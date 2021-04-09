Сергей Меняйло назначен врио главы Северной Осетии

09 апреля 2021, 15:31

Временно исполняющим обязанности главы Северной Осетии стал уроженец республики Сергей Меняйло, который около пяти лет был полпредом Путина в Сибирском федеральном округе.

Как писал "Кавказский узел", пресс-служба Кремля сообщила об отставке Вячеслава Битарова с поста главы Северной Осетии. Битаров подал в отставку по собственному желанию, срок его пятилетних полномочий истекал в сентябре.

Согласно указу президента России Владимира Путина, исполнять обязанности главы Северной Осетии после отставки Битарова с сегодняшнего дня будет Сергей Меняйло.

"Назначить Меняйло Сергея Ивановича временно исполняющим обязанности Главы Республики Северная Осетия – Алания, освободив его от занимаемой должности", - говорится в тексте указа, опубликованного на сайте Кремля.

60-летний Сергей Меняйло с 28 июля 2016 года был полномочным представителем президента России в Сибирском федеральном округе. Из краткой биографии на сайте полпредства следует, что Меняйло является уроженцем Северной Осетии - он родился в Алагире. В 1983 году Меняйло окончил Каспийское высшее военно-морское училище имени С.М.Кирова, которое в советские годы действовало в Баку.

Сергей Меняйло еще в 2010 году был одним из трех кандидатов на пост главы Северной Осетии, но президент тогда выбрал из предложенных "Единой Россией" кандидатур Теймураза Мамсурова, на тот момент действующего главу региона.

Отец Меняйло - русский, мать - осетинка, говорится в биографической справке о чиновнике, опубликованной "Кавказским узлом". В августе 2008 года Меняйло принимал участие в военно-морской десантной операции в ходе российско-грузинского вооруженного конфликта. Для доставки российского воинского контингента в район противостояния он возглавил отряд кораблей Черноморского флота в Абхазии.