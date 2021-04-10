Экономисты оценили работу Битарова на посту главы Северной Осетии

10 апреля 2021, 01:58

Промышленность в годы руководства республикой Вячеслава Битарова росла, а официальный уровень безработицы оказался самым низким на Северном Кавказе. У Северной Осетии также наименьшим оказался уровень дотаций среди республик Северного Кавказа, отметила Наталья Зубаревич. Единственным «проколом» Битарова стали демонстрации ковид-диссидентов в апреле 2020 года, однако события годовалой давности вряд ли могли послуждить поводом для отставки, полагает Сергей Жаворонков.

Как писал "Кавказский узел", пресс-служба Кремля 9 апреля сообщила об отставке Вячеслава Битарова с поста главы Северной Осетии. Битаров подал в отставку по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности главы Северной Осетии стал уроженец республики Сергей Меняйло, который около пяти лет был полпредом Путина в Сибирском федеральном округе.

Вячеслав Битаров с февраля 2016 года руководил республикой в статусе исполняющего обязанности, а 18 сентября 2016 года был избран главой Северной Осетии. Глава Северной Осетии избирается на пять лет, таким образом срок полномочий Битарова истекал в сентябре 2021 года.

Отставка Битарова вряд ли стала следствием экономических проблем региона, считает профессор кафедры экономической и социальной географии России географического факультета Московского госуниверситета Наталья Зубаревич.

«Промышленность в эти годы (годы руководства республикой Битарова) росла после ввода в строй Зарамагской ГЭС... Официально к марту 2020 года безработных в республике было 1,7 процента. На пике эпидемии их стало 8,8 процента - это был самый низкий показатель среди республик Северного Кавказа, а в феврале этого года он опустился до 6,5 процента», - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Зубаревич отметила, что республика продолжала оставаться дотационной, хотя уровень этих дотаций был наименьшим среди республик Северного Кавказа. «С 2018 по 2020 годы уровень дотаций (республики) из центра вырос с 52 до 64 процентов от всех доходов Северной Осетии. Но у других было еще больше: у Ингушетии - 85 процентов, у Чечни — 84 процента, у Дагестана и Карачаево-Черкесии - по 74 процентов, у Кабардино-Балкарии - 70 процентов», - рассказала она.

Зубаревич подчеркнула, что Северная Осетия относительно неплохо, по сравнению с другими республикам Северного Кавказа, справилась с эпидемией вируса. «В республике за апрель 2020-февраль 2021 года прирост избыточной смертности составил 27 процентов, что близко к среднему уровню по стране — 26 процентов. В Чечне, к примеру, это прирост был равен 54 процентам, в Дагестане - 43 процентам», - отметила Зубаревич.

Справиться с проблемами республики Битаров оказался не в силах, но он, по крайней мере, не усугубил их, считает старший научный сотрудник Института экономической политики имени Гайдара Сергей Жаворонков.

По его мнению, единственным «проколом» Битарова стали демонстрации ковид-диссидентов в апреле 2020 года, которые пришлось подавлять силой. «Но я не думаю, чтобы это вспомнили год спустя», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Акция противников режима самоизоляции, в организации которой обвинен Чельдиев, состоялась 20 апреля 2020 года на площади Свободы во Владикавказе. Протестующие требовали отставки правительства, парламента и главы Северной Осетии. Силовики разогнали активистов. К 1 мая суды вынесли 64 решения о штрафах и административных арестах участников акции протеста. Также было возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов и хулиганстве. По данным следователей, на стихийном митинге травмы получили 13 сотрудников МВД и Росгвардии. Вадима Чельдиева следователи считают инициатором митинга во Владикавказе, он обвинен в публичном распространении заведомо ложной информации о коронавирусе, а также в экстремизме, хулиганстве и нападении на силовика во время этапирования. Чельдиев и другие арестованные по делу о беспорядках на митинге во Владикавказе содержатся под арестом в Ростове-на-Дону, куда их этапировали 3 июня 2020 года. В феврале арест Чельдиеву был продлен до 14 апреля.

"Отставка Битарова - это, скорее, решение о том, что теперь на этом месте просто должен быть другой человек", - сказал Жаворонков. При этом он считает, что Меняйло вряд ли сможет утвердиться в должности "так, как это удалось в 2017 году Битарову".

60-летний Сергей Меняйло с 28 июля 2016 года был полномочным представителем президента России в Сибирском федеральном округе. Из краткой биографии на сайте полпредства следует, что Меняйло является уроженцем Северной Осетии - он родился в Алагире. В 1983 году Меняйло окончил Каспийское высшее военно-морское училище имени С.М.Кирова, которое в советские годы действовало в Баку. Сергей Меняйло еще в 2010 году был одним из трех кандидатов на пост главы Северной Осетии, но президент тогда выбрал из предложенных "Единой Россией" кандидатур Теймураза Мамсурова, на тот момент действующего главу региона. Биографическая справка о Меняйло опубликована также "Кавказским узлом".

Отставка Битарова стала продолжением тенденции федерального центра на «генерализацию» Северного Кавказа, так как Северная Осетия была регионом, "где не было привезенного (присланного из вне) генерал-губернатора", считает журналист североосетинского издания «Основа» Руслан Тотров.

При Битарове Северная Осетия, "хотя и не была оазисом свободы для прессы, но приближалась к такому положению, что существенно отличало ее от других республик СКФО", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Из минусов правления Битарова Тотров назвал то, что тот не вернул выборность должности главы региона. «Он говорил... что в целом поддерживает свободное народное волеизъявление, но пока переход к этому затруднителен. У Битарова была возможность серьезно поставить этот вопрос, но он не стал этого делать», - считает Тотров.

Выступление ковид-диссидентов, которое власти республики быстро погасили, "не имело каких-то серьезных последствий в республике и не могло привести к отставке Битарова", уверен журналист. «Что касается борьбы с ковидом, то власти практически полностью провалили информационную кампанию, но региону повезло - эпидемия не накрыла его лавиной. Даже на пике заболеваемости в больницах оставались резервные койки», - заключил Тотров.

К отставке Битарова могли привести «низкий рейтинг, высокий антирейтинг и вялотекущий внутриэлитный конфликт», считает президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко.

Выбор на должность временно исполняющего главы республики Сергея Меняйло - "во многом следствие короткой «скамейки запасных» у федеральной власти", сказал он. «Набор возможных кандидатов - не очень большой. Когда выбирали, искали человека, имеющего хоть какое-то отношение к региону, и Меняйло вполне подошел», - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Минченко.

Меняйло пришел всерьез и надолго, отметил он. «В сентябре за него проголосуют (утвердят на посту главы региона)» - уверен Минченко.

Политолог, главред издания «Акценты» Антон Чаблин указал, что политические позиции Битарова, по крайней мере в сравнении с другими губернаторами Северного Кавказа, были весьма неплохими – «республика демонстрировала высокие темпы восстановительного роста».

«И внутриполитический блок работал явно не хуже, чем в других территориях: выборы были без «взбрыков», оппозиция контролируема, даже прошлогодняя акция протеста ковид-диссидентов во Владикавказе давно забылась», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

Чаблин отметил, что «Битаров сработался с федеральными кураторами, он сумел найти и крупного инвестора для ряда проектов… - "Алания парк", академии футбольного клуба "Алания", (горнолыжного курорта) "Мамисон"». «В общем, публичных предпосылок для отставки не было», - указал политолог.