФ террористической организации «Имарат Кавказ»*****. В июне 2015 года боевики ряда структур «Имарата Кавказ», в том числе и «Объединенного вилаята…», присягнули лидеру ИГ****** Абу-Бакру аль-Багдади .

Что произошло

Хасанби Индреев жил в г. Нальчик, столице Кабардино-Балкарии, с матерью и сестрой и периодически навещал своего отца Хаматби Индреева в с. Нартан Чегемского района КБР.

Как следует из показаний, данных Хасанби Индреевым во время следствия, в начале сентября 2015 года Хасанби Индреев приехал к отцу и там познакомился с парнем, который представился Алимом. По его просьбе Хасанби трижды покупал продукты. В декабре «Алим» рассказал ему, что его на самом деле зовут Хизир, мусульманское имя – Хамза, что он скрывается, так как его хотят убить, но не уточнил, кто и за что. Свою фамилию при этом он не назвал, только намного позже выяснилось, что это был Хизир Лихов, лидер вооруженного подполья в КБР.

В мае 2016 года отец Хасанби был арестован за то, что в ходе бытового конфликта ранил Астемира Индреева ножом. Хасанби периодически проверял его дом и однажды застал там Хизира. Узнав о задержании его отца, тот дал Хасанби 5 тысяч рублей и сказал, что при необходимости он может обратиться к нему за помощью.

В следующий раз Хасанби застал в доме Хизира вместе с мужчиной, который представился Рустамом – позже выяснилось, что это был Алим Битоков. Хизир пояснил, что «Рустам» пока поживет у них. «Рустам» спросил, живут ли в Нартане силовики, и Хасанби указал на дом соседа, местного участкового. Позже Хасанби неоднократно покупал для них продукты.

В июне 2016 года Хаматби Индреев был приговорен к 2,5 годам лишения свободы условно. Вернувшись домой в конце июля, он потребовал, чтобы Хизир и «Рустам» покинули его дом.

В середине августа 2016 года Хасанби Индреев узнал из новостей, что убит Лихов, а еще дней через десять — о гибели Битокова .

Как пояснил на допросах Хасанби Индреев, он догадывался, что знакомые отца – боевики: Битоков месяц не выходил из дома, интересовался, где живут силовики, а Лихов говорил, что он «стоит на священном пути». Хасанби хотел сообщить в правоохранительные органы, но побоялся мести.

В ходе суда по первому делу Хасанби Индреев рассказывал о произошедшем несколько иначе. По его словам, навестив однажды отца, он встретил там его гостей, как позже выяснилось – Битокова и Лихова. Они попросили его сходить в магазин за продуктами и дали тысячу рублей. Больше он их не видел, а их фамилии узнал после того, как его задержали.

Поясняя, почему в ходе следствия он дал столь отличающиеся показания, Хасанби Индреев рассказал, что в сентябре 2016 года, когда он был в Нальчике, ему позвонил сосед отца из с. Нартан и рассказал, что в их доме много людей. Хасанби вышел на улицу, где его сразу же задержали, причем во время задержания он потерял сознание и пришел в себя в автомобиле. Что с ним случилось, он не помнит, но он и его адвокат предполагали, что на него надели маску с усыпляющим веществом. Затем его отвезли в отдел полиции, где показали фотографии гостей его отца, и он сообщил полицейским, что покупал им еду.

После этого его отвели в комнату, где находился его отец. На голове Хаматби Индреева был пакет, к телу подсоединены электроды для пытки током. Полицейские потребовали, чтобы он подписал все, что скажут. По словам Хасанби, про обстоятельства дела его допрашивали только один раз, при этом не присутствовали ни переводчик, ни адвокат, ни законный представитель, хотя на момент допроса он был несовершеннолетним.

19 декабря 2018 года Хаматби Индреева обвинили в пособничестве членам НВФ (по ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 208 УК РФ). Позже в том же преступлении обвинили Хасанби Индреева . 24 августа 2018 года Чегемский районный суд признал Хасанби Индреева виновным и приговорил к двум годам и трем месяцам колонии общего режима. Учитывая время, проведенное под домашним арестом, он вышел на свободу сразу после вступления приговора в законную силу .

Но на этом дело не закончилось.

9 октября 2019 года в отношении Хаматби Индреева было возбуждено второе дело – по тем же обстоятельствам, но по другой статье: пособничество террористической организации (ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 205.5 УК).

13 ноября 2019 года Хасанби Индреева пригласили в Следственный отдел по Чегемскому району СУ СК РФ по КБР, якобы для допроса по уголовному делу в отношении его отца. В отделе ему предъявили постановление о возбуждении в отношении него самого уголовного дела за пособничество террористической организации (ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 205.5 УК). С декабря 2019 года он находился под домашним арестом. 2 июня 2020 года суд поменял меру пресечения на содержание под стражей, так как, по версии следствия, Хасанби Индреев нарушил правила домашнего ареста, сняв электронный браслет. По словам Индреева, браслет соскользнул с его ноги, о чем он немедленно сообщил, и полицейские переустановили браслет.

Позиция обвинения

Из материалов первого уголовного дела, текста обвинительного заключения и хода судебного следствия следовало, что Хасанби Индреев оказывал пособническую помощь и Битокову, и Лихову, причем оба они были участниками запрещенной на территории РФ международной террористической организации «Исламское государство» (ИГ).

Однако, вынося приговор в 2018 году, Чегемский районный суд признал Хасанби Индреева виновным в помощи лишь Битокову, который фигурировал в тексте приговора как участник местной группировки «Объединенный вилаят Кабарды, Балкарии и Карачая», подразделения «Имарата Кавказ».

В 2019 году обвинение Хасанби Индрееву было предъявлено в связи с помощью уже Хизиру Лихову, который фигурировал как член именно «ИГ» – международной террористической организации. Вменяемые же Индрееву эпизоды пособничества остались прежними: предоставление жилья и помощь с продуктами в 2015–2016 годах.

Позиция защиты

По мнению защиты, из материалов первого уголовного дела – в частности, из ответа из УФСБ РФ по КБР на запрос следователя – следует, что с сентября 2015 года по август 2016 года Хасанби Индреев помогал именно членам группировки «ИГ». Таким образом, и следствие, и суд знали, кому именно помогал Индреев, и никаких «вновь открывшихся обстоятельств» во втором уголовном деле нет.

Приговор по тому обвинению вынесен, Хасанби Индреев отбыл назначенное ему наказание, а ст. 50 Конституции РФ гласит, что «никто не может быть повторно осужден за одно и то же преступление».

Адвокат Инна Голицина, представлявшая интересы Хасанби Индреева в ходе предварительного следствия, отметила, что ни в ходе первого процесса, ни в ходе следствия перед вторым процессом так и не было доказано, что Индреев осознавал причастность Лихова к ИГ или же что он разделял цели и задачи террористов . Она обжаловала возбуждение нового уголовного дела против Хасанби Индреева, но 10 марта 2020 года Чегемский районный суд отказал в удовлетворении ее жалобы.

По словам самого Хасанби Индреева, он не понимал и не понимает, какая разница между этими организациями, к каким именно группировкам относились Битоков и Лихов и каким образом следствие могло установить, что он «осознавал» принадлежность Битокова и Лихова к тем или иным различным противозаконным организациям.

Судебный процесс

24 августа 2020 года в Южном окружном военном суде г. Ростов-на-Дону под председательством судьи Сергея Яроша начался судебный процесс. Государственным обвинителем выступила Залина Камбачокова, защищал Индреева работающий по соглашению с ПЦ «Мемориал» адвокат Николай Бычков .

Бывший начальник межрайонного отдела Центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ) МВД по КБР А. Иритов сказал в суде, что им стало известно о проживании членов ИГ Лихова и Битокова в доме Индреевых при разработке оперативной информации, а больше он ничего не помнит.

Из показаний Иритова на предварительном следствии также следовало: в ЦПЭ МВД по КБР поступила оперативная информация, что в доме в Нартане скрываются члены НВФ Лихов и Битоков. В ходе оперативно-розыскных мероприятий удалось выяснить, что хозяин дома Хаматби Индреев и его сын Хасанби помогают боевикам. После гибели Лихова и Битокова сотрудники ЦПЭ МВД по КБР обыскали дом, нашли наркотики и предметы одежды членов НВФ, после чего возбудили дела по ст. 228 УК (незаконный оборот наркотиков) и по ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 208 УК РФ (пособничество членам НВФ).

Они опросили Хасанби, и тот рассказал им, что неоднократно – и по просьбе отца, и когда отец был под арестом – покупал для его «гостей» продукты, а также указал им дом местного участкового уполномоченного. Таким образом, ЦПЭ МВД по КБР совместно с УФСБ по КБР установили факт оказания Хасанби Индреевым помощи членам НВФ Хизиру Лихову и Алиму Битокову с сентября 2015 года по август 2016 года.

После оглашения показаний свидетель Иритов отметил, что они тогда не знали, что Лихов является членом ИГ, хотя в начале допроса говорил обратное .

Большинство допрошенных в ходе судебного следствия свидетелей принципиально не добавили ничего к материалам дела. Показания многих свидетелей, данные в разное время, зачастую содержали существенные противоречия, и из них было сложно установить, был ли Хасанби Индреев знаком с Лиховым и Битоковым, оказывал им помощь или нет.

Так, Жантемир Индреев, двоюродный брат Хасанби Индреева, рассказал в суде, что ни разу не видел Хасанби в компании мужчин, которые скрывались в доме его отца. На следствии же он говорил, что Хасанби поддерживал связь с гостями его отца, приобретал для них продукты, а в июне 2016 года Жантемир встретил Хасанби с Лиховым. Но и после оглашения этих показаний свидетель настаивал, что никогда не видел Хасанби с «гостями» его отца .

Астемир Индреев, племянник Хаматби Индреева, на допросе 16 июля 2018 года рассказал, что в компании Хизира Лихова видел только Хаматби, а на допросе 1 декабря 2019 года добавил, что в тот же день к ним присоединялся Хасанби и приносил сигареты .

Были допрошены свидетели обвинения Артур Хашев и Мухамед Каншоков, отбывающие наказания по делам о пособничестве террористам. Хашев рассказал, что с боевиком Хизиром Лиховым он знаком не был, а Хасанби Индреева впервые увидел на заседании по своему делу, во время допроса. Каншоков отказался от дачи показаний, сославшись на ст. 51 Конституции РФ, добавил, что не совершал преступлений, за которые его осудили, а признательные показания дал под пытками. Из показаний Каншокова в ходе следствия, оглашенных на суде, следует, что в октябре 2015 года он вместе с Хашевым устроил на ночлег у Хаматби Индреева двоих мужчин, в том числе Хизира Лихова. Позже Каншоков узнал, что эти мужчины находятся в розыске, сообщил это Индреевым и постарался не общаться с ними, но Хасанби Индреев дважды организовывал его встречи с Лиховым .

Сам Хасанби Индреев виновным себя не признал. Он заявил, что уже был осужден за вменяемые ему действия Чегемским районным судом КБР и отбыл назначенного наказание. Давать показания по второму делу он отказался, сославшись на ст. 51 Конституции РФ, дающую ему право не свидетельствовать против себя.

Как подчеркнул в прениях адвокат Николай Бычков, ни один из свидетелей не подтвердил, что Индреев знал о принадлежности Лихова к «ИГ», а заявления силовиков, что Индреев знал о террористической деятельности Лихова, – лишь предположения .

Тем не менее, 27 апреля 2021 года суд признал Хасанби Индреева виновным и приговорил к 5 годам колонии общего режима.

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Обвинение и приговор в отношении как самого Хасанби Индреева, так и, судя по имеющимся в деле материалам, в отношении его отца Хаматби Индреева весьма показательны. Это какая-то новая степень беззакония: в нарушение Основного закона Российской Федерации следствие предъявило обвинения, а суд постановил обвинительный приговор по фактам, за которые оба они уже были подвергнуты наказанию. Впрочем, это позволило немного, на две «палки» улучшить показатели отчетности по раскрытию преступлений террористической направленности.

Дагестан: превентивное уничтожение штаба Навального****

Многие события последних месяцев – не только в столицах, но и в регионах России – были связаны с деятельностью и судьбой ведущего оппозиционного политика страны Алексея Навального. 20 августа 2020 года на борту самолета, летевшего из Томска, он внезапно оказался при смерти, а после экстренной посадки самолета был госпитализирован в Омске с подозрением на отравление. Через несколько дней Навальный был вывезен спецрейсом в Германию, где прошел курс лечения. Версия отравления подтвердилась. Совместное расследование The Insider, Bellingcat и CNN пришло к выводу, что отравление боевым отравляющим веществом было организовано и осуществлено структурами ФСБ, в том числе Института криминалистики . После успешного лечения 17 января 2021 года Навальный вернулся в Россию и сразу же в аэропорту был задержан по надуманному обвинению в нарушении испытательного срока по делу «Ив Роше» .

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Эти события способствовали активизации дискуссии об отношении – достаточно сложном – населения Северного Кавказа к Алексею Навальному.

С одной стороны, антикоррупционная повестка, с которой выступает Алексей Навальный и которая во многом служит основой его популярности, весьма актуальна и востребована на Кавказе. В своих расследованиях Навальный и Фонд борьбы с коррупцией касались проблем клановости, мздоимства, нецелевого расходования бюджетных средств на Кавказе – в частности, выпустив большое расследование о коррупции в КЧР и сорвав приобретение неоправданно дорогого автомобиля для министра финансов Дагестана .

С другой стороны, в адрес Алексея Навального регулярно звучали обвинения в приверженности идеологии русского национализма, в ксенофобии. При этом ссылались на поддержанный им лозунг «Хватит кормить Кавказ!» . Также его обвиняли в предвзятом отношении к исламу, например на том основании, что Навальный неоднократно высказывался против обязательного ношения хиджаба в регионах с преимущественно мусульманским населением .

23 января и 31 января 2021 года по всей России прошли митинги в поддержку и с требованием освобождения Навального. На Северном Кавказе сколько-нибудь массовые мероприятия прошли только в Ставропольском крае и в Дагестане.

23 января группы молодых людей собирались на центральной площади в г. Махачкале. На площади было много полицейских, которые сразу же, зачастую в грубой форме, требовали покинуть место проведения несанкционированной акции. В случае малейшей заминки с исполнением этого незаконного требования полицейские задерживали граждан и доставляли в ОМВД по Советскому району Махачкалы. Задержания проходили жестко, некоторые задержанные жаловались, что их избивали. Всего было задержано около 80 человек, среди которых оказалось много случайных людей, а также журналисты газеты «Черновик» и «Кавказского Узла», освещавшие задержания. Через несколько часов всех задержанных освободили без составления протоколов. В последующие дни многим из них объявили официальные предостережения от участия в несанкционированных акциях .

31 января вновь состоялась акция в поддержку Навального. В Махачкале вышли человек 15–20, без плакатов и лозунгов. Акция прошла без задержаний .

Говоря о возможных причинах невысокой активности сторонников Навального в Северокавказском регионе, директор информационно-аналитического центра «Сова» Александр Верховский, помимо отмеченного выше непростого отношения местных жителей к политической платформе Навального и гораздо более жесткого, чем в центральной России, давления силовиков, отметил: «Когда мы говорим, что "люди вышли на митинг", мы забываем, что кто-то должен этот митинг организовать, назначить день, время. <…> Возможно, просто не нашлось организованной группы, которая смогла бы присоединиться к этой серии митингов» .

Штаб Навального в Махачкале: первая попытка

Вероятно, активисты команды Навального сделали сходные выводы и решили поправить ситуацию в северокавказском регионе. Они попытались начать с самого населенного и самого политически активного региона Северного Кавказа – Республики Дагестан.

10 февраля 2021 года активист команды Навального Руслан Аблякимов прибыл в Махачкалу, чтобы открыть региональный штаб Навального. Несколько дней он искал помещения для офиса. 15 февраля Руслан обнаружил демонстративную слежку: за ним следовал автомобиль, а также мужчина в штатском, причем каждый день происходила смена наружного наблюдения.

19 февраля команда Навального официально объявила о намерении открыть штаб в Махачкале . В тот же день около 23:00 Аблякимов с двумя знакомыми девушками решил подняться смотровую площадку на горе Тарки-Тау, чтобы полюбоваться видом на Махачкалу. По пути туда его также преследовали незнакомые люди, группами по два-три человека. На смотровой площадке к нему почти сразу подошли человек семь и начали избивать, задавая при этом вопросы о целях его приезда из Москвы и требуя немедленно уехать из республики. Девушек напавшие не тронули, оттеснив в сторону. После этого всю дорогу до дома их, не скрываясь, преследовали на машинах. Аблякимов зафиксировал побои и подал заявление в ОМВД РФ по Советскому району Махачкалы , а 21 февраля покинул Дагестан.

24 февраля он сообщил, что открытие штаба Навального в Махачкале отложено из-за того, что не удалось найти помещение. Владельцы недвижимости отказывались сотрудничать со штабом Навального, боясь преследования со стороны властей. 16 апреля 2021 года Руслан Аблякимов сообщил, что по факту его избиения заведено уголовное дело . О ходе и результатах расследования сведений нет.

Штаб Навального в Махачкале: вторая попытка

11 апреля 2021 года состоялось официальное открытие штаба Навального в Махачкале. Его возглавили местные активисты: координатором стал Эдуард Атаев, его заместителем – Мурад Манапов. Главной задачей штаба, по мнению его координатора, должна была стать организация наблюдения в сентябре 2021 года на выборах в Государственную Думу РФ и в Народное собрание Дагестана .

Эдуард Атаев – координатор движения в защиту прав избирателей «Голос» в Дагестане, координатор регионального отделения Партии народной свободы («Парнас») в Махачкале. Он известен в Дагестане как организатор независимого наблюдения за выборами. В связи с нарушениями, выявленными на выборах в Государственную Думу в 2016 году и на выборах президента России в 2018 году, он обращался в правоохранительные органы. В возбуждении уголовных дел ему отказали . Атаев также выдвигал свою кандидатуру на выборах главы с. Эндирей Хасавюртовского района в 2011 году и на выборах Собрания депутатов в 2020 году .

Мурад Манапов – общественный активист, был организатором митинга в Махачкале в мае 2018 года, когда после выборов президента РФ по стране прошла серия митингов «Он нам не царь!»; их участники протестовали против массовых фальсификаций на выборах и требовали отставки Владимира Путина . В июне 2019 года Мурад Манапов и активист движения «Город наш» Арсен Магомедов записали видеообращение в поддержку журналиста Ивана Голунова и активиста из КБР Мартина Кочесокова. После этого обоих задержали, но через некоторое время отпустили без составления протоколов .

* * *

Впрочем, и на этот раз штаб просуществовал недолго. В тот же день, 11 апреля, исчез Эдуард Атаев, а на следующий день – Мурад Манапов. Только 13 апреля стало известно, что они стали жертвами полицейских провокаций и находятся под арестом за мнимые административные правонарушения .

Эдуард Атаев после открытия штаба поехал домой в с. Эндирей. При этом он выключил телефон, так как в связи с открытием штаба ему часто звонили и он устал. У въезда в село его остановили полицейские. Без объяснения причин они доставили его в отдел полиции, не позволив при этом позвонить родственникам и пригласить адвоката. В отделе Атаева расспрашивали о его политической деятельности: обстоятельствах его вступления в партию «Парнас», его деятельности в партии, планах работы штаба Навального в Дагестане. Затем ему дали на подпись протокол об административном правонарушении, в котором говорилось, что Атаев якобы совершал хулиганские действия и не подчинился требованиям полицейских прекратить хулиганить. Активист не признал правонарушение, что и указал в протоколе.

В тот же день Хасавюртовский районный суд признал его виновным в правонарушении по ст. 19.3 ч. 1 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции) и арестовал на 10 суток. Доказательствами вины активиста послужили два рапорта полицейских и протокол об административном задержании. Судья отказал Атаеву в истребовании записей с камер видеонаблюдения с места его задержания и в приглашении адвоката: Атаев ранее обжаловал в этом суде нарушения на муниципальных выборах в с. Эндирей и, по мнению судьи, достаточно разбирался в юриспруденции, так что адвокат ему не нужен.

Атаев обжаловал арест, но 20 апреля Верховный суд Дагестана отказал в удовлетворении апелляционной жалобы, признав арест законным.

Срок административного ареста Атаева истекал 21 апреля – в день, когда сторонники Алексея Навального объявили о проведении митингов по всей России. Из-за этого после освобождения из-под ареста Атаева продержали еще 4 часа в Хасавюртовском горотделе полиции, где сотрудники ЦПЭ МВД по РД расспрашивали о его политической деятельности и объявили предостережение от участия в несанкционированных акциях.

После освобождения Атаев выяснил, что во время его ареста посторонние люди имели доступ к его телефону, который был изъят у него полицейскими при задержании .

«Исчезновение» Мурада Манапова было организовано сходным образом. 12 апреля полицейские встретили его во дворе его дома и попросили поехать с ними в ОМВД по Ленинскому району Махачкалы, так как его автомобиль якобы «проходит по ориентировкам». В отделе об автомобиле уже никто не вспомнил: Манапову сообщили, что он задержан за мелкое хулиганство. Несколько часов полицейские беседовали с ним, но о хулиганстве речь тоже не шла: расспрашивали о политических взглядах, об открытии и планах деятельности штаба Навального. Чтобы принудить активиста подписать протокол об административном правонарушении, полицейские оказывали на Манапова психологическое давление, угрожали физическим насилием, пытками электрическим током и даже нанесли несколько несильных ударов по голове и ноге. При этом ему не позволили позвонить родственникам и пригласить адвоката.

Ночь Мурад Манапов провел в камере, в отделе полиции. 13 апреля Ленинский районный суд Махачкалы признал его виновным по ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство) и арестовал на двое суток. Активист свою вину отрицал, доказательствами вины послужили рапорты полицейских, которые его задерживали, и протокол об административном задержании . Мурад Манапов с помощью юристов Правозащитного центра «Мемориал» обжаловал свой арест.

21 апреля домой к Манапову пришли полицейские и объявили ему предостережение о недопустимости участия в незаконных акциях .

Звучали и претензии в адрес сторонников Навального. Многие считали, что, учитывая февральское нападение на Руслана Аблякимова, они должны были принять более действенные меры по обеспечению безопасности активистов. «Были ли разработаны протоколы безопасности на случай подобных происшествий — что нужно делать и что сделано по этой ситуации? Где адвокаты, юристы, активисты, которые принимают участие в их поисках? Поданы ли официальные заявления в правоохранительные органы, какие получены ответы? Когда у Атаева на открытии штаба спрашивали по поводу безопасности, установки системы видеонаблюдения, он ответил, что на это не было времени, даже Wi-Fi не провели, но позже должны поставить. И все, ничего такого не было», – отметил журналист газеты «Новое дело» Идрис Юсупов .

После произошедшего с Атаевым и Манаповым хозяин помещения, арендованного для штаба Навального, расторг договор аренды .

Финал

Окончательный разгром структур, связанных с Алексеем Навальным, произошел на федеральном уровне.

16 апреля 2021 года прокуратура Москвы обратилась с иском в Московский городской суд о признании экстремистскими ряда организаций: Фонда борьбы с коррупцией (ФБК)**, Фонда защиты прав граждан (ФЗПГ, обе организации названы властями РФ иностранными агентами)***, а также «Штабов Навального» – якобы в связи с «фактическим осуществлением ими экстремистской деятельности» . 26 апреля прокуратура Москвы приостановила деятельность штабов Навального и обратилась в суд, прося о приостановке деятельности ФБК и ФЗПГ .

Учитывая политическую ситуацию в России, масштаб и целеустремленность преследования всего, что связано в общественном поле с именем Алексея Навального, не было никаких сомнений в том, что организации признают экстремистскими. Понимая это и опасаясь возможных последствий для активистов, 29 апреля 2021 года Леонид Волков, де-факто руководящий структурой штабов во время заключения Алексея Навального, объявил об официальном роспуске сети штабов Навального .

Вооруженный конфликт на Северном Кавказе весной 2021 года

Весной 2021 года обстановка на Северном Кавказе оставалась относительно спокойной, что соответствует тенденции последних лет. По сообщениям представителей силовых структур, произошли два боестолкновения – в Дагестане и в Северной Осетии – Алании. Кроме того, в Ингушетии зафиксирован подрыв двух человек на неустановленном взрывном устройстве. В результате погибли два предполагаемых участника вооруженного подполья и один гражданский, еще один был ранен. Потери среди сотрудников силовых структур весной 2021 года зафиксированы не были.

4 марта в с. Плиево Назрановского района Ингушетии близ дороги несколько человек при поиске металла с помощью металлоискателя наткнулись на взрывное устройство. Произошел взрыв, один человек погиб, второй получил серьезные травмы .

Как сообщил Национальный антитеррористический комитет, 11 марта в г. Махачкале Республики Дагестан сотрудниками ФСБ и МВД РФ был убит предполагаемый участник НВФ, ранее судимый за террористические преступления. По данным силовиков, он планировал нападение на сотрудников правоохранительных органов. На месте перестрелки были якобы обнаружены автомат, боеприпасы и готовое к применению СВУ .

О том, насколько бесспорны и однозначны подобные официальные сообщения, можно судить по второму эпизоду.

Как сообщило Следственное управление СК РФ по РСО-А, вечером 28 апреля в Пригородном районе Республики Северная Осетия – Алания на объездной автодороге «Кантышево – Майское» силовики попытались задержать жителя Ингушетии, ехавшего на машине «Тойота Камри». При попытке задержания водитель открыл стрельбу из пистолета и был убит ответным огнем. СУ СК РФ по РСО-А возбудило уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) .

На распространенных очевидцами видеозаписях с места происшествия видно, что силовики пытались блокировать машину, а когда это не удалось, открыли огонь, продолжая стрелять, даже когда автомобиль остановился .

Убитым оказался житель с. Кантышево Назрановского района Ингушетии Магомед (Мамусик) Кодзоев. Сведения о нем противоречивы: источники в правоохранительных органах сообщали, что он имел отношение к незаконным вооруженным формированиям, что его подозревали в пособничестве группировке Аслана Бютукаева. По другим источникам, он был в розыске в связи с применением насилия к представителям власти, но «участия в незаконных вооруженных формированиях не принимал» . Сообщалось также, что он находился в федеральном розыске по делу о разбое, совершенном в 2005 году . Ингушские негосударственные СМИ опровергали информацию о розыске Кодзоева: его близкий знакомый рассказал, что тот летал в разные регионы России и без проблем проходил паспортный контроль в аэропортах .

6 мая стало известно, что в рамках уголовного дела, возбужденного по факту перестрелки, в г. Малгобеке Республики Ингушетия были задержаны двое местных жителей Дзауров и Картоев, родственники Магомеда Кодзоева. При обысках в их домах изъято оружие .

Свои данные – еженедельные, ежемесячные, квартальные и годовые – об интенсивности вооруженного конфликта и числе жертв публикует «Кавказский Узел» в разделе «Северный Кавказ - статистика жертв» (https://www.kavkaz-uzel.eu/rubric/1103).

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По-прежнему сообщают о предотвращении терактов и задержании предполагаемых боевиков и их пособников не только на Северном Кавказе, но и в других регионах России. Сотрудники ФСБ РФ задержали предполагаемых участников запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство», якобы готовивших теракты, одного в Республике Адыгея, троих в Ставропольском крае . Еще один предполагаемый участник ИГ, также якобы готовивший теракт, был убит при попытке задержания в Тверской области . Еще два гражданина, якобы готовивших теракты, были задержаны в Пензенской и Калининградской областях . Об их принадлежности к каким-либо организациям не сообщалось. Не имея подтверждений из независимых источников, мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть представленные официальными органами сведения. Отметим, что не в первый раз операции по задержанию и даже ликвидации предполагаемых террористов проходят не только и даже не столько на Северном Кавказе, где до сих пор продолжается вооруженный конфликт малой интенсивности, но и за его пределами.

По данным Национального антитеррористического комитета, в 2020 году в РФ была пресечена деятельность 71 законспирированной террористической ячейки, задержаны более 800 боевиков и пособников, уничтожено 156 тайников с оружием и боеприпасами, изъято 134 СВУ, свыше 100 тыс. патронов, более 3 тыс. мин, гранат и иных боеприпасов, заблокированы счета более 1200 лиц, причастных к терроризму, на сумму свыше 57 млн рублей . Мы не знаем, можно ли доверять точности этих данных . Мы не знаем, все ли задержанные действительно имели отношение к террористическому подполью. Но если так, то столь большое число задержанных боевиков и ликвидированных ячеек – при том что на протяжении многих лет борьба с терроризмом объявлена приоритетным направлением работы – заставляет в очередной раз поставить вопрос об эффективности деятельности силовых структур.

Новые решения ЕСПЧ по делам Северного Кавказа

Весной 2021 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес четыре постановления по жалобам жителей республик Северного Кавказа: Дагестана (РД), Ингушетии (РИ) и Кабардино-Балкарсии (КБР). Отметим решение по делу «Гасангусенов против России», всколыхнувшему в 2016 году дагестанское общество. Три других решения касаются насильственного исчезновения; пыток и убийства задержанного; невыдачи тел убитых боевиков.

Убийство братьев Гасангусейновых

Гасангусейнов против России (Gasangusenov v. Russia, № 78019/17), решение вынесено 30 марта 2021 года.

Заявитель – Муртазали Гасангусейнов, житель с. Гоор-Хиндах Шамильского района Республики Дагестан, отец убитых в 2016 году братьев Гасангусейна (1997 г. р.) и Наби (1999 г. р.) Гасангусейновых. На национальном уровне его интересы представляли сотрудничающие с ПЦ «Мемориал» адвокаты Мурад Магомедов и Шамиль Магомедов и юрист ПЦ «Мемориал» Галина Тарасова. С лета 2018 года Муртазали Гасангусенова представляли юристы Комитета против пыток. В ЕСПЧ Муртазали Гасангусейнова представляли сотрудничавшие с ПЦ «Мемориал» юристы Дарья Бахарева и Кирилл Коротеев, а также юристы Европейского центра защиты прав человека (EHRAC, Лондон).

23 августа 2016 года в окрестностях с. Гоор-Хендах были убиты местные жители, братья Гасангусейн и Наби Гасангусейновы. На их тела кто-то положил автоматы, рядом – рюкзаки с боеприпасами. На убитых надели зимние куртки, в кармане одной из которых был магазин от автомата. Братья были босы, но рядом лежали армейские ботинки и их домашние тапочки .

Как следует из рапорта исполнявшего обязанности главы отдела полиции Шамильского района Ибрагима Алиева, сотрудники УФСБ по РД, Центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ) МВД по РД, ФСБ России и ОМВД РФ по Шамильскому району проводили 23 августа 2016 года оперативно-разыскные мероприятия, во время которых Гасангусейн и Наби якобы обстреляли силовиков и были убиты ответным огнем. Позже, в ответ на запрос «Новой газеты», замглавы УФСБ по РД сообщил, что в то время и в том месте они не осуществляли никаких мероприятий.

Родственники и односельчане Гасангусейновых заявили, что братья никогда не были членами НВФ и зарабатывали тем, что пасли сельский скот. Тем не менее, было возбуждено уголовное дело по статьям 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов) и 222 (незаконный оборот оружия) УК РФ, а требование отца убитых Муртазали Гасангусейнова возбудить дело об убийстве Наби и Гасангусейна оставили без внимания.

В конце января 2017 года интересы семьи убитых представляли адвокаты Мурад Магомедов и Шамиль Магомедов . С их помощью Муртазали Гасангусейнов обжаловал в судах бездействие следствия по факту невозбуждения уголовного дела о гибели его сыновей и нерасследования этого преступления. Суд признал незаконным бездействие руководителя СУ СКР по РД. При поддержке правозащитников, журналистов, блогеров, жителей окрестных сел и всего дагестанского общества удалось добиться того, что уголовное дело по ст. 317 было закрыто и 15 ноября 2017 года было возбуждено дело по факту убийства братьев – по ст.ст. 105 (убийство) и 222 УК РФ. Однако расследование этого дела до настоящего времени саботируется, к ответственности никто не привлечен, а следствие продолжает утверждать, что убийство совершено «неизвестными лицами» из автоматов, которые «за правоохранительными органами не числятся».

13 ноября 2017 года юристы ПЦ «Мемориал» подали жалобу в ЕСПЧ. Решение вынесено менее чем через 4 года – в рекордно короткие для ЕСПЧ сроки.

ЕСПЧ признал «маловероятной» ситуацию, при которой братья находились бы летом в лесу в зимних куртках и бейсболках, но босиком, имея при этом по автомату, рюкзаку и по две пары обуви. Число ранений на телах не соответствовало числу пулевых отверстий на одежде. Эти обстоятельства, по мнению ЕСПЧ, свидетельствуют о том, что братья, скорее всего, были убиты при иных обстоятельствах, а на месте обнаружения тел была проведена фальсификация доказательств причастности убитых к незаконным вооруженным формированиям.

ЕСПЧ отметил, что, хотя расследование гибели братьев Гасангусейновых на национальном уровне продолжается, из материалов, представленных государством, не ясно, как на ход расследования повлияло возбуждение дела против бывшего начальника полиции Ибрагима Алиева. Суд прямо указал, что для выполнения обязательства, предусмотренного ст. 46 Конвенции (обязательное исполнение постановлений ЕСПЧ), российские власти должны расследовать все обстоятельства применения представителями государства силы, а также предоставить родственникам погибших доступ к основным материалам уголовного дела.

ЕСПЧ признал, что власти России несут ответственность за убийство силовиками братьев Гасангусейновых и за непроведение эффективного расследования этого преступления. ЕСПЧ установил нарушение ст. 2 (право на жизнь) Конвенции о защите прав человека и основных свобод и присудил заявителю компенсацию морального вреда в размере 120 000 евро.

Текущее состояние расследования убийства братьев Гасангусейновых

С лета 2018 года интересы Муртазали Гасангусейнова представляют юристы Комитета против пыток. Они попытались добиться возбуждения уголовного дела о служебном подлоге и халатности (ст.ст. 292 и 293 УК РФ) против бывшего начальника полиции Шамильского района Дагестана Ибрагима Алиева, который без достаточных оснований в августе 2016 года сделал вывод, что братья Гасангусейновы входили в незаконную вооруженную группу и совершили нападение на силовиков. В своем рапорте он сообщил, что братья были убиты в ходе оперативно-разыскных мероприятий, а согласно нынешней официальной версии, тогда в том районе никто никаких спецопераций не проводил. При этом следствие не определило, с какой целью начальник полиции сообщал официальным инстанциям ложную информацию, и не проверило версию о причастности силовиков к убийству братьев Гасангусейновых.

С 6 июня 2018 года Следственное управление СК РФ по Дагестану в лице следователя Заирхана Харбилова четыре раза отказывало в возбуждении этого уголовного дела. Каждый отказ был обжалован в суд в порядке статьи 125 УПК РФ. Каждый раз на заседании суда выяснялось, что постановление следователя об отказе возбудить уголовное дело уже было отменено прокуратурой, на основании чего суд прекращал производство по жалобам. Так были отменены первые три постановления.

После четвертого отказа следствия представители Гасангусейнова вновь обратились в Советский районный суд Махачкалы. 9 декабря 2020 года судья Михраб Адзиев отказал в удовлетворении жалобы, признав законность решения следователя. Судья счел, что проведенной проверки было достаточно для выводов о наличии либо отсутствии в действиях лиц состава преступления, что суд не может вмешиваться в решение вопроса об объеме и необходимости проведения тех или иных следственных действий, а вопрос оценки имеющихся доказательств не может быть решен при рассмотрении жалобы в порядке ст. 125 УПК РФ .

На указанное постановление суда была подана апелляция в Верховный суд Дагестана, который 9 февраля 2021 года отменил это постановление и вернул материал в суд первой инстанции на новое рассмотрение .

8 апреля 2021 года судья Советского районного суда Махачкалы Патимат Махатилова при повторном рассмотрении жалобы вновь отказала в ее удовлетворении . 1 июня Верховный суд Дагестана, рассмотрев апелляционную жалобу, отменил это решение и постановил направить дело в Советский районный суд на рассмотрение в новом составе суда .

Общественный активист Джамбулат Гасанов, представляющий интересы Муртазали Гасангусейнова, сообщил, что в рамках расследования уголовного дела об убийстве братьев неустановленными лицами они в начале апреля 2021 года частично ознакомились с материалами дела. С 27 мая начались повторные допросы сотрудников правоохранительных органов, ранее допрошенных в рамках уголовного дела по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) . Об этом ходатайствовали представители Муртазали Гасангусейнова – по словам Джамбулата Гасанова, они не доверяют расследованию СУ СК РФ по РД и в рамках дела об убийстве братьев, которое расследуется центральным аппаратом СК РФ, необходимо повторно допросить всех свидетелей.

25 декабря 2020 года врио главы Дагестана Сергей Меликов встретился с Муртазали и Патимат Гасангусейновыми. Он выразил им свои соболезнования, предложил материальную поддержку, выразил желание лично посетить Гасангусейновых в родном селе, а также пообещал помочь в организации благотворительного фонда имени убитых братьев. На протяжении ряда лет Гасангусейновы добивались встречи с прежними главами Дагестана, Владимиром Васильевым и Рамазаном Абдулатиповым, но те не нашли для них времени .

Муртазали Гасангусейнов твердо намерен добиваться правосудия и привлечения к ответственности виновных в смерти его сыновей. «Я буду бороться до последнего вздоха. Мне говорили: куда ты прешь против танка? Я остановлю этот танк! … Убийство детей должно быть наказано. Если государство не может этого сделать, то я публично отрекусь от этого государства и его закона», – сказал Муртазали Гасангусейнов .

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Кроме дела Муртазали Гасангусейнова, Европейский суд по правам человека вынес еще три постановления по делам, связанным с тематикой вооруженного конфликта на Северном Кавказе.

Индирбаева и другие против России (Indirbayeva and Others v. Russia, №54931/18), постановление вынесено 9 марта 2021 года.

Заявители – родственники похищенного и исчезнувшего жителя г. Хасавюрта (РД) Тимура Чаплаева, 1982 г. р., – жена Заира Индирбаева, 1986 г. р., и дети: Чаплаевы Ахмад, 2005 г. р., Фатима, 2006 г. р., и Хава, 2010 г. р. Их интересы в ЕСПЧ представляли юристы МОО «Матери Чечни».

Тимур Чаплаев владел мастерской по ремонту мобильных телефонов в г. Хасавюрт, где и работал с напарником (фигурирует в постановлении ЕСПЧ как Абу Б.).

Вечером 1 сентября 2009 года к мастерской прибыли пять-шесть вооруженных пистолетами людей на двух гражданских машинах с тонированными стеклами, по крайней мере один с кодом региона 95 (Чеченская Республика). Одни свидетели говорили, что они были в камуфляжной форме, другие – что в гражданской одежде и что говорили по-чеченски. Около 19:30, когда Чаплаев и Абу Б. вышли из мастерской, на них напали, избили, посадили в машины и увезли в неизвестном направлении.

2 сентября мать Чаплаева обратилась в полицию и в прокуратуру. 9 сентября было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека). Следователи опросили некоторых свидетелей похищения и родственников похищенного. На письмо матери с просьбой затребовать биллинг телефона Тимура ответа не последовало. 8 ноября 2009 года расследование было приостановлено в связи с невозможностью установить личности прдлежащих к привлечению, но родственников Чаплаева об этом не уведомили.

16 июля 2014 года расследование было возобновлено на основании постановления прокурора Хасавюрта. Мать Тимура признали потерпевшей. Она подтвердила ранее данные показания и добавила, что однажды с ней и ее родственниками связались неустановленные лица, которые потребовали выкуп за освобождение сына. По ее словам, эти люди не были виновны в похищении, но предоставить какую-либо дополнительную информацию об этом инциденте она отказалась. 17 августа 2014 года расследование было вновь приостановлено «в связи с невозможностью установить подлежащих привлечению».

Расследование неоднократно возобновлялось, приостанавливалось и возобновлялось снова. Однако, как следует из представленных российской стороной материалов, следователи не предприняли самых элементарных мер и действий по расследованию похищения. Судьба Тимура Чаплаева неизвестна, виновные в похищении не установлены.

ЕСПЧ признал нарушение ст. 2 Конвенции в части непроведения эффективного расследования обстоятельств исчезновения Тимура Чаплаева и обязал Россию выплатить заявителям 26 тыс. евро в качестве компенсации морального вреда.

Кулбужева против России (Kulbuzheva v. Russia, № 69990/11), постановление вынесено 30 марта 2021 года.

Жалоба рассматривалась ЕСПЧ в рамках дела «Романова и другие против России» (Romanova and Others v. Russia, №21080/09), которое объединило четыре жалобы заявителей из разных регионов России.

Интересы Эсет Кулбужевой, 1983 г. р., жительницы Республики Ингушетия, представляли: на национальном уровне – работавший по соглашению с ПЦ «Мемориал» адвокат Магомед Гандаур-Эги, в ЕСПЧ – юристы ПЦ «Мемориал» Иса Гандаров, Кирилл Коротеев и Фуркат Тишаев, а также юристы Европейского центра защиты прав человека (EHRAC, Лондон).

Заявительница жила с мужем Мурадом Богатыревым, 1970 г. р., и тремя детьми в с. Верхние Ачалуки Малгобекского района Ингушетии.

8 сентября 2007 года около 5:00 сотрудники МВД по РИ ворвались к ним в дом, задержали Мурада и отвезли в Малгобекский РОВД. Дом обыскали, но ничего противозаконного не нашли.

Около 8:00 родственники, стоявшие у здания РОВД, увидели, как оттуда вынесли раздетый труп Богатырева. Его жене заявили, что Мурад скончался от сердечного приступа, хотя Богатырев сердечными заболеваниями не страдал, никаких лекарств не принимал и накануне задержания на здоровье не жаловался. Тело семье не отдали, сказав, что его доставят в Бюро судебно-медицинской экспертизы Минздрава РИ.

Вернувшись домой через несколько часов, Эсет увидела, что силовики снова проводят обыск, причем один из них, увидев ее, засуетился и спросил, зачем она приехала. Согласно оперативной сводке МВД по РИ, при повторном обыске в доме были «обнаружены» боеприпасы. Было возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и ч. 2 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение боеприпасов группой лиц по предварительному сговору).

9 сентября 2007 года в теленовостях сообщили, что Богатырев – активный участник НВФ, что через него проходили финансовые потоки для поддержки боевиков и что он задержан по подозрению в нападении на воинскую часть в г. Малгобеке.

На теле Богатырева, которое родственники забрали из морга, были видны многочисленные следы избиений. Их засняли на фото и видео. Судмедэкспертиза зафиксировала на теле Богатырева телесные повреждения средней тяжести.

3 октября 2007 года по факту гибели Богатырева в здании РОВД Малгобека городской следственный отдел СУ СК РФ по РИ возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), однако уголовное дело должным образом расследовано не было, к ответственности никого не привлекли.

ЕСПЧ установил нарушение Россией ст. 2 и ст. 3 (запрет пыток и жестокого обращения) Конвенции и обязал выплатить в качестве компенсации морального и материального ущерба, а также судебных издержек в общей сложности 76 000 евро .

Гацалова против России (Gatsalova v. Russia, № 41318/10), постановление вынесено 20 апреля 2021 года.

Заявительницу, Зарему Гацалову, 1981 г. р., жительницу г. Нальчик КБР, представляли юристы Фонда «Правовая инициатива».

13 октября 2005 года группы вооруженного подполья совершили серию нападений на силовые структуры и правительственные учреждения в столице КБР Нальчике. В ходе двухдневных боев между силовиками и боевиками погибли более 140 человек: от 32 до 35 сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, от 92 до 95 предполагаемых участников нападения и от 12 до 15 мирных жителей; от 200 до 250 человек были ранены .

Тимур Гацалов, 1982 г. р., супруг заявительницы, участвовал в вооруженном нападении и погиб в ходе или после штурма УФСИН по КБР. Мать опознала тело, его личность была подтверждена экспертизой ДНК.

Его вдова Зарема Гацалова и родственники несколько раз безуспешно обращались к российским властям с просьбой выдать его тело для захоронения.

По факту нападения 13 октября было возбуждено уголовное дело, но заявительница не имела в нем процессуального статуса. 13 апреля 2006 года следственные органы прекратили уголовное дело в отношении каждого из 95 погибших нападавших в связи с их смертью. Власти решили не выдавать останки родственникам, и 22 июня 2006 года тела 95 предполагаемых террористов, включая Тимура Гацалова, были кремированы. Ни о решении о невыдаче тел, ни о кремации Зарему Гацалову не уведомили.

В связи с жалобами родственников погибших боевиков Конституционный Суд РФ исследовал вопросы погребения лиц, смерть которых наступила в результате пресечения совершенного ими террористического акта. Конституционный Суд счел правомерным отказ в выдаче тел для захоронения, если таковая выдача способна угрожать общественному порядку, здоровью или нравственности, правам и законным интересам других лиц, их безопасности. При этом, подчеркнул Суд, в случае отказа выдать тело принимающие решение о его захоронении органы должны обеспечить соблюдение всех требований относительно установления личности погибшего, времени и места смерти, причины смерти, указания места погребения и данных, необходимых для опознания могил, захоронение должно проходить с участием родственников и соблюдением обычаев и традиций .

Позже Зарема Гацалова обжаловала в суде постановление о прекращении уголовного дела в отношении ее супруга и решение властей об отказе выдать его тело. В феврале 2009 года городской суд Нальчика частично удовлетворил ее требования, посчитав, что в постановлении о прекращении дела не были учтены новые законы о терроризме, принятые 6 марта и 27 июня 2006 года. Он обязал прокуратуру заново оценить соответствующие обстоятельства. Верховный Суд КБР оставил это решение в силе.

В связи с этим Зарема Гацалова обратилась в следственные органы с требованием предоставить ей сведения о месте захоронения ее супруга. В феврале 2010 года ей ответили, что постановление о прекращении уголовного дела не является незаконным и необоснованным, а тайное захоронение тела ее мужа соответствует требованиям законодательства и что она не может рассчитывать на доступ к материалам уголовного дела в связи с отсутствием у нее процессуального статуса в соответствующем уголовном производстве. Тогда Зарема Гацалова обратилась в ЕСПЧ.

ЕСПЧ отметил, что кремация тела супруга заявительницы представляет собой вмешательство в ее права по смыслу ст. 8 Конвенции, но что такая мера может рассматриваться как принятая национальными властями в интересах общественной безопасности, предотвращения беспорядков, а также защиты прав и свобод других лиц. Однако в рассматриваемом случае государство-ответчик вышло за пределы приемлемых границ собственного усмотрения, что нарушило справедливый баланс между правом заявительницы на защиту своей частной и семейной жизни и общественными интересами. ЕСПЧ добавил, что государство-ответчик не обеспечило наличие эффективных средств правовой защиты в отношении решения властей не выдавать тела погибших.

Суд пришел к выводу, что РФ допустила нарушения ст. 8 (Право на уважение частной и семейной жизни) и ст. 13 (Право на эффективное средство правовой защиты) Конвенции. Суд счел, что Россия обязано выплатить заявительнице 2 тыс. евро в качестве возмещения судебных издержек, но отклонил требования об иных выплатах .

* Организация внесена Минюстом России в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента

** Организация внесена Минюстом России в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, ее деятельность прекращена по решению суда, судом первой инстанции признана эктремистской

*** Организация внесена Минюстом России в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, ее деятельность прекращена по решению суда, судом первой инстанции признана эктремистской

**** Деятельность общественного движения "Штабы Навального" прекращена по решению суда, судом первой инстанции признано эктремистским

***** Организация признана террористической и запрещена в России судом

****** ИГ ("Исламское государство", ранее ИГИЛ) - организация признана террористической и запрещена в России судом

Примечания