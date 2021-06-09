Фигуранты дела "ростовских амазонок" в зале суда на приговоре. Декабрь 2017 года. Фото Константина Волгина для "Кавказского узла"

09 июня 2021, 17:16

Родные подсудимой по делу "ростовских амазонок" сочли суд предвзятым

Судебный процесс по делу "ростовских амазонок" ведется с многочисленными нарушениями, заявили родители Анастасии Синельник. 

Как писал "Кавказский узел", в июле 2020 года была назначена дата суда по второму делу "ростовских амазонок". Супруги Синельники отрицают свою вину, сообщила тогда мать обвиняемой Галина Подкопаева. 13 мая суд отклонил ходатайство Сергея и Анастасии Синельников, которые потребовали отвода гособвинителя, заподозрив его в предвзятости и необъективности. 

В декабре 2017 года Ростовский областной суд в рамках процесса по делу "ростовских амазонок" приговорил Инессу и Викторию Тарвердиевых, Сергея и Анастасию Синельников к заключению в колонии на сроки от 16 лет до 21 года. Все они обвинялись в убийстве 10 человек, в том числе силовиков и членов их семей. При этом Сергей Синельник работал в правоохранительных органах. Супруги настаивали на своей невиновности. Инесса Тарвердиева в суде частично признала вину, заявив, что не принимала участия в организации группы, говорится в справке "30 убийств "ростовских амазонок", опубликованной в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

Супруги Синельники не признавали вину в первом деле, не признают её и сейчас. Об этом сообщили родители Анастасии Синельник. Они не были на последнем заседании 5 июня. Следующее же заседание намечено на 7 июня. У Синельников в настоящее время — адвокат по назначению. 

Родители Анастасии Синельник разочарованы в стиле ведения суда и в работе адвокатов по соглашению, от которых отказались, заявила мать Анастасии Галина Подкопаева.

Она напомнила, что Сергей и Анастасия Синельники не признали свою вину ни по первому, ни по второму делу. "Потому что нет никаких доказательств. А суд идет почти беспрерывно с 2015 года. Дело разделили незаконно. Истекал срок рассмотрения по первому делу, и надо было отпускать на свободу. И фактически сейчас судят второй раз по тому же делу. По тем же эпизодам. На пустом месте", — заявила она.

Новые обвинения, которые защита и обвиняемые ставят под сомнение, связаны с так называемым "чемоданчиком Бастрыкина". Это тот чемоданчик, что нашли и в который сложили все вещдоки, в том числе документы. Во время суда мама убитого Чудакова, когда ей показывали удостоверение её сына из чемоданчика, воскликнула: "Это не Димино удостоверение, где настоящее? Это подлог". Судья и прокурор мгновенно её выставили из зала суда", — рассказала Галина Подкопаева.

Галина часто бывает на свидании с дочерью, сегодня передала передачу в СИЗО Ростова-на-Дону, где та содержится. "Она не жалуется. И на неё сейчас не давят", — сказала мать.

Супруги Синельники подают ходатайства, которые постоянно отклоняются судом. Был заявлен и отвод судье, рассказал отец Анастасии Сергей Подкопаев. 

"Ряд ходатайств касается несоответствия заявлений Инессы Тарвердиевой протоколам допросов. Также были поданы ходатайства о ведении суда, которое не соответствует законодательству. К примеру, судья позволяет прокурору неприемлемые реплики или озвучивать то, что было оглашено на предыдущем суде, хотя за это подсудимые уже получили срок. Сам судья ведет обвинительную линию. Задаёт, например, вопрос Тарвердиевой: догадывались ли вы, что Синельники подглядели, что вы храните в сумках? Такие предположения не допустимы по закону", — рассказал Подкопаев.

Мать и дочь Тарвердиевы признали свою вину, отметил он. "Конечно, можно полемизировать, почему это они сделали. Их заставили или что-то еще. Но Синельники ни на прошлом, ни на этом суде свою вину не признали. И все обвинение опирается на показания против них Тарвердиевых", — пояснил отец Синельник.

Именно из-за непризнания вины Синельниками в деле вновь появился "чемоданчик Бастрыкина", и он дал толчок новому делу против них, сообщил Подкопаев.

"В 2017 году провели экспертизу чемоданчика и нашли внутри него отпечаток пальца Анастасии Синельник. Чемоданчик этот "откопали" в 2013 году. Минимум четыре года он хранился в следственном отделе. И вдруг в 2017 году дали задание экспертам, и те обнаружили отпечаток. Как отпечатки могли сохраниться? Это невероятно. Но следствие, наверное, думает, что этим можно заставить и супругов Синельников признать вину", — отметил Подкопаев.

Наряду с этим будет подниматься фоноскопическая экспертиза из прошлого дела, сказал отец Синельник. "Хотя она не должна быть по закону озвучена в суде перед присяжными. Потому что она была озвучена, и Настя Синельник 19 лет получила уже, её муж — 21 год. Сейчас будем ходатайствовать о проведении независимой экспертизы по этому чемодану", — заявил отец Синельник.

Примечание:

"Наталья Стришняя оставлена под домашним арестом по делу о вымогательстве", "Арестовано имущество связанного с бандой Цапка бизнесмена", "Участники пикетов в Ростове-на-Дону раскритиковали судебную систему".

Автор: Рустам Джалилов источник: корреспондент "Кавказского узла"

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