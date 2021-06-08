08 июня 2021, 16:32

Силовики назвали ложным сообщение о нападении на школьников в Волжском

Подростки у школы в Волжском стреляли друг в друга из пневматической винтовки и снимали это на камеру, отчиталось сегодня МВД по Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", два мальчика получили травмы в результате стрельбы из неустановленного оружия возле школы в Волжском. Полиция сообщила, что в школьников стрелял неизвестный мужчина, он объявлен в розыск.

Информация о нападении на подростков неизвестного не соответствует действительности, выяснилось, что школьники стреляли друг в друга из пневматической винтовки и снимали происходящее на камеру телефона, сообщило сегодня ГУ МВД России по Волгоградской области.

Сообщение о том, что на пересечении улиц Энтузиастов и Калинина поселка Краснооктябрьский города Волжского неизвестный выстрелил в двоих подростков и скрылся, поступило сегодня около 10:45 мск в дежурную часть УМВД России по Волжскому, проинформировало ведомство на своем сайте. 

Полиция объявила в розыск мужчину примерно 30 лет ростом около 180 сантиметров славянской внешности, сообщило сегодня издание V1 cо ссылкой на источники.

В розыске нападавшего принимали участие десятки патрулей и нарядов полиции, на место выезжало руководство городского и областного управления МВД, надзорных ведомств. Сотрудники полиции работают с подростками, пытаясь установить, почему они заявили о нападении. Проводится проверка по факту заведомо ложного вызова спецслужб (статья 19.3 КоАП РФ), сообщил сегодня "Интерфакс"

Примечание:

"Волгоградский спортсмен отверг версию о его причастности к инциденту со стрельбой", "Волгоградец арестован после стрельбы по подросткам", "Задержан подозреваемый по делу о нападении в центре Волгограда".

Автор: "Кавказский узел"

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