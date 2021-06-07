Жители Табасаранского района потребовали завести дело на главу села

07 июня 2021, 18:57

Правоохранители затягивают возбуждение дела о покушении главы села на депутата Кунагбега Сефербекова, заявили сторонники потерпевшего на акции в Махачкале. Сефербеков объяснил конфликт своей борьбой с беззаконием чиновников в Табасаранском районе Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", в мае между главой села и депутатом в Табасаранском районе Дагестана произошла драка, в ходе которой, по данным администрации района, чиновник выстрелил в воздух из охотничьего ружья. Участников конфликта примирили местные старейшины. Полиция передала материалы об инциденте в Следком.

Следком отреагировал на акцию протеста в Махачкале

Сегодня на центральной площади Махачкалы собралось несколько десятков жителей селения Тураг. Они потребовали возбуждения уголовного дела о конфликте и его расследования за пределами Табасаранского района. "У нас нет доверия к местным властям, в том числе районной прокуратуре и местным правоохранительным органам", - пояснил корреспонденту "Кавказского узла" потерпевший, член сельского собрания депутатов села Тураг Кунагбег Сефербеков.

По итогам сегодняшней акции Сефербекова вызвали в республиканское управление Следкома, здание которого располагается недалеко от площади. Он написал обращение с требованием принять меры по его заявлению. "Если опять столкнемся с бездействием, то уже придется вылетать в Москву и там уже требовать возбуждения дела", - сказал депутат из Турага.

Потерпевший рассказал подробности инцидента

Сефербеков утверждает, что 23 мая, когда и произошел конфликт, выстрел производился не в воздух, а в него самого, причем пуля не попала в цель лишь по случайности. Однако уголовное дело не возбуждено до сих пор, возмутился Сефербеков.

"В этот день я вместе с четырьмя односельчанами направился на наши зимние пастбища. Они расположены в Дербентском районе, примерно в 50 километрах от села. По пути дорогу нам перегородил <глава села>. Я узнал его и первым подошел к нему. Пожать руку он мне отказался и начал предъявлять политические претензии. Я пытался объяснить, что эти вопросы надо решать в кабинетах, но он полез в драку, ударил два раза. Я сразу догадался, что это провокация, и поэтому предупредил тех, кто со мной находился, чтобы не применяли силу. Но глава не останавливался, он взял палку и нанес ею пару ударов. Все это я стерпел - правда, отобрал палку, но отпустил его. Он побежал обратно в машину и из окна вытащил ствол, и крикнул, что сейчас убьет меня. Момент зарядки оружия увидел один из пастухов, который был со мной. Он подбежал к машине и успел оттолкнуть ствол вверх - пуля пролетела над нашими головами. Мы все потом схватили <стрелявшего>, обезоружили, связали руки и вызвали полицию", - рассказывает Сефербеков.

По словам депутата, участники и очевидцы инцидента написали объяснительные в полиции, однако нападавшего в тот же день отпустили. "Прокуратура и Следственный комитет никак не реагируют, тянут с возбуждением дела, говорят, что идет проверка. С чем это связано, мы не понимаем - оружие мы изъяли, показания дали, но с мертвой точки дело не двигается", - посетовал Кунагбег Сефербеков.

Сельские депутаты пытаются снять главу Турега с должности

Сефербеков заявил, что с 2013 года отстаивает "соблюдение закона в районе" и конфликтует из-за этого с сельской администрацией. "Местные власти долгие годы творили у нас беззаконие. Земли отгонного животноводства отдавали под карьеры. Захвачена территория кладбища, которая переоформлена на третьих лиц и отдана под аренду вышкам сотовой связи", - посетовал депутат. Он считает, что все это сходило с рук местным властям благодаря родственным связям с бывшим заместителем председателя правительства Дагестана Раюдином Юсуфовым.

Дело Раюдина Юсуфова и его начальника, бывшего премьер-министра Дагестана Абдусамада Гамидова, стало одним из самых громких за всю антикоррупционную кампанию, объявленную прежним главой республики Владимиром Васильевым. 28 октября 2019 года Лефортовский суд Москвы приговорил Юсуфова к пяти с половиной годам заключения по делу о хищении 41 миллиона рублей при возведении спецприемника для временного содержания иностранных граждан. В декабре 2020 года суд в Москве отказался изменить их приговор. Новости о кадровых чистках, которые проводились в республике при Васильеве, собраны на тематической странице "Кавказского узла" "Кадровые зачистки в Дагестане".

По итогам выборов в сентябре 2020 года в Тураге семь из десяти мандатов в сельском собрании депутатов получили противники главы села, отметил Сефербеков.

"Депутаты в связи с неудовлетворительной работой сельского совета и массой жалоб сельчан пришли к выводу, что главу села необходимо удалить с должности. 26 апреля на заседании сельского собрания депутатов мы приняли решение об отставке Шихимиева. Однако на это прокуратура района внесла протест из-за якобы неправильно расставленных запятых, и Шихимиева до сих пор не отстранили от власти", - посетовал Сефербеков.

Глава села не хочет покидать свой пост, несмотря на недовольство населения и сельских депутатов, оспаривает решение депутатского собрания в суде, подчеркнул Кунагбег Сефербеков. По его словам, рассмотрение жалобы главы села назначено на 9 июня. Дозвониться до Шихимиева и взять у него комментарий корреспонденту "Кавказского узла" не удалось.