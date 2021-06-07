Здание Генпрокуратуры Армении. Фото пресс-службы Генпрокуратуры Армении

07 июня 2021, 10:51

Армянский военный арестован за шпионаж в пользу Азербайджана

Командир отряда армянской армии и его знакомый во время войны в Нагорном Карабахе передавали спецслужбам Азербайджана информацию о вооружении и дислокации войск, сообщила сегодня Служба нацбезопасности Армении.

Как писал "Кавказский узел", 6 мая Генпрокуратура Армении сообщила, что заведено 1580 уголовных дел с 628 обвиняемыми в преступлениях, связанных с осенней войной за Нагорный Карабах, в том числе дела о госизмене.

Полномасштабные бои в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над территориями, занятыми во время войны. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом".

Служба национальной безопасности Армении (СНБ) обвинила бывшего военного и его знакомого в шпионаже в пользу Азербайджана, сообщает сегодня ТАСС.

"Бывший военнослужащий и его друг - гражданин Армении, выехали в Турцию, где оказались в поле зрения азербайджанских спецслужб. Они приняли предложение за материальное вознаграждение действовать в ущерб территориальной целостности и внешней безопасности Армении. Указанные лица выехали в другую страну для встречи с должностными лицами спецслужб Азербайджана для документирования договоренностей и получения конкретных указаний", - цитирует сообщение спецслужбы агентство.

По версии следователей, осенью 2020 года во время боев в Нагорном Карабахе обвиняемые передавали азербайджанским спецслужбам военные и государственные секреты, в том числе данные о дислокации армянских войск, командирах подразделений армий Армении и Нагорного Карабаха, а также о количестве вооружений, пишет "Sputnik Армения".

В частности, один из обвиняемых, награжденный медалями "За безупречную службу" и "За участие в боевых действиях", во время осенней войны командовал отрядом и до конца октября 2020 года "передавал видео- и фотоматериалы о расположении средств противовоздушной обороны, ракетных систем, бронетехники, боевых позиций, военных подразделений", предположили следователи.

Второй обвиняемый, по версии следствия, собирал информацию в тылу, и переданные им данные о местонахождении одного из зенитно-ракетных комплексов позволили азербайджанским военным "атаковать цель с применением ударного беспилотника и уничтожить ее".

Оба обвиняемых дали признательные показания, в качестве меры пресечения им избран арест, информирует издание.

Подробнее об обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий.

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" собрал на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

Примечание:

"24 азербайджанских солдата остаются в списках без вести пропавшиих", "Карабахский поисковик ранен при взрыве мины", "Пастух пострадал при взрыве мины в Агдамском районе".

Автор: "Кавказский узел";

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