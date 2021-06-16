Силовики исключили политическую подоплеку драки с участием родственника Муху Алиева

16 июня 2021, 15:45

Причиной избиения племянника первого президента Дагестана Муху Алиева стал бытовой конфликт, связанный с деньгами, указали источники "Кавказского узла" в правоохранительных органах. Объявленный в розыск спортсмен Ислам Вагабов заслужил дурную репутацию поведением в лиге кулачных боев.

Как писал "Кавказский узел", спортсмен Ислам Вагабов был объявлен в розыск после драки, которая произошла в Махачкале 8 июня. Еще одного подозреваемого задержали. По первоначальной информации, пострадавший скончался в больнице после избиения. Однако затем МВД Дагестана сообщило, что избитый жив и находится в больнице. По статье о причинении вреда здоровью Вагабову грозит до пяти лет заключения.

Полиция опубликовала видео драки. В кадре трое мужчин подводят на улице человека к женщине. Затем один из мужчин начинает бить этого человека кулаками, тот неумело защищается. Сбегаются люди, которые прекращают драку. Нападавший уходит к машине, однако внезапно возвращается и снова набрасывается на оппонента. Пользователей Instagram возмутило поведение Ислама Вагабова.

Госпитализированный после драки является племянником первого президента республики Муху Алиева, хотя сам конфликт никак не связан с политикой, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" сотрудники правоохранительных органов Дагестана.

"Причины конфликта лежат в финансовой сфере. По большому счету это банальная ситуация, которая часто происходит в республике. Но резонанс в этом случае вызван участниками драки: с одной стороны, родственник видного политика, а с другой – спортсмен. К тому же дополнительный интерес к нему прибавила и публикация неподтвержденной информации о смерти участника драки", - указал один из силовиков на условиях анонимности.

Муху Алиев возглавлял Дагестан в 2006-2010 годах, указано в биографической справке, опубликованной на "Кавказском узле".

О смерти потерпевшего, как и о том, что это племянник Муху Алиева, писал в своем Telegram-канале главный редактор журнала "Дагестан" Магомед Бисавалиев. Родство потерпевшего с первым президентом Дагестана до сих пор не опровергнуто, отметил он.

"Когда я написал в своем телеграмме, что он племянник экс-главы, я ссылался на открытую информацию десятков пабликов, которую никто не опроверг, что он не племянник экс-главе. И сейчас я не могу эту информацию об их родстве ни подтвердить, ни опровергнуть. Когда я писал, что он в результате побоев скончался в больнице тоже ссылался на инсайд и ссылки разных пабликов. Не утверждал - писал, что есть такая информация. Информация и сейчас есть, что он жив и в больнице", - пояснил Бисавалиев в публикации от 15 июня.

Вагабов приобрел скандальную репутацию в кулачных боях

Ислам Вагабов - не боец популярного в республике смешанного боевого искусства ММА, как писали в СМИ, а участник кулачных боев, уточнил корреспонденту "Кавказского узла" спортивный обозреватель газеты "Дагестанская правда" Магомед Батыров.

"О Вагабове, скорее всего, мало что известно широкой общественности. В прошлом он занимался боксом, участвовал в молодежных соревнованиях. Сейчас он дерется в [Hardcore Fighting Championship]. Но эти бои не настолько популярны у нас, и, видимо, поэтому Ислам Вагабов не столько известен в республике", - пояснил Батыров.

На YouTube-канале Arena Pop MMA с 4,5 тысячи подписчиков 1 мая был опубликован видеообзор последнего поединка Ислама Вагабова с Никитой Бачиным. Вагабов продемонстрировал на ринге "животное поведение", когда, отправив противника в нокдаун, проделал перед ним неприличные движения, указывает автор видео. Не дожидаясь сигнала о продолжении поединка, Вагабов подбежал к сопернику и внезапным ударом отправил его в еще один нокдаун, что является серьезным нарушением, отметил спортивный комментатор. После поражения соперник протягивает Вагабову руку, на что тот отвечает еще одним ударом в голову.