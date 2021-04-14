Сын Жириновского обратился к врачам после конфликта с сыном Битарова

14 апреля 2021, 00:49

Конфликт между сыном бывшего главы Северной Осетии Зелимханом Битаровым и сыном Владимира Жириновского Олегом Эдельштейном произошел в аэропорту Внуково после оскорбительного замечания последнего. Эдельштейн обратился к врачам, которые диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и травму гортани.

Как писал "Кавказский узел", 9 апреля пресс-служба Кремля сообщила об отставке Вячеслава Битарова с поста главы Северной Осетии. Битаров подал в отставку по собственному желанию, срок его пятилетних полномочий истекал в сентябре. Временно исполняющим обязанности главы республики стал уроженец Северной Осетии Сергей Меняйло, который около пяти лет был полпредом президента в Сибирском федеральном округе. 13 апреля он заявил об отставке кабмина республики.

В аэропорту Внуково произошел конфликт между сыном Вячеслава Битарова Зелимханом и сыном лидера ЛДПР Владимира Жириновского Олегом Эдельштейном. Они оба прилетели поздно вечером 12 апреля в Москву из Владикавказа, пишет 13 апреля "Газета.ру".

По предварительным данным, Эдельштейн после конфликта обратился за медицинской помощью, у него зафиксировано сотрясение мозга и закрытая черепно-мозговая травма. Кроме того, у него травма гортани, пишет издание.

По слова очевидцев, конфликт начался после того, как Олег Эдельштейн заявил Зелимхану Битарову: "Ваше время закончилось", использовав при этом табуированную лексику, пообещав унизить оппонента, информирует "Лента.ру".

Сотрудникам полиции Эдельштейн рассказал, что поинтересовался у Зелимхана Битарова планами отца на будущее после отставки. Политический спор перерос в конфликт, стороны которого, по словам очевидцев, разнимали члены Совета Федерации от Северной Осетии Арсен Фадзаев и Таймураз Мамсуров.

Позднее в Интернете появилось короткое видео конфликта. На нем Зелимхан Битаров обзывает стоящего неподалеку Эдельштейна и призывает его подойти. Битарова при этом пытаются успокоить мужчина и женщина.

Какими-либо комментариями Зелимхана Битарова относительно озвученных в СМИ обстоятельств конфликта "Кавказский узел" пока не располагает.