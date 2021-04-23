Следком заинтересовался угрозами главреду осетинского издания

23 апреля 2021, 13:33

Следователи начали проверку сообщения главреда Ossetia News Тимура Мазаева об угрозах от имени сына бывшего главы Северной Осетии, рассказал сам Мазаев. Коллеги журналиста сочли необходимым добиться наказания автора угроз.

Как сообщал "Кавказский узел", главный редактор издания Ossetia News Тимур Мазаев вынужденно покинул Северную Осетию в связи с угрозами от человека, представившегося сыном бывшего главы республики Зелимханом Битаровым. Мазаев пояснил, что 14 апреля в Instagram-аккаунте Ossetia News был размещен пост о том, что Академия смешанных единоборств "Алания MMA" предложила Битарову и сыну лидера ЛДПР Владимира Жириновского Эйдельштейну "выяснить отношения в клетке". Публикация, о которой идет речь, к 11.51 мск 21 апреля набрала 623 отметки "нравится" и 126 комментариев.

9 апреля пресс-служба Кремля сообщила об отставке Вячеслава Битарова с поста главы Северной Осетии. Битаров подал в отставку по собственному желанию, срок его пятилетних полномочий истекал в сентябре. Временно исполняющим обязанности главы республики стал уроженец Северной Осетии Сергей Меняйло, который около пяти лет был полпредом президента в Сибирском федеральном округе.

Управление Следкома по Северной Осетии отреагировало на сообщения в прессе об угрозах главреду издания Ossetia News Тимуру Мазаеву от человека, представившимся сыном бывшего главы Северной Осетии Зелимханом Битаровым, сообщил Мазаев. "В полицию я не обращался, но этим делом уже занимается СК. Как я и предполагал, по факту публикации они на это обратили внимание, за что им большое спасибо. Пока идёт доследственная проверка, по итогам которой они будут решать, возбуждается уголовное дело или нет", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

После того как история об угрозах была освещена в СМИ, новых попыток связаться с ним у их авторов не было, уточнил Тимур Мазаев. "На меня вообще никто не выходил, не предпринимал даже попыток. Не было ни угроз, негатива никакого не было. Позитива тоже не было в том плане, что никто так и не извинился и не подумал, по-моему, даже извиняться", – отметил главред осетинского издания.

Публикация, о которой идет речь, по состоянию на 13.25 мск 23 апреля, доступна в Instagram-аккаунте Ossetia News, на который подписано около 213 тысяч пользователей. К 13.25 мск пост набрал 638 отметок "нравится" и 130 комментариев. "Осетинский клуб единоборств отреагировал на потасовку бизнесмена и политика в Москве, предложив им выяснить отношения по-спортивному. Профессиональные тренеры специально для Битарова и Эйдельштейна подготовят тренировочный лагерь. Академия единоборств готова предоставить драчунам ринг или октагон", – говорится в посте. В других публикациях на странице Ossetia News освещаются, в частности, новости о спортивных, криминальных, социально значимых событиях и происшествиях в Северной Осетии. Сообщение об угрозах Тимуру Мазаеву, по состоянию на 13.25 мск, там не опубликовано.

Публикация, которая стала причиной угроз, не несла ни для кого оскорбительного смысла, считает Тимур Мазаев. "Была ситуация с потасовкой с этим Битаровым и сыном [председателя ЛДПР Владимира] Жириновского. Об этом писали все, в том числе и мы. И не то чтобы педалировали эту тему, только факты описали. После этого клуб ММА РСО по-своему отреагировал и предложил им провести бой, организовать бой на своей площадке и провести его. Было написано, что они готовы потренировать их и тому подобное", – рассказал Мазаев.

Издание, которым он руководит, разместило эту информацию, пояснил главред. "Там не было ничего порочащего честь, оскорбляющего человека. Все мы люди, можем допускать ошибки. И журналисты в том числе. В принципе для начала можно было по-человечески попробовать обратиться, а не прибегать сразу к угрозам и оскорблениям", – подчеркнул он.

12 апреля в аэропорту Внуково в Москве произошел конфликт между сыном Вячеслава Битарова Зелимханом и сыном лидера ЛДПР Владимира Жириновского Олегом Эдельштейном, которые прилетели в Москву из Владикавказа. Эдельштейн обратился к врачам, которые диагностировали у него травмы головы. По словам очевидцев, конфликт начался после того, как Олег Эдельштейн заявил Зелимхану Битарову: "Ваше время закончилось", использовав при этом табуированную лексику и пообещав унизить оппонента.

Тимур Мазаев также уточнил, что приглашения к диалогу ему не поступало. "В моем представлении это была инициатива непосредственно того человека, который понимал, что происходит, чем это может обернуться. Но это не была инициатива самого Битарова. Грубо говоря, складывалось ощущение, что его заставляют извиняться. Что касается третьих лиц, то опять же республика небольшая, у нас все друг друга знают, и стали доходить какие-то слухи, что там одни с кем-то разговаривают, пытаются найти меня, где я бываю. Другие пытаются подъехать на разговор или еще что-то. Третьи там о криминале даже говорили", – рассказал журналист.

Он уточнил, что пока воздерживается возвращаться во Владикавказ. "Вокруг да около ходили эти слухи, а вы сами знаете, как это бывает, когда у таких людей как Зелимхан окружение пытается понравиться, выслужиться. И вот таких людей надо опасаться. Тем более от него самого никакой реакции не последовало до сих пор, и это действительно настораживало", – сказал Мазаев.

На 13.25 мск 23 апреля на сайте следственного управления Следкома по Северной Осетии нет информации о проверке по факту угроз о расправе в адрес Тимура Мазаева.

Старший сын Вячеслава Битарова Зелимхан руководит группой компаний "Пивоваренный дом Бавария", говорится в биографической справке "Кавказского узла" о Вячеславе Битарове.

Коллеги Тимура Мазаева потребовали привлечь к ответственности авторов угроз

Главред издания Ossetia News должен добиться наказания авторов угроз в свой адрес, считает журналист из Северной Осетии Руслан Тотров. "[В первую очередь это необходимо] для журналистского сообщества, для экосистемы нашей профессиональной, потому что каждый раз, когда мы тех, кто смеет атаковать журналистов, исполняющих свой долг профессиональный, будем прощать, они будут сквозь пальцы смотреть на это <…>. Поэтому, безусловно, такие дела должны становиться глубоко резонансными, и здесь еще, конечно же, поддержка всего цеха журналистского жизненно важна", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Тотров уточнил, что по делу о нападении на него расследование фактически завершено. "В начале следующей недели больше информации смогу дать. На этот момент следствие практически завершено, речь идет о части 3 статьи 144 "Воспрепятствование деятельности журналиста". В деле двое обвиняемых", – пояснил он.

Мнение о том, что историю с угрозами нельзя оставлять без наказания виновных, также высказал блогер Алик Пухаев. "Тимура (Мазаева) я знаю, как адекватного молодого человека. Он разумный человек, который не искал хайпа, тем более не искал хайпа вокруг своей персоны. Он всегда оставался в тени своего СМИ, в котором он работает. Более того и СМИ, для которого он пишет, оно никогда особо оппозиционным не было. Их звали на все пресс-мероприятия, давали им комментарии. Поэтому вот эта ситуация очень странная, но опять же, зная Тимура, если он решил [заявить об угрозах], то он имеет на это право и имеет к этому какие-то веские основания", – сказал Пухаев корреспонденту "Кавказского узла".