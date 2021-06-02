Коллеги силовиков дали показания в их пользу по делу о пытках нальчан в полиции

02 июня 2021, 22:28

Двое полицейских, допрошенные в суде по делу об избиении жителей Нальчика Александра Князева и Валерия Левдика, сообщили, что видели их в здании полиции, но следов побоев на них не заметили. Князев и Левдик сопротивления не оказывали, говорится в зачитанных сегодня в суде показаниях сотрудника ДПС, присутствовавшего при их задержании.

Как писал "Кавказский узел", расследование о превышении полномочий сотрудниками полиции в отношении жителей Нальчика Александра Князева и Валерия Левдика велось с февраля 2017 года. По версии следствия, осенью 2016 года полицейские избили двух задержанных по делу о краже. Бывшим сотрудникам МВД грозит до десяти лет заключения, сейчас они находятся под подпиской о невыезде. Адвокаты силовиков пытаются посеять сомнения в правдивости показаний потерпевших, считает Александр Князев.

Согласно обвинительному заключению, трое полицейских 28 октября 2016 года доставили Князева и Левдика в Управление МВД в Нальчике. Задержанные отвергали свою причастность к краже, в которой их заподозрили силовики. Обвиняемые и их неустановленные коллеги "надели на головы Князева А.С. и Левдика В.И. полимерные пакеты (...), связали им руки липкой лентой и забрали мобильные телефоны". В здании МВД Князева и Левдика удерживали почти сутки. Один из подсудимых несколько раз ударил Князева твердым предметом в области ребер и бедра, бил его руками по виску. Левдика полицейский "уложил на пол лицом вниз и нанес в область его почек не менее шести ударов руками". Поставив Левдика на колени, силовики "нанесли в область левого бедра один удар ногой, нанесли в область его лица не менее четырех ударов ладонями рук, ногами наступали на его спину и нижние конечности", следует из документа. Судмедэксперты подтвердили наличие травм у Князева и Левдика. На основе выбитых признаний против мужчин возбудили уголовное дело, каждого из них впоследствии приговорили к условному сроку.

Сегодня в Нальчикском городском суде были допрошены два сотрудника УМВД по Нальчику.

Сначала дал показания заместитель начальника отдела нальчикского Управления МВД Беслан Танашев, который на момент рассматриваемых событий работал оперуполномоченным отдела уголовного розыска в управлении. У него с одним из подсудимых был один рабочий кабинет. Свидетель сообщил, что 28 октября 2016 года потерпевшие были задержаны по подозрению в совершении кражи чужого имущества. Он видел в здании УМВД потерпевшего Князева.

По словам Танашева, задержанный свободно передвигался, выходил в коридор. Видел он его несколько раз, в кабинете, в коридоре у окна. Сам свидетель в задержании не участвовал.

На вопрос, были ли у Князева на видимых частях тела какие-нибудь повреждения, свидетель ответил, что повреждений не было.

Отвечая на вопросы обвинения, Танашев также заявил, что в кабинете Князев был один, и не видел, чтобы кто-то с задержанным беседовал. Сам он, пояснил свидетель, отлучался из здания полиции по вызовам, поэтому не может сказать, сколько времени Князев провел в полиции. Свидетель, по его словам, вернулся на службу в полночь, и увидел там Князева.

На вопрос, обращался ли к нему кто-либо из обвиняемых с просьбой присмотреть за Князевым, свидетель ответил, что такого не было. "Князев свободно передвигался по зданию, чтобы кто-то просил меня присмотреть за ним, такого не было", - отметил он.

На действия сотрудников Князев, по словам Танашева, не жаловался.

Адвокат Виталий Зубенко, осуществляющий защиту интересов Князева, спросил, сколько времени, по наблюдению свидетеля, Князев находился в полиции. Танашев ответил, что не может сказать, так как он сам не все время находился в здании, а уезжал и возвращался.

На вопрос адвоката, как свидетель оценивает показания Князева, что именно Танашев был приставлен к нему для присмотра, мужчина ответил: "Возможно, он ошибся".

На вопрос о том, при каком освещении он увидел Князева, свидетель ответил, что не помнит. "Вы могли не заметить на его лице телесные повреждения?" - спросил адвокат. "Нет. Он был чист", - заявил Танашев.

На вопрос, как свидетель может объяснить, что в материалах уголовного дела имеется заключение экспертизы, которое указывает на наличие телесных повреждений у потерпевших, Танашев повторил, что телесных повреждений он не видел.

Второго потерпевшего Валерия Левдика свидетель, по его словам, вообще не видел в здании полиции. Кто опрашивал задержанных, он также не знает.

Аналогичные показания дал свидетель Али Казаков, который на момент рассматриваемых событий работал в должности старшего оперуполномоченного отдела уголовного розыска УМВД России по Нальчику.

Свидетель сообщил, что в мероприятиях по задержанию Князева и Левдика он не был задействован. 29 октября 2016 года, рассказал Казаков, он заступил на суточное дежурство и все время находился в рабочем кабинете. Точное время не помнит, кто-то из его коллег завел Князева в их кабинет и тот действительно какое-то время находился там. Видимых телесных повреждений на Князеве, по словам Казакова, не было. Свидетель также сказал, что с Князевым он лично никаких мероприятий не проводил, за время нахождения Князева в кабинете с ним не общался.

По ходатайству гособвинения в суде также были оглашены показания свидетеля Аслана Балкарова, бывшего сотрудника ДПС, погибшего в феврале 2019 года. В них говорилось, что 28 октября 2016 года он нес дежурство в составе экипажа ДПС на патрульном автомобиле. "Примерно между 17 и 18 часами по рации к нам обратился командир взвода, который пояснил, что нам необходимо подъехать на угол улиц Калюжного и Головко в Нальчике, что мы и сделали. В указанное место подъехали также двое оперуполномоченных отдела уголовного розыска УМВД России по Нальчику, фамилии не помню", - говорилось в показаниях.

Подъехавшие полицейские, согласно показаниям Балкарова, попросили сотрудников ДПС остановить и проверить автомобиль "Шевроле". Сотрудники полиции попросили осмотреть багажник указанного автомобиля и в случае обнаружения там предметов сантехники позвонить им. Через некоторое время оперативники сообщили по телефону, что автомобиль "Шевроле" выехал, и они могут проследовать за ним. Проехав немного за указанным автомобилем по ул.Головко в Нальчике, экипаж ДПС, выбрав освещенное место на отрезке между улицами Кирова и Чернышевского, остановил автомобиль.

Водитель автомобиля предоставил документы. Его попросили открыть багажник, что он и сделал. Багажник осмотрели, затем водителя пригласили в патрульный автомобиль для проверки документов по базам. В это же время с переднего пассажирского места "Шевроле" вышел еще один парень и, стоя возле машины, закурил. После этого оба парня были задержаны сотрудниками уголовного розыска и доставлены в отдел полиции.

В показаниях говорилось, что задержанные сопротивления не оказывали, нецензурно не выражались.

Кроме этого, в суде был оглашен ряд других документов.

Следующее судебное заседание назначено на 9 июня, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, 2 июня на заседании суда по делу о пытках нальчан дали показания врач и следователь. Князев просил суд отложить процесс, чтобы его новый адвокат мог ознакомиться с делом, но судья отклонил это ходатайство.