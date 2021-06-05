05 июня 2021, 14:56

Один человек ранен в результате стрельбы в центре Волгограда

Полиция ищет мужчину, который в ходе конфликта устроил стрельбу, а также ранил ножом своего оппонента, сообщили в управлении МВД по Волгоградской области.

По данным ведомства, инцидент произошел поздно вечером 4 июня в центре Волгограда. В ходе конфликта между двумя мужчинами один из них выстрелил из травматического пистолета. Пострадавшему удалось выбить оружие у стрелявшего, но тот достал нож и ударил им оппонента, рассказали в полиции.

"[Напавший] скрылся. Принимаются меры по задержанию скрывшегося. По факту получения травм проводится процессуальная проверка", - цитирует источник в региональном МВД РИА "Новости".

"Кавказский узел" ранее писал, что 22 мая три человека были госпитализированы после стрельбы около торгового центра "Европа" в Волгограде. Позже появилась информация о задержании стрелявшего. В частности, информационное агентство ТАСС 23 мая информировало, что им оказался инструктор одного из фитнес-клубов. Однако спортсмен отверг версию о его причастности к инциденту.

Примечание:

"Полицейский и водитель госпитализированы после погони в Волгограде", "Защита волгоградского школьника сочла надуманным обвинение в подготовке взрыва", "Волгоградец арестован после стрельбы по подросткам".

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