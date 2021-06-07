07 июня 2021, 00:52
Задержан подозреваемый по делу о нападении в центре Волгограда
Силовики отчитались о задержании жителя Волгограда, который заподозрен в стрельбе и нападении в центре города.
Как писал "Кавказский узел", полиция ищет мужчину, который вечером 4 июня в ходе конфликта устроил стрельбу, ранил ножом своего оппонента и скрылся.
Задержан 33-летний житель Волгограда, ранее судимый за причинение тяжкого вреда здоровью, незаконный оборот оружия и наркотиков, проинформировала 6 июня "Высота 102" со ссылкой на ведомство.
Конфликт произошел у театра музыкальной комедии около 22.30 4 июня. Первую помощь пострадавшему оказал врач, который гулял неподалеку, он наложил жгут, остановив сильное кровотечение, сообщило V1.
Жизни пострадавшего ничто не угрожает, сообщило издание со ссылкой на источник в экстренных службах.
Автор: "Кавказский узел";