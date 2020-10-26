Волгоградец арестован после стрельбы по подросткам

26 октября 2020, 20:42

Житель Волгограда, обвиняемый в попытке убийства после стрельбы по подросткам, арестован до 25 декабря.

Как писал "Кавказский узел", следователи заподозрили жителя Ворошиловского района Волгограда в попытке убийства после ранения из охотничьего ружья двух школьников. Он был задержан, в отношении него возбуждено дело о покушении на убийство двух и более лиц ( ч. 3 ст. 30 п. "а" ч.2 ст.105 УК России). По версии следствия, вечером 24 октября во дворе дома между 51-летним местным жителем и компанией подростков произошел конфликт. Мужчина поднялся в свою квартиру на пятом этаже и стал стрелять из охотничьего ружья с балкона в сторону школьников, полагают следователи. Двое детей, по данным следствия, получили ссадины.

Ворошиловский районный суд Волгограда отправил под арест местного жителя, стрелявшего с балкона из ружья, сообщила объединенная пресс-служба судов Волгоградской области.

"Постановлением суда в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 25 декабря", - цитирует сообщение пресс-службы "Интерфакс".