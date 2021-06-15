"Редакция": адлерцы солидарны с Вартаном Кочьяном после расстрела судебных приставов

15 июня 2021, 21:15

Инцидент с расстрелом судебных приставов в Адлере обнажил многолетний конфликт местных жителей с властями. Соседи и знакомые Вартана Кочьяна высказываются в его поддержку, но чиновников произошедшее вряд ли побудит действовать иначе, следует из репортажа, подготовленного проектом "Редакция" Алексея Пивоварова.

Как писал "Кавказский узел", 9 июня в Адлере были застрелены из охотничьего ружья два судебных пристава, которые пришли выселять местного жителя Вартана Кочьяна из постройки, признанной самостроем. Кочьян сам сообщил об убийстве и сдался полицейским, а затем был арестован. Пользователи соцсетей указали, что сочинец был доведен до отчаяния, поскольку не смог законным способом отстоять свою недвижимость. По словам очевидца, Кочьян непосредственно перед убийством просил дать отсрочку до принятия решения судом, однако приставы отказались вести переговоры. Убиты приставы Андраник Матевосян и Альберт Азязян, у обоих остались семьи, маленькие дети.

Убийству судебных приставов предшествовал долгий спор Вартана Кочьяна и городских властей о праве собственности на земельные участки, рассказали местные жители. Причиной сноса построек Кочьяна и других старожилов стало желание сдавать в аренду землю предпринимателям под торговые ларьки, сообщил источник в городской администрации. Кочьян значится владельцем нескольких зданий, которые суд признал самостроями, указали в мэрии Сочи. Сам Вартан Кочьян дал интервью прямо на месте преступления. "Мне 61 год, я не жалею [о том], что я сделал. <...> Это родительская земля. <...> С четырех лет я в этих домах живу. <...> Они довели. Оформлять не давали землю", - говорит он на видео, опубликованном 9 июня на YouTube-канале РБК.

Для того, чтобы разобраться в причинах инцидента, а также понять, что это преступление говорит о происходящем в южной столице, в Сочи отправился журналист Илья Егоров, говорится в видео "Смерть за гараж. Почему сочинский пенсионер застрелил судебных приставов?", опубликованном сегодня на YouTube-канале "Редакции". По состоянию на 21.15 мск сегодня, 15 июня, это видео набрало 440 876 просмотров, 7 201 комментарий, 22 тысячи лайков, 1,2 тысячи дизлайков.

"В этой истории нас поразили две вещи: обречённое хладнокровие, с которым действовал Кочьян, и причина расстрела - две хозяйственные постройки в гаражном кооперативе", - рассказывает журналист. Он отмечает, что изначально в сообщениях об инциденте в Адлере говорилось, будто приставы приехали сносить чуть ли не родовой дом пенсионера. "Но нет. Как оказалось, конфликт связан с двумя строениями в гаражном кооперативе – собственно гаражом с надстроенными двумя этажами и маленькой хибаркой типа сарая", - сообщил Илья Егоров.

Он побывал на месте преступления и опросил местных жителей. Инцидент запечатлела камера видеонаблюдения, оборудованная у входа в рядом стоящий магазин. В него побежали прятаться часть людей, оказавшихся здесь в момент расстрела приставов. Около десяти человек стали его свидетелями. Однако не все испугались выстрелов - многие спокойно отреагировали на произошедшее.

Местная журналистка Кристина Колесникова поясняет, что никто не осознал сразу, что происходит. "Кто-то подумал, что это травмат. Кто-то не понял вообще, что это за выстрелы. Во-вторых, в Адлере еще есть такая специфика, что спокойно на свадьбах звучат выстрелы. Поэтому сказать, что выстрелами жителей Адлера можно напугать, наверное [нельзя]", - рассказала журналистка. Она добавила, что видеоинтервью Кочьяна на месте инцидента после расстрела снял кто-то из его знакомых.

Надстроенный гараж не был единственным жильем Кочьяна. По данным правового департамента администрации Сочи, у него в собственности есть квартира по другому адресу. "Но в гаражном кооперативе Кочьян проводил много времени и явно считал эту землю по праву своей", - рассказывает Илья Егоров.

Журналист опросил местных жителей о Кочьяне. Его друг Владимир Массалитин рассказал, что не видел ни разу, чтобы тот на кого-то руку поднял. "Как можно было довести человека до такого состояния, чтобы он это сделал?" - сокрушается мужчина.

Ольга, менеджер магазина у гаража Кочьяна, отметила, что знает его с 2009 года и тоже ничего плохого о нем сказать не может. "Всегда был вежливый, учтивый", - пояснила она. "Он работяга, с детства трудился, эти сараи построил", - рассказала о Кочьяне местная жительница Фаина. Женщины на улице даже заявили, что "многие не верили, что это он сделал, потому что он человек очень правильный".

Конфликт Кочьяна с администрацией длился несколько лет. Сначала отдел по земельному контролю выявил признаки нарушения строительства на улице Просвещения, где и находится постройка Кочьяна. Администрация подала в суд, суд иск удовлетворил, но мужчина подал кассационную жалобу. Суд по этой жалобе должен был состояться 10 августа этого года, выяснил журналист.

Власти торопились снести постройки Вартана Кочьяна и других старожилов Адлера, чтобы не дать им воспользоваться "гаражной амнистией", пожаловались ранее местные жители "Новой газете". Издание выяснило, что спорные участки были выделены еще в 1964 году железнодорожникам, которые жили в нескольких домах поблизости. Тогда землю получили и родители Кочьяна. Участки первоначально предназначались для садоводства. В 1980-е власти разрешили строить на этих участках гаражи. В 1990-х на этих участках стали появляться торговые точки - до моря оттуда недалеко, и они себя окупали. Дачные домики, построенные еще в советское время, стали сдавать отдыхающим. Сейчас участок Кочьяна в 30 соток стоит около 90 миллионов рублей. Местные жители давно хотели узаконить участки, еще в конце девяностых они решили создать для этого кооператив "Гранж". Адлерцы считают, что добиться легализации не удалось из-за коррумпированности чиновников.

По словам местных жителей, власти назвали причиной изъятия земель в этом районе Адлера пожар, в результате которого в 2018 году погибли отдыхающие.

30 июля 2018 года в результате пожара в Сочи погибли 11 человек. По версии следствия, сгоревший самострой сдавался за плату владельцем расположенной по соседству шашлычной. Владелец шашлычной был обвинен по статье об оказании услуг ненадлежащего качества.

Однако сами адлерцы считают по-другому. "Земля золотая, 10 миллионов сотка стоит здесь", - говорит одна из местных жительниц. По данным базы недвижимости ЦИАН, цена за сотку в этом районе – около 3 млн рублей, сказано в репортаже.

Егорову удалось выяснить, что многие местные жители согласились с требованием властей: одни рассказали, что их гараж был снесен, другие сами снесли свои постройки по решению суда. Но Кочьян отказался подчиняться и пытался настоять на своем.

"Вартан потратил много денег на своем участке, вложил свой труд. Эти проблемы с отжимом земли тянутся много лет", - рассказал один из местных жителей. Он сообщил, что незадолго до инцидента 9 июня Кочьян попал в больницу с сердечным приступом. Мужчина связывает ухудшение его здоровья с земельным спором.

Коллега убитых приставов Кристина Жалгина считает, что Кочьян воспользовался беззащитностью госслужащих. "Пожалел свой сарай, но не пожалел людей", - с горечью говорит она.

"Хочется, чтобы пристав был защищен. Потому что это самое слабое звено. Если ранее у нас была хотя бы была группа немедленного реагирования, которая работала с нами… Может, привлекать Росгвардию, сотрудников полиции, хотя бы, на подобные, конфликтные исполнения", - добавляет Кристина Жалгина.

На вопрос, почему Кочьян решил убить судебных приставов-исполнителей, которые лично ни в чем не виноваты, Кристина Колесникова предположила, что "в приставах он видел систему, против которой боролся".

Владимир Массалитин обратил внимание на поведение приставов. "Исполнять приказ можно по-разному… Я не считаю, что судебный пристав – это высокая должность, но они разговаривают свысока", - отметил мужчина. "Когда человека загоняют в угол, он начинает сопротивляться, кто бы перед ним ни стоял", - добавил Массалитин. Он также сомневается, что этот трагический случай изменит коммуникацию между приставами, администрацией и жителями, которые владеют постройками в этом районе.

Отвечая на вопрос о том, кем местные жители считают Кочьяна – героем или антигероем, Кристина Колесникова отметила, что "больше людей, которые становились на его сторону". "Они уверены, что им должны прийти и раздать разрешения [на землю], и поэтому они все на его стороне и считают, что это будет прецедент. Все задумаются, и всем раздадут разрешения. Но, к сожалению, я думаю, что так не будет", - заключила журналистка.