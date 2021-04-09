Вячеслав Битаров ушел в отставку

09 апреля 2021, 15:12

Полномочия главы Северной Осетии Вячеслава Битарова прекращены досрочно указом президента России Владимира Путина.

Битаров, руководивший Северной Осетией с начала 2016 года, подал заявление об отставке по собственному желанию.

"Президент подписал указ «О досрочном прекращении полномочий Главы Республики Северная Осетия – Алания»", - говорится в сообщении на сайте Кремля.

Вячеслав Битаров с февраля 2016 года руководил республикой в статусе исполняющего обязанности, а 18 сентября 2016 года был избран главой Северной Осетии. Глава Северной Осетии избирается на пять лет, таким образом срок полномочий Битарова истекал в сентябре 2021 года.

Информация о том, что решение об отставке Битарова принято, появилась еще сегодня утром, однако в пресс-службе главы региона эти сведения назвали не соответствующими действительности.

"Никакой отставки. У нас обычный режим, глава приехал из Москвы. Сейчас он работает здесь в республике", - цитировал слова пресс-секретаря Битарова в 11.51 мск РБК.