Вячеслав Битаров. Фото: официальный сайт республики Северная Осетия-Алания ://www.alania.gov.ru/news/8721

09 апреля 2021, 15:12

Вячеслав Битаров ушел в отставку

Полномочия главы Северной Осетии Вячеслава Битарова прекращены досрочно указом президента России Владимира Путина. 

Битаров, руководивший Северной Осетией с начала 2016 года, подал заявление об отставке по собственному желанию.

"Президент подписал указ «О досрочном прекращении полномочий Главы Республики Северная Осетия – Алания»", - говорится в сообщении на сайте Кремля.

Вячеслав Битаров с февраля 2016 года руководил республикой в статусе исполняющего обязанности, а 18 сентября 2016 года был избран главой Северной Осетии. Глава Северной Осетии избирается на пять лет, таким образом срок полномочий Битарова истекал в сентябре 2021 года. 

Информация о том, что решение об отставке Битарова принято, появилась еще сегодня утром, однако в пресс-службе главы региона эти сведения назвали не соответствующими действительности.

"Никакой отставки. У нас обычный режим, глава приехал из Москвы. Сейчас он работает здесь в республике", - цитировал слова пресс-секретаря Битарова в 11.51 мск РБК.

Примечание:

"Победа Дерева в борьбе кланов упрочила шансы Темрезова на третий срок", "Тедеев дистанцировался от слов об осетино-ингушской границе", "Глава Минприроды Северной Осетии ушел в отставку после освобождения из СИЗО".

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