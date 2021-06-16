Дагестанский боец ММА объявлен в розыск после драки

16 июня 2021, 06:40

Боец смешанных единоборств Ислам Вагабов объявлен в розыск после драки в Махачкале, в результате которой был избит один человек. Пострадавший находится в больнице, его жизни ничего не угрожает, сообщило МВД по Дагестану.

Как информировал "Кавказский узел", 15 июня главный редактор журнала "Дагестан" Магомед Бисавалиев сообщил в своем Telegram-канале о гибели племянника бывшего президента Дагестана Муху Алиева после того, как он несколько дней назад был избит бойцом MMA.

МВД по Дагестану объявило в розыск бойца смешанных единоборств Ислама Вагабова, на которого также возбуждено уголовное дело после драки, сообщил вечером 15 июня ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. "Пострадавший в результате драки накануне в Махачкале находится в больнице. Он жив и его жизни ничего не угрожает. Что касается участников драки, один задержан, а второй – боец смешанных единоборств Ислам Вагабов объявлен розыск. По факту возбуждено уголовное дело", – привело агентство слова руководителя пресс-службы МВД по Дагестану Гаяны Гариевой.

По предварительной версии, пострадавшим является племянник бывшего главы Дагестана Муху Алиева, а конфликт произошел на бытовой почве, приведены в информации слова неназванного источника.

По данным правоохранителей, драка произошла 8 июня. "8 июня 2021 года в городской отдел полиции поступило сообщение о том, что ранее, в 16.10 [мск] в столице республики, по улице М. Ярагского, 30-летний местный житель с соучастником в ходе возникшего скандала, нанесли телесные повреждения 36-летнему жителю Махачкалы", – сообщило МВД по Дагестану вечером 15 июня на своей странице в Instagram.

Уголовное дело расследуется по статье 112 УК РФ "Причинении среднего вреда здоровью" (предусматривает до пяти лет лишения свободы, – Прим. "Кавказского узла"), сказано в сообщении.

Ведомство также опубликовало ролик, на кадрах которого показаны четыре мужчины и одна женщина. Мужчины подходят к женщине, затем они все вместе встают в круг. После этого один из мужчин начинает интенсивно наносит другому удары. Присутствующие оттаскивают его в сторону. Однако через некоторое время он снова набрасывается на оппонента.

К 05.45 мск 16 июня эта запись на странице МВД по Дагестану, на которую подписаны около 406 тысяч пользователей, набрала около 96 тысяч просмотров и 706 комментариев. Большая часть их авторов возмутилась поведением Ислама Вагабова.

"Бойца дисквалифицировать на всю жизнь", – потребовал zelimkhan209.

"Один держит больного немощного, а другой бьет. Молодцы, вы лучшие", – сыронизировал muradgadhziev.

"Оттого и бардак Дагестане! У кого сила есть можно и [руку поднять], получается", – возмутился arsenarslabekov.