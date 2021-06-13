Пользователи соцсетей призвали не оправдывать убийство приставов в Сочи

13 июня 2021, 17:03

Убийство приставов при попытке выселения Вартана Кочьяна в Сочи нельзя оправдывать недоработками чиновников и несовершенством судебной системы, указали участники обсуждений в соцсетях.

Как писал "Кавказский узел", жители Сочи рассказали, что власти города торопились снести постройки 61-летнего Вартана Кочьяна и других старожилов Адлера, чтобы не дать им воспользоваться "гаражной амнистией". При этом горожане отметили грубость коллег убитых приставов. Обещания властей создать на месте самостроев зеленую зону противоречат кадастровой карте, сообщила "Новая газета".

9 июня в Адлере были застрелены из охотничьего ружья два судебных пристава, которые пришли выселять местного жителя Вартана Кочьяна из постройки, признанной самостроем. Кочьян сам сообщил об убийстве и сдался полицейским, а затем был арестован. По словам очевидца, непосредственно перед убийством Кочьян просил дать отсрочку до принятия решения судом, однако приставы отказались вести переговоры. Убитые - приставы Андраник Матевосян и Альберт Азязян, у обоих остались маленькие дети. Некоторые пользователи соцсетей высказали мнение, что Вартан Кочьян был доведен до отчаяния, когда не смог законным способом отстоять свою недвижимость, и к убийству приставов привели ошибки чиновников и законотворцев.

Публикация о конфликте Кочьяна и чиновников, размещенная 11 июня в Instagram-аккаунте "Кавказского узла", к 17.00 мск 13 июня набрала 353 отметки "нравится", под ней размещено 92 комментария.

Авторы многих из них предположили, что Кочьян применил оружие, оказавшись в безвыходной ситуации. "Самое ужасное, что такие поступки создаёт наша система сама. У людей не остаётся иного выхода как [...] защищать свой дом, так как иного выхода часто не остаётся. В том, что произошла такая трагедия, вина лежит и на государстве", - написал, в частности, maks.gutman. "Жаль и мужчину, и приставов. Пусть этот грех ляжет на плечи продажных чиновников", - согласился edituspersona. "Признать состояние аффекта и отпустить к семье", - призвал khabib3800.

При этом многие пользователи соцсети сочли убийство приставов неприемлемым выходом из ситуации. "Как бы там ни было, он не имел права убивать людей", - указал, в частности, turbo012345. "Говорить, что правильно сделал, - я удивляюсь, откуда такая ненависть... Царство небесное молодым парням", - написала papaziantamara. "Я не могу сказать, что мужик плохой, возможно, он и хороший, но никто не дал ему право отбирать жизнь у других людей", - добавила она в другом комментарии.

"Может, он и прав, что защищал свою землю, ну его должны были остановить и не дать случиться такому горю, со всех сторон причём. Никто не имеет права убивать чужие жизни", - высказал мнение valiant183.

Сам Вартан Кочьян дал интервью прямо на месте преступления. "Мне 61 год, я не жалею [о том], что я сделал. <...> Это родительская земля. <...> С четырех лет я в этих домах живу. <...> Они довели. Оформлять не давали землю", - говорит он на видео, опубликованном 9 июня на YouTube-канале РБК.

Схожие мнения высказали пользователи YouTube под видеороликом "«Это земля родителей». Адлерский стрелок объяснил, зачем открыл огонь по судебным приставам", опубликованном 9 июня на канале РБК. К 17.00 мск видео набрало 52,7 тысячи просмотров, под ним размещено 1032 комментария.

"Это же ужас, убить людей – из-за чего, из-за земли, которая принадлежит его семье", - написала, в частности, Galina Kashchenko. "Как бы там ни было, сперва надо с человеком решить споры... А не так, что сносить на глазах у него нажитое... Со стороны легко судить", - указал Alexey Zagorovsky.

"Виноваты все! И администрация местная, и родители, и Качьян", - предположил Инокентий Горемыка. "И чего он добился? И без земли, и умрёт теперь на зоне. Себе только хуже сделал. С коррупцией бороться невозможно, тем более в Сочи", - высказал мнение M S.

При этом авторы многих комментариев высказались в поддержку Кочьяна. "Довели бедного. Я сама знаю что такое оформлять, конца краю нет. Сейчас мы местные жители посмотрим, что сейчас там построят. Друг на друге дома строят, можно, а кому-то нельзя, не справедливо", - написала, в частности, Эмма Чакрян. "Задолбали людей, своими судами и бюрократией вот человек и не выдержал", - высказал мнение RuriC74.

Напомним, убийству судебных приставов предшествовал долгий спор Вартана Кочьяна и городских властей о праве собственности на земельные участки, рассказали местные жители. Причиной сноса построек Кочьяна и других старожилов стало желание сдавать в аренду землю предпринимателям под торговые ларьки, сообщил источник в городской администрации. Кочьян значится владельцем нескольких зданий, которые суд признал самостроями, указали в мэрии Сочи.