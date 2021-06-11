Минобороны Армении ответило на обвинения в обстреле азербайджанских военных

11 июня 2021, 20:35

Армянские солдаты не обстреливали позиции на территории Азербайджана, а пресекли инженерные работы на приграничном участке села Кут, проинформировало сегодня Минобороны Армении.

Как писал "Кавказский узел", армянские военные открыли огонь из стрелкового оружия по позициям в Кельбаджарском районе, заявило сегодня Минобороны Азербайджана.

Армения утверждает, что азербайджанские военные с 13 мая находятся на территории Сюникской и Гегаркуникской областей. Власти Азербайджана утверждают, что пограничники лишь меняли дислокацию, оставаясь в пределах Лачинского и Кельбаджарского районов. Власти Армении не раз указывали, что азербайджанские военные проводят на границе работы по ее обустройству, 10 июня попытка азербайджанской стороны провести инженерные работы привела к перестрелке. Работы на границе с Арменией проводятся для создания пограничной инфраструктуры и не преследуют цели приготовления к наступательным военным действиям, считают опрошенные "Кавказским узлом" аналитики и военные эксперты в Баку.

Министерство обороны Армении опровергло информацию об обстреле азербайджанских позиций. "Армянские подразделения не вели огонь по боевым позициям, расположенным на территории Азербайджана, а приняли меры для прекращения инженерных работ, проводимых вооруженными силами Азербайджана в приграничной зоне Армении", - привело информагентство "Новости Армения" сообщение ведомства.

"11 июня вооруженные силы Азербайджана в очередной раз попытались провести инженерные работы на приграничном участке села Кут Гегаркуникской области. Армянские подразделения предприняли меры противодействия, после чего инженерные работы были прекращены", - привел сообщение Минобороны "Sputnik Армения".

Напомним, что после осеннего обострения карабахского конфликта осенью 2020 года возник вопрос об определении границы между Азербайджаном и южными областями Армении. Когда на восточной границе Сюникской области Армении появились азербайджанские погранпосты, часть жителей вынуждена была покинуть свои дома. Первоначально Ереван настаивал, что демаркация границы возможна только при условии восстановления дипломатических отношений с Баку, однако в мае выразил согласие на предложение Москвы создать трехстороннюю комиссию. Согласием на предложение российских властей ответил и Азербайджан.

Ранее Армения просила вмешаться в ситуацию союзников по Организации договора о коллективной безопасности, указано в материале "Кавказского узла" "На Черном озере: пограничный конфликт Азербайджана и Армении".

Новости о ходе пограничного конфликта между Арменией и Азербайджаном "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Ереван и Баку делят границы".