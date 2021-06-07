Форма сотрудников полиции. Фото: Максим Тишин / Югополис

07 июня 2021, 00:52

Задержан подозреваемый по делу о нападении в центре Волгограда

Силовики отчитались о задержании жителя Волгограда, который заподозрен в стрельбе и нападении в центре города. 

Как писал "Кавказский узел", полиция ищет мужчину, который вечером 4 июня в ходе конфликта устроил стрельбу, ранил ножом своего оппонента и скрылся.

Полиция задержала мужчину по подозрению в стрельбе из травматического пистолета, а также нападении с ножом на 47-летнего жителя Волгограда в центре города, сообщило 6 июня РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ГУМВД по Волгоградской области.

Задержан 33-летний житель Волгограда, ранее судимый за причинение тяжкого вреда здоровью, незаконный оборот оружия и наркотиков, проинформировала 6 июня "Высота 102" со ссылкой на ведомство.

Конфликт произошел у театра музыкальной комедии около 22.30 4 июня. Первую помощь пострадавшему оказал врач, который гулял неподалеку, он наложил жгут, остановив сильное кровотечение, сообщило V1.

Жизни пострадавшего ничто не угрожает, сообщило издание со ссылкой на источник в экстренных службах.

Примечание:

"Мужчина задержан после стрельбы по людям в Волгограде", "Волгоградский спортсмен отверг версию о его причастности к инциденту со стрельбой", "Волгоградец арестован после стрельбы по подросткам".

Автор: "Кавказский узел";

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