Здание парламента Северной Осетии. Фото Os-Bagatar - https://ru.wikipedia.org/wiki/Парламент_Северной_Осетии#/media/Файл:Dom_Pravitelstva.JPG

13 апреля 2021, 11:03

Меняйло объявил об отставке кабмина Северной Осетии

Правительство Северной Осетии решено отправить в отставку, его члены будут исполнять свои обязанности до формирования нового состава кабмина, сообщил сегодня врио главы республики Сергей Меняйло.

Как писал "Кавказский узел", пресс-служба Кремля 9 апреля информировала об отставке Вячеслава Битарова с поста главы Северной Осетии. Битаров подал в отставку по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности главы Северной Осетии стал уроженец республики Сергей Меняйло, который около пяти лет был полпредом президента в Сибирском федеральном округе. Вячеслав Битаров за время своего руководства Северной Осетией не сумел разрешить существующих проблем, но и не усугубил их, считают аналитики.

Врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло решил отправить в отставку правительство региона, об этом он сообщил сегодня сам во время заседания кабмина, информировал Abon News.

Соответствующий указ планируется подписать сегодня. Врио главы региона также поручил правительству исполнять свои полномочия до формирования нового состава кабмина, отметил сегодня "15-й регион".

На сайте главы и правительства Северной Осетии к 10.57 мск нет информации об отставке правительства.

Напомним, что 60-летний Сергей Меняйло с 28 июля 2016 года был полномочным представителем президента России в Сибирском федеральном округе. Из краткой биографии на сайте полпредства следует, что Меняйло является уроженцем Северной Осетии - он родился в Алагире. В 1983 году Меняйло окончил Каспийское высшее военно-морское училище имени С.М.Кирова, которое в советские годы действовало в Баку. 

Сергей Меняйло еще в 2010 году был одним из трех кандидатов на пост главы Северной Осетии, но президент тогда выбрал из предложенных "Единой Россией" кандидатур Теймураза Мамсурова, на тот момент действующего главу региона.  Биографическая справка о Меняйло опубликована также "Кавказским узлом".

Примечание:

"Таймураз Мамсуров опроверг информацию о своей досрочной отставке", "Между Новороссийском и Севастополем начали ходить большегрузные паромы", "Парламент Северной Осетии избрал сенатором Олега Хацаева".

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