Эрдоган прибыл в Шушу для подписания соглашений с Алиевым

15 июня 2021, 15:55

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл сегодня в Шушу, взятую азербайджанскими войсками осенью 2002 года. Ожидается, что Эрдоган и Алиев подпишут соглашение военного характера.

Как сообщал "Кавказский узел", азербайджанские аналитики сочли запланированный на сегодня визит Эрдогана в Шушу (армянское название - Шуши) демонстрацией статуса Турции как гаранта территориальной целостности Азербайджана и необратимости итогов осеннего обострения карабахского конфликта.

Взятие Шуши стало ключевым событием полномасштабных боевых действий, которые Азербайджан вел в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 7 мая Ильхам Алиев подписал распоряжение, в котором объявил Шушу культурной столицей страны. В Шуше планируется создать государственный городской заповедник.

Президент Азербайджана встретил своего турецкого коллегу в Физулинском районе, откуда президенты вместе проехали в Шушу по новой дороге, построенной после осеннего обострения конфликта. По итогам сегодняшних переговоров планируется подписать военное соглашение, передал турецкий телеканал Haber Global. Протяженность новой дороги Физули - Шуша - 84,6 км.

Эрдогана встретил перед зданием городской администрации Шуши почетный караул азербайджанских военных, церемония встречи транслировалась по гостелевидению Азербайджана. Переговоры в Шуше начались около 16.00 мск (15.00 мск), передал корреспондент "Кавказского узла".

В программе встречи Алиева и Эрдогана также значится посещение в Шуше родника "Хангызы", выставочного салона, музея ковра, мечети, мавзолея поэта Вагифа и "Джыдыр дюзю" ("Равнины скачек") - знаменитого горного плато с панорамным видом на Карабах.

Напомним, что 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над двумя третями территории, контролировавшейся властями непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Какие это территории, указано на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Подробнее об обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".