Один человек ранен в результате стрельбы в центре Волгограда

05 июня 2021, 14:56

Полиция ищет мужчину, который в ходе конфликта устроил стрельбу, а также ранил ножом своего оппонента, сообщили в управлении МВД по Волгоградской области.

По данным ведомства, инцидент произошел поздно вечером 4 июня в центре Волгограда. В ходе конфликта между двумя мужчинами один из них выстрелил из травматического пистолета. Пострадавшему удалось выбить оружие у стрелявшего, но тот достал нож и ударил им оппонента, рассказали в полиции.

"[Напавший] скрылся. Принимаются меры по задержанию скрывшегося. По факту получения травм проводится процессуальная проверка", - цитирует источник в региональном МВД РИА "Новости".

"Кавказский узел" ранее писал, что 22 мая три человека были госпитализированы после стрельбы около торгового центра "Европа" в Волгограде. Позже появилась информация о задержании стрелявшего. В частности, информационное агентство ТАСС 23 мая информировало, что им оказался инструктор одного из фитнес-клубов. Однако спортсмен отверг версию о его причастности к инциденту.