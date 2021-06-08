Двое подростков пострадали при стрельбе у школы в Волжском

08 июня 2021, 12:58

Два мальчика получили травмы в результате стрельбы из неустановленного оружия возле школы в Волгоградской области, сообщили в региональном комитете здравоохранения.

"Поступил вызов от завуча школы. Двое мальчиков в результате выстрелов из неустановленного оружия получили синяки и ссадины на улице, после чего обратились в школу, находящуюся возле места происшествия. Были направлены две бригады скорой медицинской помощи, на месте была оказана помощь", - рассказали в ведомстве.

Состояние подростков не вызывает опасения, дети находятся в травмпункте, у одного зафиксированы повреждения мягких тканей голени, у второго - предплечья, пишет со ссылкой на представителя комитета здравоохранения "Интерфакс".

По данным регионального МВД, неизвестный мужчина произвел несколько выстрелов, предположительно, "из пневматического оружия", он объявлен в розыск.

"Кавказский узел" ранее писал, что 4 июня в Волгограде мужчина начал стрелять в ходе конфликта, а также ранил ножом своего оппонента и скрылся. Полицейские задержали его.