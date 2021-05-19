Врач и следователь дали показания по делу о пытках нальчан

19 мая 2021, 19:35

Диагноз, поставленный потерпевшему, невозможно подтвердить обследованиями, указал нейрохирург в суде по делу об избиении в полиции жителей Нальчика Александра Князева и Валерия Левдика. Суд также заслушал силовика, установившего личности задержавших нальчан полицейских, и отклонил ходатайство Князева с просьбой отложить процесс, чтобы его новый адвокат мог ознакомиться с делом.

Как писал "Кавказский узел", расследование о превышении полномочий сотрудниками полиции в отношении жителей Нальчика Александра Князева и Валерия Левдика велось с февраля 2017 года. По версии следствия, осенью 2016 года полицейские избили двух задержанных по делу о краже. Бывшим сотрудникам МВД грозит до десяти лет заключения, сейчас они находятся под подпиской о невыезде. Адвокаты силовиков пытаются посеять сомнения в правдивости показаний потерпевших, считает Александр Князев.

Согласно обвинительному заключению, трое полицейских 28 октября 2016 года доставили Князева и Левдика в управление МВД в Нальчике. Задержанные отвергали свою причастность к краже, в которой их заподозрили силовики. Обвиняемые и их неустановленные коллеги "надели на головы Князева А.С. и Левдика В.И. полимерные пакеты (...), связали им руки липкой лентой и забрали у них мобильные телефоны". В здании МВД Князева и Левдика удерживали почти сутки. Один из подсудимых несколько раз ударил Князева твердым предметом в области ребер и бедра, бил его руками по виску. Левдика полицейский "уложил на пол лицом вниз и нанес в область его почек не менее шести ударов руками". Поставив Левдика на колени, силовики "нанесли в область левого бедра один удар ногой, нанесли в область его лица не менее четырех ударов ладонями рук, ногами наступали на его спину и нижние конечности", следует из документа. Судмедэксперты подтвердили наличие травм у Князева и Левдика. На основе выбитых признаний против Князева и Левдика возбудили уголовное дело, каждого из них впоследствии приговорили к условному сроку.

В начале судебного заседания потерпевший Александр Князев попросил отложить процесс в связи с тем, что в дело вступил адвокат Виталий Зубенко, который будет представлять его интересы. Сам адвокат также направил в суд ходатайство с просьбой отложить дело, чтобы ознакомиться с материалами.

Суд поставил вопрос на обсуждение. Потерпевшие и гособвинитель поддержали ходатайство, подсудимые и их адвокаты высказались против. Суд отклонил ходатайство и продолжил судебное заседание.

Показания дал свидетель Азамат Князев, врач-нейрохирург Республиканской клинической больницы. Судья поинтересовалась, не является ли он родственником потерпевшего Князева, свидетель ответил отрицательно. То, что они со свидетелем не родственники, подтвердил также потерпевший Князев.

Свидетель сообщил, что пациента с фамилией Князев, которого он, судя по материалам дела, консультировал 1 ноября 2016 года, он, однозначно, не помнит. Азамат Князев пояснил, что прошло много времени, кроме того, за время дежурства ему приходится осматривать и консультировать множество пациентов.

На вопрос, на основании чего он поставил Александру Князеву диагноз "закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга", свидетель ответил, что указанный диагноз выставляется по клиническим показаниям, когда у больного болит голова, имеется тошнота, шум в ушах и другие симптомы. Поставленный диагноз "является минимальной травмой мозга, которая может быть", пояснил врач. "При ушибе головного мозга легкой степени, что является более тяжкой травмой, симптоматика была бы уже другая", - указал он.

Защита поинтересовалась, присутствовали ли другие специалисты при осмотре потерпевшего. Экстренных больных, которые приходят на консультацию с травмой головы, консультирует дежурный нейрохирург, ответил свидетель.

Диагноз выставляется со слов пациента, так как никакими обследованиями проверить это невозможно, пояснил Азамат Князев. Он также отметил, что симптомы сотрясения могут сохраняться до одной недели.

Свидетель не смог вспомнить, давал ли он показания следствию. После того как ему был предъявлен протокол допроса, он подтвердил, что на нем стоит его подпись.

По окончании допроса первого свидетеля потерпевший Князев повторно заявил ходатайство с просьбой отложить процесс, однако суд вновь отклонил ходатайство.

Следующим был допрошен свидетель Казбек Баксанов, который в 2016 году состоял в должности оперуполномоченного оперативно-разыскной части МВД по КБР.

В октябре 2016 года по поручению следователя следственного отдела по городу Нальчик управления СКР по Кабардино-Балкарии он устанавливал сотрудников полиции, которые принимали участие в задержании Левдика и Князева, сообщил Баксанов. В ответе следователю Баксанов указал, что в задержании потерпевших участие принимали четыре сотрудника отдела уголовного розыска, двое из которых сейчас находятся на скамье подсудимых. Однако в последующем, сообщил свидетель, ему стало известно, что в задержании потерпевших и применении к ним насилия в здании полиции принимали участие трое полицейских – подсудимые по рассматриваемому делу.

Следующее судебное заседание пройдет 2 июня.